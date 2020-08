Weverspark in Helmond ook maandag- en dinsdagnacht op slot na oproep tot rellen

Het Weverspark in Helmond blijft maandag- en dinsdagnacht nog gesloten tussen elf uur 's avonds en zes uur 's ochtends. Dat bevestigt de gemeente Helmond aan Omroep Brabant.

Confrontaties met politie Een 17-jarige jongen werd zaterdagochtend vroeg in zijn woning van zijn bed gelicht op verdenking van oproepen tot rellen in de binnenstad van Helmond komende dinsdag. Volgens de politie is de jongen oprichter van een Instagramaccount waarop de laatste dagen herhaaldelijk oproepen verschenen om dinsdag te gaan rellen.

In juni leidden oproepen op social media tot ongeregeldheden en confrontaties met de politie in Helmond. Daarbij gooiden rellende jongeren met vuurwerk en stenen naar de politie. Zes jongeren werden toen opgepakt. Niemand raakte gewond.



'De grens is bereikt, dit kunnen we niet tolereren', zegt burgemeester na rellen