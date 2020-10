Coronanieuws: na halfjaar is maar 5 procent coronapatiënten klachtenvrij

De volgende klant wordt binnengeroepen bij het coronatestpunt tegenover Eindhoven Airport vergroot

In dit liveblog houden we je zaterdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Opnieuw besmetting geconstateerd op een aantal nertsenfokkerijen.

Het tekort aan coronatests moet binnenkort verleden tijd zijn, voor 400.000 Nederlanders is komende week een test beschikbaar, stelt het ministerie.

Diverse provincies, met name langs de Duitse grens, zetten zich zaterdag schrap voor een verwachte intocht van grote aantallen Duitsers.

06.53 Na halfjaar maar vijf procent coronapatiënten klachtenvrij

Genezen coronapatiënten blijken een halfjaar na hun infectie nog met talrijke klachten te kampen. Van patiënten die het virus thuis doormaakten, heeft de meerderheid zes of meer klachten. Slechts vijf procent van de coronapatiënten verklaart geheel klachtenvrij te zijn. Dat blijkt uit het eerste grootschalige onderzoek naar patiënten met milde klachten, dat is uitgevoerd door het Longfonds, de universiteiten van Maastricht en Hasselt en kennis- en behandelcentrum Ciro.

03.30 - Duitse feestdag

Diverse provincies, met name langs de Duitse grens, zetten zich zaterdag schrap voor een verwachte intocht van grote aantallen Duitsers. Het is 3 oktober, Dag van de Duitse Eenheid, en traditioneel komen Duitse koopjestoeristen dan massaal de grens over om te gaan shoppen. De grenssteden hebben vergaande maatregelen voorbereid om te voorkomen dat het te druk wordt in deze coronatijd.

03.13 - Tekort aan coronatests verleden tijd

Het tekort aan coronatests moet binnenkort écht verleden tijd zijn. Voor bijna 400.000 Nederlanders is komende week een test beschikbaar, stelt het ministerie van Volksgezondheid. Daarvan kunnen er ongeveer 160.000 in het buitenland worden verwerkt en geanalyseerd, is te lezen in het AD. Daarmee verdubbelt het aantal tests dat naar het buitenland gaat voor analyse bijna ten opzichte van de afgelopen week.