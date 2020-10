Mark spot vliegtuigen en weet zo welke PSV-transfers er aankomen

Mark Versteden (31) checkt Flightradar om nieuwe transfers van PSV te spotten. (foto: Mark Versteden) vergroot

PSV-fans zijn in de transferperiode gebrand op nieuwe aanwinsten voor hun club. Zo ook de 31-jarige Mark Versteden uit Eindhoven. Al weet hij altijd nét even eerder dan de rest welke speler er komt. Hij spot namelijk vliegtuigen.

Het is puur voor de hobby en er kunnen zeker geen rechten aan ontleend worden, benadrukt Mark. Maar feit is dat hij het al behoorlijk vaak aan het rechte eind heeft gehad en nauwkeurig weet te voorspellen wanneer een nieuwe aanwinst voor PSV zich in Eindhoven heeft gemeld.

“Ik vind vliegtuigen vet”, vertelt Mark. “En ik kijk graag op de app van Flightradar. Daar zie je precies welke vliegtuigen er op elk moment in de lucht zijn. Zit ik op mijn balkon, zie ik een vliegtuig en dan kijk ik wie er nu weer op vakantie gaan en waarheen.”

Privévliegtuig

Daarnaast gebruikt hij die app om te zien welke toekomstige PSV’ers er naar Eindhoven komen. Dat begon een paar jaar geleden. “Ik zag een privévliegtuig landen in Eindhoven. Die zijn te herkennen omdat ze geen bestemming bij de vlucht hebben staan, in plaats daarvan staan er twee vraagtekentjes. Een paar uur later werd er een nieuwe speler gepresenteerd.”

Sindsdien is het een hobby. “Ik let op privévliegtuigen die landen op Eindhoven, Düsseldorf en Charleroi”, vertelt Mark. En dan natuurlijk vanuit plaatsen waar wellicht nieuwe PSV’ers vandaan komen. “Philipp Max bijvoorbeeld. Er ging al langer het gerucht dat hij zou komen. Hij speelde toen bij Augsburg, dus ik gokte dat hij daarvandaan zou komen.” En jawel.

Niet alleen Max werd door Mark snel gespot. Ook de komst van bijvoorbeeld Ibrahim Sangaré stond bij hem al op de radar.

Net als Eran Zahavi die de roodwitten in Eindhoven kwam versterken:

Elke keer als het lukt, is het een klein feestje. “Ja dat is echt vet. Ook als fan van de club: de transfer is binnen én ik heb het gezien.” Mark spot de nieuwe transfers al jaren, maar de laatste tijd wint zijn methode aan populariteit. Zowel bij andere fans als clubwatchers. "Dat is echt tof. Het maakt ook niet uit als zij er één eerder hebben. Hoe meer mensen er mee kijken, hoe leuker."

'Er vliegt nogal veel vanuit China'

En de jongste voorspelling? “PSV zit nog achter een Koreaanse verdediger aan, die speelt in China. Maar die komt dan met een gewone vlucht in plaats van een privévlucht, dus dat is niet te ontdekken. Er vliegt nogal veel vanuit China.” Verder lijkt het stil te worden op de transfermarkt, denkt Mark. “Volgens John de Jong (technisch manager, red) komen er geen grote transfers meer. Helaas.”

