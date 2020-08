Coronanieuws: aantal patiënten in Nederlandse ziekenhuizen is verder gezakt

(foto: Pexels). vergroot

In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Werkgevers moeten hun werknemers compenseren voor de extra kosten die ze maken wanneer ze thuiswerken, vindt vakbond FNV

Na een onderbreking van ruim vijf maanden vanwege de coronacrisis gaat de Nederlandse voetbalcompetitie weer van start.

507 nieuwe coronabesmettingen in Nederland in de laatste 24 uur.

16.16

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is verder gezakt. De ziekenhuizen behandelen momenteel 134 mensen aan het virus, negen minder dan donderdag en 24 minder dan woensdag. Op de intensive cares liggen nog 34 mensen met het coronavirus. Dat zijn er twee minder dan donderdag. Het aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen daalde van 107 naar 100.

Een week en een dag geleden behandelden de ziekenhuizen 39 coronapatiënten op de intensive cares en 138 mensen op de verpleegafdelingen, in totaal dus 177. Op de intensive cares liggen 607 mensen met andere aandoeningen. In totaal behandelen intensivisten dus 641 mensen. Dat aantal schommelt al bijna drie maanden rond de 600.

15.45

De leerlingen van twee klassen van het Merletcollege in Mill gaan vrijdag niet naar school. Twee leerlingen uit één gezin blijken besmet met het coronavirus en daarom blijven hun klasgenoten uit voorzorg thuis. De GGD is een bron- en contactonderzoek begonnen.

15.00

Voetballers die uit 'oranje' corona-gebieden komen, hoeven niet in quarantaine voor de interland tegen Polen volgende week, op 4 september. Het kabinet heeft besloten om voor de Oranjespelers eenmalig een uitzondering te maken op deze maatregel, zei minister Tamara van Ark (Volksgezondheid) vrijdag na het kabinetsberaad.

14.55

507 nieuwe positieve test zijn de afgelopen 24 uur gemeld bij het RIVM. Dat is het laagste aantal in ruim twee weken. Een dag eerder waren dat er nog 510.

De meeste besmettingen (81) zijn in Amsterdam, daarna volgen Rotterdam (56) en Den Haag (28). Relatief gezien waren de meeste besmettingen in het Groningse Delfzijl (4,9 per 10.000 inwoners) en Baarle-Nassau (4,4).

14.50

De cultuursector krijgt meer geld om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Het kabinet trekt daar 482 miljoen euro voor uit, zegt minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).

14.41

Veel horecaondernemers hebben met verbazing kennis genomen van het nieuws dat tijdens het huwelijk van minister Grapperhaus de 1,5 meter afstand niet altijd in acht is genomen. Dat zegt Koninklijke Horeca Nederland (KHN). De brancheorganisatie hoopt dat Grapperhaus voortaan meer begrip heeft voor de situatie waarin ondernemers en hun gasten zich bevinden.

14.30

De Bossche Kermis wordt verlengd. De kermis op het terrein van de Brabanthallen in Den Bosch zou 31 augustus zijn afgelopen. Op verzoek van de exploitanten gaat de kermis een week langer door.

13.35

Reizigers uit Nederland moeten binnenkort tien dagen in zelfisolatie gaan als ze naar Slowakije reizen. De Slowaakse overheid heeft Nederland en andere Europese landen toegevoegd aan de lijst met risicogebieden waar vanaf 1 september strengere regels voor gelden.

12.05

Zorgminister Hugo de Jonge is in gesprek met Duitse laboratoria om op die manier de testcapaciteit in Nederland op te schroeven. Hij hoopt 'op heel korte termijn' afspraken met de Duitse labs te maken, zei hij vrijdag voorafgaand aan de ministerraad.

11.05

Bij de uitbraak van het coronavirus kwam de overige zorg vrijwel helemaal stil te liggen, maar dat is verleden tijd. Het aantal verwijzingen en het aantal behandelingen is weer terug op de oude niveaus, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ziekenhuizen hadden in juli ongeveer 750.000 mensen onder behandeling, schat de toezichthouder. Dat is vergelijkbaar met die maand in 2019 en 2018.

11.03

Bezoekers van een aantal drukke plekken in Amsterdam en Rotterdam zijn vanaf maandag 31 augustus niet langer verplicht om een mondkapje te dragen. Het experiment stopt volgens planning op die datum. Dat hebben de veiligheidsregio's Amsterdam-Amstelland en Rotterdam-Rijnmond laten weten. Als het nodig is, wordt de mondkapjesplicht wellicht weer ingevoerd.

10.10

The Art of Living Event in oktober gaat niet door. Het woonevenement dat van 21 tot en met 25 oktober gehouden zou worden in het Autotron in Den Bosch is afgeblazen. De kaartjes voor het evenement die al waren verkocht, zijn ook geldig voor de editie van volgend jaar.

09.45

In Duitsland zijn 1571 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat meldt het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daarmee is het aantal nieuwe gevallen iets hoger dan de 1507 van donderdag.

08.10

Luchthavenbedrijf Royal Schiphol Group heeft door de coronacrisis in de eerste zes maanden van het jaar een verlies geleden van 246 miljoen. De onderneming die naast Schiphol ook de luchthavens van Rotterdam en Lelystad bezit en de meerderheid van de aandelen van Eindhoven Airport in handen heeft, zag door de crisis de passagiersstroom opdrogen. Het bedrijf wil de kosten omlaag krijgen en zet daarom het mes in het personeelsbestand. Daarbij zullen naar verwachting honderden banen verdwijnen.

06.52

Het Nederlandse testbeleid voor coronapatiënten dreigt al dit najaar onuitvoerbaar te worden. Nu al zijn er tekorten aan middelen in laboratoria die de tests moeten analyseren. Dat meldt de Volkskrant. Betrokkenen vrezen dat die zullen oplopen en dat alternatieven niet op tijd gereed zijn. Het ministerie van VWS en de GGD'en verwachten dat wachttijden verder zullen oplopen.

05.51

De coronacrisis slaat de bodem weg onder de opening van Lelystad Airport. Een onderzoek dat zekerheid moest bieden over de meerwaarde van het vakantievliegveld moet worden overgedaan, zeggen de onderzoekers tegen de Volkskrant. "Daarin zou je de huidige situatie moeten meenemen. Je moet met andere uitgangspunten werken." Ook coalitiepartijen D66 en ChristenUnie vinden het onzeker of Lelystad bestaansrecht heeft.

05.00 FNV

Werkgevers moeten hun werknemers compenseren voor de extra kosten die ze maken wanneer ze thuiswerken. Dat vindt vakbond FNV, die met werkgevers wil onderhandelen over een thuiswerkregeling. In een thuiswerkregeling horen volgens FNV naast een vergoeding ook facilitering in materiaal en het recht op thuiswerken te worden vastgelegd.

04.58

Niet-medische laboratoria willen dolgraag bijspringen bij de analyse van coronatesten. Daarmee zou het tekort aan testcapaciteit in een klap opgelost zijn, stelt Bernd Kroon, voorzitter van brancheorganisatie Fenelab, waarbij ruim negentig niet-medische labs zijn aangesloten. Dat schrijft Trouw. Kroon weet van zeker zes labs dat ze willen en kunnen helpen met coronatests, maar niet worden ingezet. Samen zijn zij, volgens hem, goed voor 140.000 testen per week.

03.30 Voetbal

Na een onderbreking van ruim vijf maanden vanwege de coronacrisis gaat de Nederlandse voetbalcompetitie weer van start. FC Eindhoven en Jong FC Utrecht trappen het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie vrijdagavond om kwart voor zeven vrijdagavond af. De wedstrijd wordt gespeeld op Sportcomplex Zoudenbalch, de trainingsaccommodatie van FC Utrecht.

03.30

Luchthavengroep Royal Schiphol publiceert vrijdag zijn resultaten over de eerste jaarhelft van dit jaar. Daarbij zal de impact van de coronacrisis duidelijk worden. Door de crisis verwerkt Schiphol veel minder passagiers. Zo was alleen in de maand juni al sprake van een daling van de passagiersstroom met 93 procent op jaarbasis. Ook in voorgaande maanden lag de luchtvaart zo goed als plat.

03.30

De 43e editie van de Uitmarkt begint vrijdag in aangepaste vorm. Vanwege het coronavirus is de traditionele opening van het culturele seizoen niet zo groots als andere jaren. Wel is er een aantal optredens in verschillende zalen in Amsterdam voor een beperkt publiek en is een deel van het programma online te volgen. Ook hebben diverse musea in het land een Uitmarkt-special.

03.20

Cyprus laat vanaf vrijdag geen Nederlandse toeristen meer toe vanwege het coronavirus. Alleen mensen die een directe (familie)band met het land hebben of zakelijke belangen zijn welkom als ze een negatieve coronatest kunnen overleggen. Ook dienen ze na aankomst verplicht 14 dagen in quarantaine te gaan.

03.00 Vleermuis

Het imago van de vleermuis heeft een deuk opgelopen door de uitbraak van het coronavirus. Dit zegt ecoloog Erik Korsten van de Zoogdiervereniging aan de vooravond van de Europese Nacht van de Vleermuis. "Vleermuizen in Nederland en in heel Europa hebben niets te maken met de Aziatische vleermuissoort, die mogelijk betrokken is geweest bij de oorsprong van het coronavirus in China", zegt Korsten. "Er is geen enkele relatie tussen die groepen."

01.24

De Nederlandse auto- en motorbranche heeft in het tweede kwartaal op jaarbasis te maken gehad met de grootste krimp in 25 jaar. Na de uitbraak van het coronavirus sloten fabrieken tijdelijk de deuren en daalde de vraag naar nieuwe auto's. Importeurs zetten ruim veertig procent minder om dan in 2019. Dat meldt het CBS. De enige deelbranche die niet in de dubbele rode cijfers noteerde, was de motorbranche.