Coronanieuws: twee spelers van NAC besmet en corona op nertsenbedrijf in Elsendorp

Ook deze zondag houden we je op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen rondom het coronavirus.

07.30 Bij twee nertsenbedrijven in Elsendorp en Vredepeel zijn besmettingen met het coronavirus vastgesteld . Daar huizen respectievelijk 12.000 en 6000 nertsen. Daarmee komt het aantal nertsenbedrijven met besmettingen op 29. In 27 eerdere gevallen zijn alle nertsen geruimd. Dat gaat ook bij deze twee bedrijven gebeuren, meldden de ministeries van Volksgezondheid en van Landbouw zondagochtend.

05.57

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in BelgiÙ blijft verder toenemen. In de periode tussen 30 juli en 5 augustus zijn gemiddeld 564,4 mensen per dag besmet geraakt. Dat blijkt uit de dagelijkse update van gezondheidsinstituut Sciensano. Het gaat om een stijging met negentien procent op weekbasis.