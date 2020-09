Premier Rutte: 'Buitengewoon onverstandig wat er in Tilburg gebeurde'

Premier Mark Rutte (foto: ANP) vergroot

Premier Mark Rutte heeft geen goed woord over voor de fans van Willem II die donderdagavond samen aan het feesten waren op een plein in Tilburg. "Als ik die beelden zie, dan denk ik: ja jongens, dit is zó buitengewoon onverstandig om met zoveel mensen op een kluitje te staan."

Met zoveel nieuwe coronabesmettingen erbij, waren het geen beelden die de premier graag zag. "Dit gaat niet helpen om het virus onder controle te krijgen", zo zei hij op de wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad. "Als we met z'n allen de economie willen slopen, dan moeten we vooral zo met z'n allen op zo'n veld gaan staan", zei hij enigszins geërgerd.

Toch vindt hij de negatieve reacties die vrijdag loskomen op de beelden van donderdagavond, geruststellend. "De maatschappelijke reactie vind ik hoopgevend. Heel veel mensen realiseren zich dat we in een spannende fase zitten nu."

Premier Rutte tijdens zijn persconferentie:

Rutte wilde zich niet uitlaten over de vraag of burgemeester Weterings een verkeerde beslissing heeft genomen om het supportersfeest toe te staan. "Ik denk dat Tilburg goed moet evalueren wat daar gebeurd is, ook met de gemeenteraad." Wel vindt hij het fijn om te horen dat burgemeester Weterings het niet gauw opnieuw zou doen. "Ik was blij dat de burgemeester zei, dit moeten we zo niet meer doen. Dat was prima. De gemeenteraad moet dat verder met hem evalueren."

Premier Rutte legt de verantwoordelijkheid voor wat er gebeurde, vooral bij de fans. "Als je met duizend mensen bij elkaar mag zijn, betekent dat niet dat je meteen op elkaar moet klauteren."

Gedrag van mensen

Als er een bijeenkomst is toegestaan, blijven de 'gewone' coronamaatregelen nog altijd van kracht, bedoelt hij. "Het gaat om het gedrag van mensen. We hebben ons te houden aan de afspraken. We gaan het virus nooit verslaan als duizend mensen naar een scherm gaan kijken en denken: dan hoeven we ons ook niet meer aan de afspraken te houden."

De premier vindt niet dat voetbalwedstrijden nu voortaan zonder publiek moeten worden gespeeld. "Op zichzelf is het verantwoord om voetbalwedstrijden door te laten gaan, als je je maar aan de afspraken houdt."

