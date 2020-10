Deze foto maakte een buurtbewoner toen vermiste Celine in een auto van de politie stapte

Celine werd gevonden in Den Haag (foto: Omroep West). vergroot

Een buurtbewoner legde woensdagavond vast hoe de 15-jarige Celine in de Piet Heinstraat in Den Haag in een auto van de politie stapte. Kort daarvoor was de 31-jarige verdachte afgevoerd, schrijft Omroep West.

Het meisje uit Berghem was sinds vorige week vrijdag vermist. Na aandacht in Bureau Brabant en Opsporing Verzocht, werd woensdag een Amber Alert verspreid. Rond middernacht werd Celine gevonden in een huis in Den Haag. Daar werd ook een 31-jarige man aangehouden.

Omroep West sprak donderdag met mensen uit de buurt. Een omwonende vertelt dat de politie rond elf uur ’s avonds in de straat was. Ze had de man gevonden via de gps van zijn telefoon.

Een andere buurtbewoner zegt dat de agenten in burger waren. Eerst werd de man afgevoerd, een kwartier later kwam Celine naar buiten. Beide momenten zijn vastgelegd op beeld.

Woensdag werd een foto van een man vrijgegeven die mogelijk met haar verdwijning te maken zou hebben. De politie laat donderdag weten dat dit ook de man is die is aangehouden. De verblijfplaats van de man kwam onder meer naar voren op basis van tips na het Amber Alert.

"We maakten ons erg ongerust omdat aanknopingspunten in het begin uitbleven, maar we zijn erg blij met de uiteindelijke afloop", zegt de onderzoeksleider van de politie.

