Coronanieuws: dagrecord nieuwe besmettingen en thuiswedstrijd RKC Waalwijk afgelast

Teleurstelling bij RKC Waalwijk (foto: ANP). vergroot

In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

Redactie Geschreven door

De hoofdpunten:

Het aantal coronagevallen neemt verder toe meldt het RIVM zaterdag

Mondkapjes worden sinds het dringende advies van het kabinet veel vaker gedragen in de winkel

De voetbalwedstrijd RKC Waalwijk-PEC Zwolle gaat vanwege meerdere coronabesmettingen niet door.

Genezen coronapatiënten blijken een halfjaar na hun infectie nog met talrijke klachten te kampen.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

14.40 - Brabantse coronacijfers blijven stijgen

Afgelopen 24 uur zijn in Brabant 586 nieuwe coronagevallen geregistreerd. In vergelijking met vrijdag (532) is dat een stijging van 54 besmettingen. In dezelfde periode is één coronapatiënt opgenomen in het ziekenhuis tegenover twee personen op vrijdag. De cijfers van het RIVM melden op zaterdag één sterfgeval in de provincie. Vrijdag was dat cijfer nul, onder het voorbehoud dat informatie over dodelijke slachtoffers het RIVM met enige vertraging bereikt.

14.25 - Aantal besmettingen neemt verder toe

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn in Nederland in totaal 3972 nieuwe coronagevallen gemeld. Dat is weer een dagrecord. Tussen donderdag en vrijdag had het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 3831 meldingen van positieve tests gekregen. Dat getal werd zaterdag bijgesteld naar 3829. In de afgelopen zeven dagen zijn meer dan 23.000 nieuwe besmettingen gemeld.

Het aantal sterfgevallen steeg met 21. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend waren negen sterfgevallen gemeld.

14.12 - Mondkapjes vaker in winkels gedragen

Mondkapjes worden veel vaker in winkels gedragen sinds het dringende advies van het kabinet om deze in publieke ruimtes op te zetten. Niet alleen in winkels, maar ook op straat dragen meer mensen vrijwillig een mondkapje. Dat blijkt uit een rondvraag van Omroep Brabant.

13.03 - Parktheater Eindhoven krijgt ontheffing

De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft het Parktheater in Eindhoven een ontheffing verleend om meer dan dertig bezoekers per voorstelling toe te laten. De regeling geldt voorlopig voor onbepaalde tijd. De voorstellingen dit weekend en daarna kunnen vooralsnog doorgaan. Bezoekers wordt dringend gevraagd om een mondkapje te dragen. In de zaal of het restaurant mag het mondkapje af.

Door de nieuwe coronamaatregelen van 28 september is er een groepsgrootte van maximaal dertig personen per ruimte in theaters. In eerste instantie gold de ontheffing voor het Parktheater alleen voor dit weekeinde.

12.10 - Coronabesmettingen bij RKC

De eredivisiewedstrijd RKC Waalwijk–PEC Zwolle die zaterdagavond zou plaatsvinden, is afgelast. Bij de Waalwijkse voetbalclub zijn de afgelopen 24 uur vier coronabesmettingen geconstateerd.

08.42 - Meer coronatests beschikbaar

Vanaf komende week zijn wekelijks 395.000 coronatests beschikbaar, 125.000 meer dan de afgelopen week. Dat zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) . "De verwachting is dat we in oktober hiermee voldoen aan de vraag. Het ziet er goed uit." Daarmee behoort het tekort aan testcapaciteit vanaf maandag nog niet tot het verleden, benadrukt hij. "Daarvoor is meer nodig, omdat de GGD's dat vele testen ook aan moeten kunnen. Maar we huren ook steeds meer onderzoekscapaciteit in."

06.53 - Na halfjaar weinig coronapatiënten klachtenvrij

Genezen coronapatiënten blijken een halfjaar na hun infectie nog met talrijke klachten te kampen. Van patiënten die het virus thuis doormaakten, heeft de meerderheid zes of meer klachten. Slechts vijf procent van de coronapatiënten verklaart geheel klachtenvrij te zijn. Dat blijkt uit het eerste grootschalige onderzoek naar patiënten met milde klachten, dat is uitgevoerd door het Longfonds, de universiteiten van Maastricht en Hasselt en kennis- en behandelcentrum Ciro.

Wachten op privacy instellingen...

03.30 - Duitse feestdag

Diverse provincies, met name langs de Duitse grens, zetten zich zaterdag schrap voor een verwachte intocht van grote aantallen Duitsers. Het is 3 oktober, Dag van de Duitse Eenheid, en traditioneel komen Duitse koopjestoeristen dan massaal de grens over om te gaan shoppen. De grenssteden hebben vergaande maatregelen voorbereid om te voorkomen dat het te druk wordt in deze coronatijd.