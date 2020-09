Coronanieuws: 1300 nieuwe besmettingen, 113 patiënten erbij in Brabant

Coronatest (Foto: Archief) vergroot

In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Meer plasma van herstelde patiënten nodig voor coronamedicijn.

Horeca, reis- en uitzendbureaus lijden het hardst onder de crisis.

De rustdag in de Tour de France is meteen ook coronatestdag.

16.23

Nog eens 1300 mensen in Nederland hebben positief getest op het coronavirus. Het aantal nieuwe besmettingen ligt daarmee hoger dan de afgelopen dagen. Zondag meldde de Rijksoverheid op het zogeheten coronadashboard 1087 nieuwe besmettingen. Zaterdag werden 1231 gevallen geregistreerd.

Het aantal positieve tests kwam vorige week woensdag voor het eerst sinds april boven de duizend op een dag uit.

Wat onze provincie betreft zijn de cijfers juist lager dan zondag. Midden- en West Brabant tellen 41 nieuwe besmettingen. in Zuidoost-Brabant zijn 52 nieuwe besmettingen te melden en in de regio Noordoost-Brabant 20; tezamen 113 nieuwe coronapatiënten. Dat zijn er zes minder dan zondag.

14.45 Gewichtstoename bij een op de vijf kinderen door coronacrisis

Een op de vijf kinderen in Nederland is aangekomen als gevolg van de coronacrisis. Bij kinderen die al overgewicht hadden is dit zelfs zo’n 40 procent, maakte het academisch ziekenhuis Maastricht UMC+ bekend na onderzoek. Ook de ouders werden door een gebrek aan beweging zwaarder.

Uit het onderzoek blijkt dat een op de drie kinderen meer ongezonde tussendoortjes is gaan eten tijdens de coronacrisis. Daarbij is driekwart van de jongeren minder gaan bewegen, gemiddeld 51 minuten per dag minder dan vorig jaar rond dezelfde tijd. "Waar vorig jaar 64 procent van de kinderen nog de beweegnorm haalde (van één uur matig-intensieve beweging per dag), was dat tijdens de coronacrisis nog maar 20 procent", aldus het Maastrichtse ziekenhuis.

In maart werd besloten om de scholen te sluiten door de uitbraak van het virus. Ook bij sportclubs moesten de deuren dicht. Inmiddels zijn deze instellingen wel weer open. Maar in de tussenliggende periode kwam de dagindeling van kinderen er opeens heel anders uit te zien.

13.27 Schoolbesturen kopen commerciële coronatests voor juf en meester

Tientallen schoolbesturen hebben coronatests van commerciële aanbieders gekocht omdat leerkrachten lang moesten wachten op een plekje bij de GGD. Dat zegt de PO-raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs. De organisatie denkt dat het er minstens vijftig zijn.

Bij de VO-raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, zou het ze niet verbazen als scholen zich wenden tot commerciële aanbieders. Precieze gegevens zijn daar niet, maar het is wel bekend dat er sprake van is. Volgens de zegsman van de PO-raad is een test van circa 100 euro nog altijd flink goedkoper dan een paar dagen een zzp'er als vervanger voor de klas te zetten, terwijl de oorspronkelijke leerkracht thuis zit te wachten op een test.

12.21 Wachttijden GGD-teststraten tussen 48 en 72 uur

Bij de GGD Hart voor Brabant is de wachttijd op een coronatest op dit moment tussen de 48 en 72 uur. Het wachten duurt wat langer dan normaal omdat de laboratoria waar de tests geanalyseerd worden tegen de maximale capaciteit aan zitten. "Er is op dit moment meer vraag dan aanbod. Daarom moeten mensen met klachten helaas soms meerdere keren pogingen doen om een testafspraak te maken, wat voor begrijpelijke frustratie zorgt en de telefoonlijnen en website verder belast", zegt een woordvoerder.

Ook bij GGD West-Brabant ervaren ze drukte, maar een woordvoerder daar kon niet precies zeggen wat de wachttijden zijn. "Dat verschilt van dag tot dag. Als er een afspraak wordt ingepland, kijkt het systeem bij welke van de drie locaties er plek is. Als dat niet binnen 48 uur kan, wordt uitgeweken naar locaties buiten ons werkgebied. Dan is het aan de persoon zelf om te bepalen of die er voor wil omrijden."

De woordvoerder adviseert om zoveel mogelijk digitaal in te plannen en niet telefonisch. Dan zijn de lijnen minder belast en dat kan de doorstroom bevorderen.

De GGD Brabant-Zuidoost was maandagochtend herhaaldelijk telefonisch niet bereikbaar.

12.08 Onderzoekers: tweede besmetting met coronavirus kan binnen jaar

Mensen die besmet zijn geweest met een coronavirus, kunnen binnen een jaar opnieuw besmet raken met datzelfde virus. Onderzoekers van Amsterdam UMC hebben ontdekt dat het vaak 'alarmerend kort' duurt voordat mensen een tweede keer besmet raken met de coronavirussen die voor de uitbraak van het huidige virus bekend waren. Ze noemen het waarschijnlijk dat voor het 'nieuwe' coronavirus SARS-CoV-2 exact hetzelfde geldt.

Het onderzoek spitste zich toe op vier bekende en onschuldige coronavirussen, die slechts een milde verkoudheid veroorzaken. De wetenschappers analyseerden de hoeveelheid antistoffen tegen de bewuste virussen in 513 bloedmonsters, die op verschillende momenten in de tijd bij mensen waren afgenomen. Zo ontdekten ze dat een tweede besmetting met hetzelfde coronavirus regelmatig al na één jaar optreedt en soms zelfs sneller.

10.13 Meer plasma van herstelde patiënten nodig voor coronamedicijn

Bloedbank Sanquin heeft meer plasmadonoren nodig die besmet zijn geweest met het coronavirus. De bloedbank is al enige tijd bezig met het afnemen van plasma van herstelde patiënten om daar een medicijn van te maken dat anderen mogelijk kan beschermen tegen het virus.

Inmiddels is gebleken dat bij ongeveer de helft van de donoren de hoeveelheid antistoffen in het bloed snel afneemt, waardoor hun plasma al snel onbruikbaar wordt voor de medicatie die de bloedbank ontwikkelt.

"In het bloed moet een bepaalde concentratie antilichamen zitten", legt een woordvoerder van Sanquin uit. "Bij sommige mensen loopt dat snel terug. Zij kunnen dan maar een of twee keer plasma geven. Bij andere mensen blijft het onverminderd hoog, er zijn donoren die wel tien keer plasma kunnen geven."

10.05 Sekstech in de lift door coronacrisis

Sekstech lijkt door de coronacrisis populairder dan ooit. Dat constateren onderzoekers van Juniper Research. Volgens hen zullen er dit jaar meer dan 36 miljoen sekstech-apparaten verbonden zijn met bijvoorbeeld mobiele telefoons. Dat waren er vorig jaar nog 19 miljoen.

De coronacrisis zorgt daardoor voor een wereldwijd veranderende houding naar seksueel welzijn en een toenemende vraag naar verbonden apparaten, zoals handsfree vibrators of masturbators voor mannen. Juniper rekent voor dat deze industrie in 2025 een omvang heeft van maar liefst 9 miljard dollar, van bijna 4 miljard in 2020. Onlineretailers willen daar waarschijnlijk gretig op inspringen.

De Juniper-onderzoekers merken overigens ook op dat de industrie voor seksgerelateerde apps ook profiteert van de coronacrisis. Zo zijn het aantal apps om seksueel genot te verbeteren, apps voor seksuele therapie, apps voor seksueel welzijn en onderwijs en apps voor seksuele gezondheid toegenomen.

07.51 'Nederlandse sectoren herstellen moeizaam van coronacrisis'

Door de coronamaatregelen en de dreiging van nieuwe besmettingen kan de Nederlandse economie nog niet op volle kracht opereren. Vanwege die aanhoudende onzekerheid zullen veel sectoren dit jaar moeizaam herstellen. Dat meldt de Rabobank op basis van een onderzoek van economen en sectorspecialisten.

In de horeca en de overige zakelijke dienstverlening, waar onder andere de reis- en uitzendbureaus toe behoren, valt de productie en omzet het sterkst terug. In de bouw moet het dieptepunt nog komen, onder meer door de daling van het aantal nieuwe vergunningen, aldus de Rabobank.

De handel, de sector die detail- en groothandel omvat, lijkt zich volgens het onderzoek beter te herstellen dan gedacht. Zo nam in de detailhandel de omzet van onder andere webwinkels in het tweede kwartaal met ongeveer een derde toe vergeleken met een jaar eerder.

07.45 Bijna duizend nieuwe coronabesmettingen in Duitsland

Het aantal coronabesmettingen in Duitsland is zondag met 927 toegenomen tot 260.355. Het aantal gevallen in de afgelopen 7 dagen staat volgens het Robert Koch Institut (RKI) op ruim 9000.

Het dodental is met een gestegen tot 9350. De stijging van 927 is aanzienlijk lager dan aan het einde van vorige week. Op donderdag werden er 1900 nieuwe gevallen gemeld en op vrijdag ruim 1400.

07.36 Opnieuw twee nertsenbedrijven besmet, totaal 52

Bij nertsenbedrijven in Wilbertoord en Overloon zijn coronabesmettingen vastgesteld. In Wilbertoord gaat het om een bedrijf met ongeveer 1250 moederdieren. De dieren zijn inmiddels geruimd.

In Overloon had het bedrijf ongeveer 7500 moederdieren. De dieren worden daar zo snel mogelijk geruimd. In totaal zijn er nu 52 nertsenbedrijven besmet, 41 daarvan staan in Brabant.

06.30 Coronatestdag in de Tour

Voor de renners in de Tour de France is het vandaag na de loodzware bergrit van zondag tijd voor de tweede rustdag. Niet ver van de Grand Colombier waar zondag de finish lag, mogen de renners bijkomen van de inspanningen en moeten zij ook weer een coronatest ondergaan. De Tour wil de kans op besmettingen zo klein mogelijk houden en het peloton verkeert sinds de Tourstart in Nice in een zogenoemde bubbel.

06.00 Burgemeestersoverleg

De voorzitters van de verschillende veiligheidsregio's komen maandag vanaf 12.30 uur weer bij elkaar. Naast corona staan ook andere vergaderpunten die de afgelopen maanden zijn blijven liggen door de crisis op de agenda van de verschillende burgemeesters. Ook justitieminister Ferd Grapperhaus schuift aan. De burgemeesters kwamen twee weken geleden voor het laatst bijeen.

02.00 Woede om sluiten teststraat Schiphol

De luchtvaart en reisindustrie zijn woedend op minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, omdat hij de coronateststraat op Schiphol dit weekeinde alweer heeft gesloten. "Die moet openblijven. Het laatste wat we nu kunnen gebruiken, is warrig beleid", zegt voorman Marnix Fruitema van de Nederlandse vliegkoepel Barin tegen De Telegraaf.

01.40 Strengere controles in openbaar vervoer

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) gaan strenger toezicht houden op naleving van de coronaregels in het openbaar vervoer. Naar verwachting worden meer boetes uitgedeeld omdat het waarschijnlijk veel drukker gaat worden in trein, bus, tram en metro. Maandag begint een miljoenen kostende ov-campagne om dagelijks tienduizenden extra reizigers te werven.

00.01 Rechtszaak om steun Schiphol

Greenpeace Nederland spant een rechtszaak aan om het kabinet te dwingen de miljardensteun voor luchtvaartmaatschappij KLM in te trekken. De milieuorganisatie vindt dat aan de financiële noodhulp niet genoeg voorwaarden zijn gesteld om klimaatverandering tegen te gaan.

00.00 Nieuw liveblog

Welkom in ons liveblog. Hier houden we al het (Brabantse) nieuws rondom de coronacrisis bij van maandag 14 september. Het liveblog van gisteren is hier terug te lezen.