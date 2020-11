Pierson College probeert rust terug te krijgen na heftige reacties op les met cartoon

Het ds. Pierson College in Den Bosch (beeld: Google Streetview). vergroot

Het Pierson College in Den Bosch is enorm geschrokken van de heftige reacties richting de school nadat tijdens een les een Mohammed-cartoon werd getoond. De reacties op sociale media zorgden voor een onveilige situatie. Een docent voelde zich naderhand bedreigd. “De schrik en de impact van de vele reacties is groot”, laat de directie in een persbericht weten.

“De docent wordt ondersteund vanwege de gevoelde onveiligheid”, valt in het bericht te lezen. De docent die zich bedreigd voelt is nog niet aan het werk. “De docent maakt het naar omstandigheden redelijk en we kijken in goed overleg naar wanneer de lessen weer hervat zullen worden.”

Iedereen geschrokken

De school hoopt dat de rust snel weerkeert op het Pierson. “Zodat we op een prettige wijze met elkaar in gesprek kunnen over de gebeurtenissen van de afgelopen dagen. Op de school is het redelijk rustig, hoewel iedereen geschrokken is door de heftigheid van de reacties."

'Dia zonder context gedeeld'

De school legt uit wat er precies is gebeurd: "Deze week is er op en rond het ds. Pierson College helaas onrust ontstaan naar aanleiding van via social media verspreid beeldmateriaal uit een lesuur maatschappijleer in de bovenbouw. Er is door leerlingen een foto gemaakt van een specifieke dia, die gaat over hoe de democratische rechtsstaat onder druk komt te staan wanneer bepaalde grondrechten met elkaar botsen, zoals vrijheid van meningsuiting, van religie en van betoging. Een van de voorbeelden daarvan betrof een cartoon van de profeet Mohammed."

"Doordat door leerlingen foto’s uit de les en beeldmateriaal uit de lespresentatie werden verspreid, ontbrak deze context en hebben mensen buiten de context van de school zich een oordeel gevormd over de lessituatie en intentie, wat geleid heeft tot diverse reacties en emoties. Dit alles voelt onveilig voor de docent en anderen in de school. Daarnaast ontstonden buiten de school onjuiste beelden over leerlingen en medewerkers van de school, die als kwetsend en onveilig werden ervaren", aldus de directie.

