Twee bezoekers van Willem II-feest besmet met coronavirus

Van twee fans die op het Willem II-feestje waren, is bekend dat zij besmet zijn met het coronavirus. Dit laat de GGD Hart voor Brabant maandag aan Omroep Brabant weten.

Volgens de GGD is er op dit moment geen link te leggen tussen de stijging van het aantal besmettingen in de stad en het voetbalfeestje rond de Europese wedstrijd van de Tilburgers tegen de Glasgow Rangers.

Het is ook niet duidelijk waar de twee bezoekers die positief hebben getest, besmet zijn geraakt. Zo’n vijfhonderd Willem II-fans vierden rond de Europese wedstrijd een feestje op het Olympiaplein in Tilburg.

Storm van kritiek

Het feestje kwam burgemeester Theo Weterings op een storm van kritiek te staan. De gemeente had namelijk een vergunning afgegeven. Weterings bood afgelopen maandag in een speciale raadsvergadering zijn excuses aan. Voor de raad was daarmee de kous af.