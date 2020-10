Coronanieuws: nu geen extra coronamaatregelen nodig, zegt minister De Jonge

Hugo de Jonge vergroot

In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

In Brabant werden tussen woensdag- en donderdagochtend 1911 nieuwe besmettingen gemeld.

Zorgorganisaties smeken om steun uit de samenleving, iedereen die komende weken zijn handen vrij heeft, wordt opgeroepen zich te melden.

Vorige week zijn naar schatting 3450 mensen overleden in Nederland, bijna zeshonderd meer dan gebruikelijk voor deze periode.

11.16 - Minister De Jonge uitgenodigd om dag mee te lopen bij ETZ

De druk op de ziekenhuizen loopt door het toenemend aantal coronabesmettingen ontzettend op. "Er moet aan de noodrem getrokken worden", benadrukt Rowan Marijnissen van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg. Ze roept minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid op eens een dagje te komen meelopen.

11.00 - Extra coronamaatregelen nu niet nodig

De cijfers over de coronabesmettingen van de afgelopen dagen lijken geen aanleiding te geven om nu al extra maatregelen te treffen. Dat zegt zorgminister Hugo de Jonge voor aanvang van de wekelijkse ministerraad. De cijfers laten volgens De Jonge een afvlakking zien. Het kabinet waarschuwde eerder dat bij een verdere stijging van het aantal positieve tests per dag, een verdere aanscherping van de coronamaatregelen nodig zou zijn.

10.57 - Sinterklaasintochten in Baarle en Ulicoten gaan niet door

De traditionele intochten van Sinterklaas in Baarle en Ulicoten gaan dit jaar niet door. Tot die conclusie kwamen de burgemeesters van de gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog na goed overleg met de Sinterklaas comités

09.03 - Horeca Breda helpt de zorg

De horeca in Breda levert tijdelijk honderden mensen aan de zorg. Door het plan hoeven de horecaondernemers tijdelijk de loonkosten niet meer te betalen en krijgt zorgverlener Surplus er extra, betaalbare handjes bij.

Barkeeper Kristian van Eenennaam van café Krisje aan de Haven legt uit waarom hij meedoet aan het project:

08.38 - Recordaantal studenten ingeschreven bij universiteit door corona

Een recordaantal van 328.000 bachelor- en masterstudenten staat dit collegejaar ingeschreven bij een universiteit. Dat is een groei van 8 procent ten opzichte van het vorige collegejaar, meldt de Vereniging van Universiteiten (VSNU) op basis van de voorlopige inschrijfcijfers voor het collegejaar 2020-2021. De forse toename komt volgens de VSNU onder meer door de coronacrisis. Het aantal studenten stijgt al jaren fors: in 2000 waren er nog 165.000 studenten, twintig jaar later is dat aantal bijna verdubbeld. Dit keer komt die groei deels doordat de centrale examens vanwege de coronacrisis niet doorgingen. Daardoor zijn er meer scholieren op het voortgezet onderwijs geslaagd dan het jaar ervoor.

08.00 - Coronasteun van banken blijft toenemen

De coronasteun van banken blijft toenemen. Nederlandse banken hebben sinds de uitbraak van het coronavirus in maart 28 miljard euro aan steun verleend. Het ging daarbij om hulp in de vorm van extra leningen of uitstel van aflossingen. Daar maakten ruim 166.000 ondernemers en bijna 36.000 particulieren gebruik van, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

07.59 - Weer recordaantal besmettingen in Duitsland

In Duitsland is voor de derde dag op rij een recordaantal nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. In het afgelopen 24 uur kwamen er 18.681 gevallen bij, meldt het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse equivalent van het RIVM.

05.26 - Meerdaagse stembusgang

Om de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart coronaproof te laten verlopen zal een deel van de stemlokalen al enkele dagen voor de verkiezingsdag opengaan. Daarnaast krijgen kiezers die om bijvoorbeeld medische redenen niet in staat zijn naar het stemlokaal te komen, de kans per post te stemmen. Dat is volgens Haagse bronnen van de Volkskrant de kern van de brief die minister Kajsa Ollongren begin november naar de Tweede Kamer stuurt.

03.39 - Negatief reisadvies Curaçao desastreus

Als het kabinet-Rutte inderdaad beslist om tijdens de kerstvakantie een negatief reisadvies in te voeren voor vakanties van Nederlanders naar het buitenland, is dat desastreus voor de horeca op Curaçao. Dat zegt Hans Slier, voorzitter van de Curaçaose belangenorganisatie voor het toerisme Chata. Volgens hem zullen veel restaurants en hotels dat niet overleven. Hij verwacht dat vijftig tot zestig procent definitief zal sluiten of failliet zal gaan.

03.17 - Smeekbede zorgorganisaties

Zorgorganisaties smeken om steun uit de samenleving. Iedereen die komende weken zijn handen vrij heeft, wordt opgeroepen zich te melden bij Extra handen voor de zorg. De situatie is niet veel langer houdbaar, stelt ouderenzorgorganisatie ActiZ in het AD. Niet alleen gepensioneerde zorgmedewerkers, ook mensen die om andere redenen het vak verlaten hebben, verpleegkundestudenten en burgers zonder zorgachtergrond worden opgeroepen zich te melden.

00.22 - 'Bestrijding coronavirus nationale zaak'

Het overleg van de EU-leiders over de strijd tegen het opnieuw razendsnel oprukkende coronavirus gaat niet op korte termijn verschil maken. "Bij de bestrijding van de acute epidemie heeft Europa geen meerwaarde", zegt premier Mark Rutte na afloop van een videovergadering met zijn collega's over de dramatische opmars van het virus. "Dat is echt een nationale zaak."

00.02 - Gebrekkig toezicht commerciële teststraten

Het schort aan direct medisch toezicht op commerciële coronasnelteststraten. Ook blijken sneltesters te worstelen met het doorgeven van positieve besmettingen aan de GGD, terwijl dit wettelijk verplicht is. Dat schrijft NRC op basis van een rondgang langs diverse commerciële coronasnelteststraten.

00.01 - Sterftegetal hoger

Vorige week zijn naar schatting 3450 mensen overleden in Nederland, bijna zeshonderd meer dan gebruikelijk voor deze periode. Vergeleken met de voorgaande week zijn er 250 mensen meer doodgegaan, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS. "De hogere sterfte valt samen met de opkomende tweede golf van de corona-epidemie in Nederland", aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek.

23.59 - Europese commissie maakt miljoenen vrij

De Europese Commissie maakt 220 miljoen euro vrij voor het overdragen van coronapatiënten uit landen waar de ziekenhuizen de toestroom niet langer kunnen bolwerken. Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen gezegd na een coronatop per video met de EU-leiders. Bondskanselier Angela Merkel drong er bij haar EU-collega's op aan niet te vervallen in de impuls van de eerste coronagolf en de grenzen weer dicht te gooien. Het is essentieel dat goederen, waaronder medisch materiaal en geneesmiddelen, en personen onder wie artsen en Covid-19-patiënten, vrij door de Europese Unie kunnen blijven circuleren.

