Efteling en Beekse Bergen mogen geen eten en drinken meer verkopen

Wie straks naar de Efteling of de Beekse Bergen gaat, moet zelf boterhammen smeren. Na de heropening donderdag, moet alle horeca vanwege de coronamaatregelen gesloten blijven. Ook afhalen is niet toegestaan.

Verwarring

Eerder was die duidelijkheid er niet. Het Veiligheidsberaad, met daarin de de 25 veiligheidsregio's, besloot twee weken geleden dat afhalen niet mocht. De Efteling en Beekse bergen hoefden zich daar niet aan te houden, omdat Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant dit niet in de noodverordening had gezet. Waarom kon een woordvoerder niet verklaren.