Boxtelse politiek 'not amused' over hoe Vion met corona omging: 'geld lijkt voor gezondheid te gaan'

Vion in Boxtel vergroot

Het zit meerdere raadsleden niet lekker dat slachthuis VION in Boxtel eind mei toch open is gebleven. Dit ondanks de vele coronabesmettingen binnen het bedrijf. In documenten die Omroep Brabant in handen heeft, zegt de GGD dat de vleesverwerker afspraken niet nakwam en de situatie niet onder controle was.

"Het artikel met de gespreksverslagen van de GGD bevestigt mijn onderbuikgevoel", zegt D66-fractievoorzitter Jos Hegeman. Op 1 juli werd hij samen met de gehele Boxtelse gemeenteraad door de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost bijgepraat over waarom VION niet was gesloten en hoe veilig dat wel of niet was." Bij de gemeenteraad waren flinke vraagtekens over waarom Van Rooi Meat in Helmond wel dicht moest en de vleesverwerker in hun eigen gemeente niet.

"De veiligheidsregio legde op uitnodiging van de burgemeester precies uit welke afspraken met VION waren gemaakt en hoe het aantal coronabesmettingen werd gemonitord. Ik had het gevoel dat het allemaal onder controle was", zegt Hegeman. Hij zegt geen signalen te hebben gehad dat het niet klopte, maar is blij dat er nu toch meer duidelijk wordt.

Geld voor gezondheid

Coalitiegenoot Dave van de Ven van de SP is duidelijk over de gang van zaken eind mei: "VION nam de situatie rond het coronavirus niet serieus. Geld is voor gezondheid gegaan." Ook hij moet toegeven dat de veiligheidsregio en zijn partijgenoten hem konden geruststellen in juli. "Maar zeker met de kennis van nu hadden we graag gezien dat VION een paar weken dicht was gegaan."

Van de Ven benadrukt dat de vleesverwerker een belangrijk bedrijf is voor Boxtel, maar dat gezondheid altijd voorop moet staan. "Ik had die paar weken sluiting gebruikt om een goed overzicht van de situatie te krijgen en iedereen te laten testen." Volgens de fractievoorzitter van de SP lijkt het erop dat VION vooral bezig was om open te blijven.

Arbeidsmigranten

Volgens Van de Ven is het een kwalijke zaak hoe er met arbeidsmigranten omgegaan wordt, zeker tijdens de coronacrisis. "Wij kregen namelijk signalen dat snotterende medewerkers gewoon opgedragen werd om te komen werken. Dat kan gewoon niet." Volgens de SP'er zijn de arbeidsmigranten slachtoffer van de situatie. "Ze komen hier om geld te verdienen, maar als ze ziek thuisblijven hebben ze geen inkomsten."

"De veiligheidsregio hield ons voor dat VION had besloten om uitzendkrachten door te betalen bij ziekte. Om te voorkomen dat ziek personeel toch kwam werken", legt Dymph van de Vries (VVD) uit. Ook zij hekelt de omgang met arbeidsmigranten. "Er moet een veel betere registratie komen zodat we precies weten waar ze wonen en werken."

'Ik lag er wakker van'

CDA-fractievoorzitter Vera Brouns vindt dat de coronacrisis pijnlijk duidelijk heeft gemaakt hoe slecht met arbeidsmigranten wordt omgegaan. "Hun leefomstandigheden zijn haast slechter dan van het vee. Ik heb er echt wakker van gelegen." Ze erkent dat de problematiek niet van vandaag of gisteren is, maar hoopt dat de coronacrisis tot een verandering gaat leiden. "Het staat in ieder geval op de agenda."

Toch vinden beide raadsleden het nog te vroeg om harde conclusies te trekken over de voorlichting door het college en de veiligheidsregio. "Maar ik heb wel het gevoel dat het beter was geweest om VION langer te sluiten, net als het bedrijf in Helmond", zegt Brouns. Een mening die ook de SP deelt. Zeker nu het er sterk op lijkt dat de situatie bij VION in Boxtel veel meer overeenkomsten had met het gesloten bedrijf in Helmond.

"Ik ben heel benieuwd naar de gespreksverslagen van ná 31 mei, want daaruit moet blijken of de vleesverwerker zijn leven verbeterd heeft na het pinksterweekend waarin het twee dagen dicht ging." Ook de andere fracties willen graag weten wat er in de latere gespreksverslagen staat. Ook de vraag of de veiligheidsregio op 1 juli wel echt een goed beeld had van de situatie bij VION in Boxtel, moet nog worden beantwoord.

