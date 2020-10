Geen carnaval in Boxmeer, gemeente verbiedt alle carnavalsevenementen

Er kan een dikke streep door carnaval in Boxmeer. De gemeente verbiedt voor komend seizoen alle carnavalsevenementen. Er wordt vooralsnog alleen een uitzondering gemaakt voor carnavalsactiviteiten voor kinderen.

De gemeente laat in een bericht weten geen andere keuze te hebben. "Omdat in de huidige situatie niet te voorspellen is hoe de pandemie zich ontwikkelt, worden tot nader order in de gemeente Boxmeer geen carnavalsactiviteiten toegestaan."