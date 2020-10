Familie opgelucht en dolgelukkig na hereniging met Celine die dagenlang vermist was

Moeder Joke sprak met Omroep Brabant toen ze nog vermist werd. vergroot

De familie van Celine uit Berghem komt ‘superlatieven tekort’ om te omschrijven hoe blij ze is dat het 15-jarige meisje weer terecht is. “Die waren natuurlijk helemaal gelukkig. Door het dolle heen”, laat Jeroen Baardemans weten, die als familiewoordvoerder optreedt. Celine werd woensdagavond rond middernacht teruggevonden.

Jeroen werd tussen twaalf en één gebeld met het nieuws. “Logischerwijs zijn ze natuurlijk enorm blij en opgelucht”, zegt hij als woordvoerder van Namens de Familie. “Het enige doel was om haar weer veilig terug te hebben en dat is nu gebeurd. In de loop van de nacht kon de familie met haar herenigd worden, haar weer in hun armen sluiten.”

De familie is bijna een week lang radeloos naar het meisje op zoek geweest. Ze vertrok vrijdagmiddag vanaf haar moeders huis aan de Schoolstraat in Berghem. Waar Celine is geweest en met wie is niet duidelijk. De politie laat wel weten dat er een verdachte is opgepakt.

Verdachte aangehouden

De politie maakte woensdagavond bekend dat ze bij een man in een geel-groene Kia Picanto was gestapt. Of dit de aangehouden verdachte is, is nog niet duidelijk. De politie komt waarschijnlijk later op de dag met meer informatie.

“De familie heeft heel goed contact gehad met de politie. Ze zijn ook heel erg blij met het onderzoeksteam. Ze hebben alles op alles gezet om haar te vinden”, zegt Jeroen. “Wat er allemaal gebeurd is, moeten we zien. Het is aan de politie om dat te onderzoeken.”

