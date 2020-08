Coronanieuws: RIVM meldt 527 nieuwe positieve gevallen, dinsdag weer persconferentie kabinet

Foto: Wikimedia vergroot

In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

Ron Vorstermans & Hans Janssen Geschreven door

De hoofdpunten:

Het Veiligheidsberaad buigt zich maandag over onder meer de zorgen van de kermisexploitanten

Studentenverenigingen zien het aantal aanmeldingen dit jaar sterk toenemen, volgens de NOS vanwege de 'behoefte aan sociale contacten'.

Nederland moet vanwege de coronacrisis net als Duitsland en België het btw-tarief tijdelijk verlagen, vindt de PVV.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themasite.

16.00

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge houden dinsdagavond weer een persconferentie over de corona-ontwikkelingen. Het kabinet vindt het een logisch moment om toe te lichten waar we nu staan, ook in vergelijking met de ons omringende landen, zeggen ingewijden, zo weet de NOS te melden. Vermoedelijk gaan Rutte en De Jonge ook in op de regels voor zangkoren, nachtclubs en discotheken. Vrijwel zeker worden de maatregelen voor nachtclubs en discotheken verlengd. De persconferentie begint, bij traditie, om 19.00 uur.

15.58

Gemeenten, provincies en waterschappen krijgen van het kabinet nog eens 777 miljoen euro als compensatie voor de misgelopen inkomsten en extra gemaakte kosten. Dit bedrag komt bovenop het eerste steunpakket van 566 miljoen euro, dat eind mei werd afgesproken. Samen met nog enkele andere maatregelen, komt de totale steun voor de lagere overheden dit jaar nu uit op ruim 1,5 miljard euro. Gemeenten hebben veel minder geld opgehaald door het wegvallen van onder meer de toeristenbelasting en parkeergelden, terwijl deze inkomsten wel waren opgenomen. Het extra geld gaat onder meer naar buurt- en dorpshuizen, speeltuinen en scouting, toezicht en handhaving (extra boa's). Een deel van het geld kan ook worden aangewend om de extra kosten te dekken die gemeenten maken om de landelijke verkiezingen in maart coronaproof te organiseren.

15.51

Het RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft sinds zondagochtend 527 meldingen over nieuwe coronabesmettingen binnengekregen. Het aantal positieve tests lag hiermee iets hoger dan een dag eerder, toen de GGD's in ons land 508 gevallen rapporteerden. Het virus blijft zich vooral onder relatief jonge mensen verspreiden. De helft van de positief geteste personen is tussen de 20 en 40 jaar, 14 procent is onder de 20, een kwart tussen de 40 en de 60 jaar en slechts een tiende is 60 jaar of ouder. Over het algemeen zijn de symptomen bij jonge mensen mild. Ouderen lopen een groter risico op een ernstig ziekteverloop.

Ziekenhuisopnames zijn momenteel nauwelijks nodig. Op de intensivecareafdelingen van de diverse ziekenhuizen liggen momenteel 38 COVID-19 patiënten, vijf meer dan zondag. Op de verpleegafdelingen liggen 94 mensen, die met corona zijn besmet. Boekel is op Peel en Maas (Lim) na de gemeente waarvan relatief de meeste inwoners zijn opgenomen. Veruit de meeste ziekenhuisopnamen zijn in Zuid-Holland.

15.08

Wie van tevoren wil weten of een restaurant of eetcafé schoon en netjes is, kan voortaan zelf informatie inwinnen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Die zet de prestaties van horecagelegenheden en visafslagen op internet. Horeca-ondernemers en visafslagen die de voedselveiligheidsregels aan hun laars lappen, worden online met naam en toenaam genoemd. "Per 1 september verandert de wet- en regelgeving en die maakt dat mogelijk", aldus een woordvoerster.

14.14

Studentenverenigingen hebben dit jaar de helft meer aanmeldingen ontvangen dan vorig jaar. Met name in Eindhoven zijn de verenigingen populair geworden: drie studentenverenigingen in de Brabantse stad kregen opgeteld 590 aanmeldingen, 79 procent meer dan de 330 van vorig jaar. Ook in Tilburg steeg het aantal inschrijvingen fors. De groei zou wijzen op de 'behoefte aan sociale contacten' in coronatijd, zo meldt de NOS.

13.40

Bij een nertsenfokkerij in Venhorst (gemeente Boekel) zijn meerdere dieren besmet met het coronavirus. Het gaat om een bedrijf met ongeveer 9000 nertsen. Het bedrijf wordt 'zo spoedig mogelijk' geruimd.

13.01

Vanaf dinsdag telt West-Brabant twee nieuwe corona-testlocaties: één in Etten-Leur en één in Roosendaal. Dat meldt de GGD West-Brabant. De GGD streeft ernaar om eind september ook een teststraat in Raamsdonkveer te openen.

10.35

Een leerkracht van basisschool De Torelaar in Reusel heeft COVID-19. Dat meldt de directeur van de school. De leerkracht van de enige groep zes op de school bleek zondag besmet te zijn. Daarom moet de hele klas maandag thuisblijven. De school is in gesprek met de GGD over de vervolgaanpak.

10.01

IKEA heropent per 1 september bijna alle restaurants, maar de speelplaatsen blijven in alle vestigingen gesloten. Het restaurant in Amsterdam blijft dicht "vanwege de lokale ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus", zo laat het bedrijf weten.

09.26

Als de laatste zondag van augustus nadert, krijgen de mensen in Heeze kriebels in hun buik, want dan is traditioneel de theaterparade van de Brabantsedag. Maar in deze coronatijd waren er geen grote wagens met toneelspelers en dansers, geen 40.000 toeschouwers en geen groot feest. Wel was er de ...legoparade, de Brabantsedag in het klein. “Zo hebben we toch een heel klein beetje het Brabantsedag-gevoel”, aldus Maarten van der Velde van riendenkring De Rijten.

08.28

Om de uitstoot van CO2 door het vliegverkeer aan banden te leggen, komen werkgevers en de vereniging Natuur & Milieu maandag met De Vliegwijzer. "Voor minder en duurzamer zakelijk vliegen", ook na corona, aldus het samenwerkingsverband Anders Reizen.

In de Vliegwijzer wordt een stappenplan beschreven dat werkgevers kunnen doorlopen om tot verantwoord vliegbeleid te komen. De wijzer geeft voorbeelden van wat werkgevers kunnen doen om personeel bewuster te maken van hun reisgedrag.

07.00

De spelers van het Nederlands elftal verzamelen zich maandagmiddag onder strikte coronamaatregelen in Zeist voor de interlands tegen Polen (4 september) en Italië (7 september) in de Nations League. De KNVB wil geen onnodig risico met alle internationals nemen, ook omdat ze geleend worden van hun clubteams.

06.56

De detailhandel heeft in juli 9,7 procent meer omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het is de op een na grootste groei sinds het begin van de publicatie van de cijfers in 2005. Zowel de foodsector als de non-foodsector realiseerde een hogere omzet. Daarnaast is online ruim 38 procent meer omgezet.

Wachten op privacy instellingen...

06.48

De horeca is een van de zwaarst door de coronacrisis getroffen sectoren van Nederland. De omzet in de sector nam in het tweede kwartaal met iets meer dan de helft af ten opzichte van het voorgaande kwartaal, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In het eerste kwartaal daalde de omzet al met bijna veertien procent. Vooral in april kreeg de branche rake klappen.

06.24 Studentenverenigingen

Studentenverenigingen zien het aantal aanmeldingen dit jaar sterk toenemen. Dat is terug te zien in cijfers van de Landelijke Kamer van Verenigingen, die 48 studentenverenigingen vertegenwoordigt, meldt de NOS. Die wijst op de 'behoefte aan sociale contacten' in coronatijd. Waar de verenigingen in 2019 op iets meer dan 10.000 inschrijvingen konden rekenen, is dat aantal dit jaar gestegen tot 15.200. Studentenverenigingen in Eindhoven, Utrecht en Groningen noteren de grootste stijging. In Eindhoven bijvoorbeeld stijgt het aantal aanmeldingen met 79 procent ten opzichte van vorig jaar.

04.40

Onderwijsminister Arie Slob wil een nieuwe landelijke schoolsluiting vanwege het coronavirus voorkomen. Hij zet in op het plaatselijk of regionaal sluiten van scholen als dat nodig is. Dat zegt Slob in een interview met het AD. "Dus niet dat als er in Amsterdam iets speelt, ook scholen in Groningen dicht moeten."

03.30

Bedrijven die nog een beroep willen doen op loonsubsidie in het kader van de NOW 2.0-regeling, moeten hun aanvraag uiterlijk maandag indienen bij uitkeringsinstantie UWV. De regeling zelf loopt ook nog in september door. De inschrijving ging begin juli open. Via de NOW 2.0 kunnen ondernemingen die door de coronacrisis een teruglopende omzet hebben een deel van hun loonkosten vergoed krijgen.

03.30

Universiteiten openen maandag op uiteenlopende alternatieve manieren het Academisch Jaar. Om de kans op verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk te houden, hebben ze tal van onlineprogramma's ontwikkeld. Een deel van de universiteiten organiseert daarnaast ook kleinschalige fysieke bijeenkomsten. Anders dan normaal is het aantal genodigden zeer beperkt.

03.30 Veiligheidsberaad

De voorzitters van de veiligheidsregio's komen maandagavond weer bij elkaar voor overleg over de coronamaatregelen. Ook justitieminister Ferd Grapperhaus is bij het overleg. Onder meer de zorgen van de kermissector zullen aan de orde komen, liet voorzitter Herbert Bruls van het Veiligheidsberaad weten.

01.19 Btw-tarief

Nederland moet net als Duitsland en België het btw-tarief tijdelijk verlagen. Daarvoor pleit de PVV in aanloop naar Prinsjesdag. Partijleider Geert Wilders ziet dit als een coronamaatregel waarvan zowel consumenten als bedrijven flink profiteren, meldt De Telegraaf. De afgelopen week onderhandelde de coalitie over de begroting voor volgend jaar evenals een nieuw steunpakket voor bedrijven, maar een voorstel over btw-verlaging zat daar niet bij.

00.01 Bijstandsontvangers

Het aantal bijstandsontvangers is in het vorige kwartaal voor het eerst in tweeënhalf jaar toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral veel jongeren belandden in de bijstand. Dat komt mede door de coronacrisis, vermoeden de onderzoekers.