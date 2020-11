Efteling en Beekse Bergen mogen toch eten en drinken laten afhalen

Wie straks naar de Efteling of de Beekse Bergen gaat, hoeft toch niet zelf boterhammen te smeren. Het leek een hele tijd wél zo, maar dinsdag werd duidelijk dat het kabinet landelijk een uitzondering voor pretparken en dierentuinen heeft gemaakt. Daar is het straks toch toegestaan om eten en drinken af te halen.

De Efteling en de Beekse Bergen zullen blij zijn met het finale besluit: in pretparken en dierentuinen mogen bezoekers vanaf donderdag gewoon een broodje of een drankje afhalen, zo is te lezen in de nieuwe coronaregels. Consumpties moeten worden meegenomen en mogen niet bij het afhaalpunt zelf worden genuttigd.