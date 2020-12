Coronanieuws: 1041 nieuwe besmettingen in onze provincie, 302 patiënten in Brabantse ziekenhuizen

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Er liggen op dit moment 302 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen

In onze provincie zijn de afgelopen 24 uur 1041 nieuwe coronabesmettingen gemeld.

Voor het eerst sinds mensenheugenis zijn dit jaar in tientallen kerken op kerstavond geen kerstnachtvieringen.

Onderzoekers van het CBS zagen het aantal sterfgevallen vorige week na weken van daling weer toenemen.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

16.52 - 'Systeem met veiligheidsregio's werkt niet bij grote crises'

Het huidige systeem met 25 veiligheidsregio's werkt niet goed voor grote, landelijke crises zoals de corona-epidemie. Bij grote crises zouden de veiligheidsregio's moeten kunnen opschalen naar één centrale organisatie. De huidige wet moet daarvoor worden aangepast. Dat concludeert een onderzoekscommissie die de Wet Veiligheidsregio's, die tien jaar geleden van kracht werd, onder de loep nam.

Voor regionale incidenten en branden werken de veiligheidsregio's goed, stellen de onderzoekers, maar steeds meer crises zijn groter van aard. Als voorbeeld noemt de commissie de landelijke 112-storing vorig jaar. Er ontstond een "chaotische situatie" waarin veiligheidsregio's verschillende, "soms tegenstrijdige communicatieboodschappen deelden".

16.50 - Rutte wil best zichtbaar worden gevaccineerd

Premier Mark Rutte zou zich best "zichtbaar" willen laten vaccineren "als het helpt om meer mensen te laten deelnemen", zegt hij tijdens zijn persconferentie op vrijdag. Wel wil hij netjes op zijn beurt wachten. En dat kan best nog maanden duren, zegt hij. "Voor zover ik weet heb ik geen onderliggende klachten en ik ben te jong om in die eerste groep te zitten."

Rutte reageert hiermee op het aanbod van de voormalige Amerikaanse presidenten Barack Obama, George W. Bush en Bill Clinton om zich op televisie te laten vaccineren. De minister-president suggereert daarom de vraag aan zijn voorganger Jan Peter Balkenende voor te leggen: "Die is wel over de zestig."

16.14 - Sinterklaas wordt dit weekend anders dan anders

Het bezoek van de Goedheiligman zal dit weekend in iets kleinere kring gevierd moeten worden dan anders, of misschien zelfs wel online.

16.10 - 'Bedreiging van OMT-leden kan écht niet'

Minister-president Mark Rutte is "enorm geschrokken" van berichten dat leden van het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert over de aanpak van het coronavirus, worden bedreigd. Hij noemt het "totaal onacceptabel" dat dit gebeurt.

"Deze mensen doen goed en belangrijk werk, en doen dat naar eer een geweten", zegt Rutte tijdens zijn wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad. Mensen kunnen het oneens zijn met hun adviezen, en "discussiÙren op inhoud is prima", maar intimidaties en bedreigingen kunnen echt niet, aldus de premier.

16.08 - Wachttijden in ziekenhuizen veel te lang

Van de Nederlandse ziekenhuizen overschrijdt 63 procent de maximale wachttijden voor een operatie of behandeling. Dat concludeert althans het programma Meldpunt van Omroep Max, dat onderzoek deed onder 74 hospitalen. "Op een nieuwe heup of knie moeten patiënten in UMC Utrecht zestig weken wachten", geeft Meldpunt als voorbeeld.

"Ook voor een aneurysma-operatie, een dotterbehandeling of een staaroperatie bedraagt de wachttijd veel langer dan de afgesproken maximale zeven weken. Het is allemaal het gevolg van personeelsgebrek in de ziekenhuizen door de coronacrisis", stelden de programmamakers vast.

15.36 - Basisschool De Rietvest gaat maandag weer open

Basisschool De Rietvest in Zevenbergen opent aanstaande maandag weer de deuren. De school was tijdelijk gesloten geweest door verschillende coronabesmettingen onder de leerkrachten. Ook een leerling was positief getest. Tijdens de sluiting hebben er geen nieuwe besmettingen plaatsgevonden zegt de directeur en de meeste leerkrachten zijn ook weer goed hersteld of blijven nog even in quarantaine. In ieder geval kan de school vanaf maandag weer open.

15.34 - Geen kerststal in Vessem

Vessem moet het dit jaar niet alleen zonder knikengel, maar ook zonder kerststal doen. Op eerste kerstdag 2019 werd uit de levensgrote stal aan de Wilhelminalaan een beeld van een engel gestolen. Het werd knikengel genoemd, omdat het dankbaar voorover buigt wanneer er geld in werd gedaan.

Vijftien jaar lang hadden Jozef, Maria en Jezus er gezelschap van. Een vervanger kon nog niet worden gevonden. De kerststalcommissie heeft er nu extra veel tijd voor, omdat is besloten dit jaar geen kerststal te plaatsen. Zowel het bouwen als bezichtigen zou zoveel publiek kunnen trekken dat hiermee in Vessem het coronavirus kan worden overgebracht.

14.50 - Aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen stijgt licht

Het aantal patiënten met Covid-19 in Nederlandse ziekenhuizen is vrijdag licht gestegen. In totaal behandelen de ziekenhuizen nu 1625 coronapatiënten. Dat zijn er dertig meer dan donderdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Van de opgenomen patiënten met Covid-19 liggen er 473 op de intensivecareafdelingen, vijftien meer dan een dag eerder.

De overige 1152 patiënten met de ziekte liggen op verpleegafdelingen, waar het aantal coronapatiënten ook met vijftien toenam. Het afgelopen etmaal werden er vijftien patiënten overgebracht naar ziekenhuizen in andere regio's, waarvan drie ic-patiënten.

14.20 - 1041 nieuwe coronabesmettingen in Brabant

In onze provincie zijn de afgelopen 24 uur 1041 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er meer dan donderdagdag. Toen stond de teller nog op 916 besmettingen in Brabant. Dat blijkt uit de dagelijkse cijfers van het RIVM.

Landelijk zijn er 5935 nieuwe besmettingen. Dat is fors meer dan het gemiddelde (5017).

Het aantal meldingen schommelt de laatste weken voortdurend. Veel lijn lijkt er niet meer in te zitten. Het RIVM en de GGD hebben daar geen duidelijke verklaring voor.

13.40 - Coronaprikken voor huisarts wel te doen, maar 'best pittig'

Als straks duidelijk is wanneer welk coronavaccin zal worden geleverd, zullen huisartsen nog wel enige tijd nodig hebben om het prikken van hun patiënten te regelen. Dat verwacht de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). De hele operatie is wel te doen, maar wordt "best wel pittig", zegt een woordvoerster. De animo zal flink zijn en het inenten moet coronaproof.

De dokters zullen daarom extra ruimte moeten vinden door partytenten voor de deur te zetten of tijdelijk te verhuizen naar bijvoorbeeld kerken en sportzalen. En omdat de gewone consulten ook moeten doorgaan, zullen huisartsen misschien ook op zaterdag coronavaccins willen toedienen, maar daar moet dan wel weer extra assistentie voor worden geregeld.

13.19 - Drietal mag eindelijk naar huis

De drie mannen van het bedrijf Dutch Deco finish in Erp mogen eindelijk naar huis. Ze zaten afgelopen week op hun werk in quarantaine, maar zijn vrijdag negatief getest op het coronavirus. "Echt heel fijn", zegt Remon van Zoggel opgelucht. Een collega van Remon, Leander en Wim bleek afgelopen maandag besmet te zijn met corona. Uit voorzorg gingen de mannen in quarantaine totdat ze getest konden worden.

12.11 - Wereldwijd meer dan 65 miljoen coronabesmettingen

Het aantal mensen wereldwijd bij wie het coronavirus is vastgesteld, is vrijdag de 65 miljoen gepasseerd. Dat cijfer is gebaseerd op de database van de Amerikaanse universiteit Johns Hopkins. In totaal zijn nu 65.277.100 besmettingen en 1.507.323 sterfgevallen vastgesteld sinds het opduiken van het virus in China eind vorig jaar.

Halverwege september passeerde het aantal besmettingen de 30 miljoen. Met meer dan 19 miljoen besmettingen is Europa het gebied met de meeste infecties. Afgelopen week steeg het aantal daar met 1,7 miljoen, verspreid over 52 Europese landen.

11.20 - 302 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

De afgelopen 24 uur zijn in de ziekenhuizen in Brabant 24 coronapatiënten opgenomen. Dat zijn er twee minder dan een dag eerder. In totaal liggen er nu 302 coronapatiënten in de ziekenhuizen in onze provincie, één minder dan een dag eerder. Dat is te zien op het coronadashboard van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ).

Het afgelopen etmaal zijn 27 coronapatiënten uit het ziekenhuis ontslagen, zes patiënten zijn overgeplaatst. Vier coronapatiënten zijn de voorbije 24 uur overleden.

09.34 - Udens College sluit tijdelijk de bovenbouw

Leerlingen in 4 en 5 havo en 4, 5, en 6 vwo van het Udens College krijgen voorlopig een week online les. De school heeft besloten om de bovenbouw van de sector havo en vwo tijdelijk te sluiten vanwege een piek in coronabesmettingen. Op de afdeling waren donderdag ruim 300 van de 1450 leerlingen niet op school. De sluiting geldt vanaf maandag 7 december, voor minimaal een week.

09.28 - 'Vertrouwen in politiek na sterke stijging weer afgenomen'

Waar het vertrouwen in de politiek aan het begin van de coronacrisis sterk was gestegen, is dat inmiddels weer een stuk lager. Dat meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vrijdag. De overheid wordt volgens het SCP nu ook medeverantwoordelijk gehouden voor de omvang van de crisis, met name omdat de overheid zich in de ogen van veel mensen nu beter had kunnen en moeten voorbereiden.

07.55 - OMT-leden bedreigd en beveiligd

Leden van het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert over de bestrijding van het coronavirus, zijn de afgelopen tijd bedreigd. Een enkel OMT-lid wordt beveiligd. Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care en OMT-lid, bevestigde een bericht hierover van Nu.nl.

Gommers, die vrijdagochtend niet veel meer wil zeggen dan dat het bericht klopt, spreekt volgens Nu.nl over ernstige bedreigingen via sociale media. Soms worden OMT-leden ook thuis bezocht.

07.47 - Twee derde kankerpatiënten wil gevaccineerd worden tegen corona

Twee derde van de mensen met kanker geeft aan gevaccineerd te willen worden tegen corona. Van deze groep wil ruim de helft graag voorrang krijgen op de vaccinatie. Kijkend naar de mensen die niet meer beter worden dan geeft ruim 7 op de 10 aan gevaccineerd te willen worden, waarvan zelfs twee derde graag met voorrang. DAt blijkt uit onderzoek van onder meer Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en Netwerk Verpleegkundig Specialisten Oncologie

05.36 - Coronasteun naar payrollbedrijven

Payrollbedrijven hebben voor miljoenen coronasteun kunnen incasseren die daar niet voor bedoeld was, schrijft de Volkskrant. Dat is het gevolg van wetgeving die payrolling onaantrekkelijker moest maken. Een deel van de omzetdaling die dat veroorzaakte, hebben de bedrijven kunnen verhalen dankzij de coronasteunmaatregelen.

04.45 - Kerstviering sneuvelt

Voor het eerst sinds mensenheugenis zijn dit jaar in zeker enkele tientallen rooms-katholieke kerken door heel Nederland op kerstavond geen traditionele kerstnachtvieringen, meldt Trouw. De kerken willen zich aan de coronamaatregelen houden en daarom niet meer dan dertig mensen toelaten, maar ze vrezen een veel grotere toeloop. De vieringen op kerstavond worden in normale tijden druk bezocht: voor veel mensen is het de enige keer per jaar dat ze naar de kerk gaan.

00.01 - Aantal sterfgevallen neemt toe na drie weken daling

Onderzoekers van het statistiekbureau CBS zagen het aantal sterfgevallen vorige week weer toenemen, volgend op drie weken van daling. Het is nu al tien weken zo dat er meer mensen overlijden dan gebruikelijk was in dezelfde periode in de jaren hiervoor. Dat komt hoogstwaarschijnlijk vanwege het coronavirus.

00.01 - Forse toename leegstand winkels in binnensteden

De effecten van de coronamaatregelen zorgen de komende paar jaar voor een forse toename in de winkelleegstand in binnensteden, voorspelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De leegstand zal in 2022 toenemen met veertig procent. De horeca zal deze leegstand niet kunnen opvullen, denkt het PBL.

23.06 - Kamer legt zich niet neer bij vertraging in borstkankeronderzoek

Een grote meerderheid van de Tweede Kamer is het er niet mee eens dat vrouwen tussen 50 en 75 jaar voorlopig niet meer elke twee jaar worden onderzocht op borstkanker, maar eens in de drie jaar. Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft hiertoe besloten vanwege personeelstekorten en door de coronamaatregelen. Er waren door de tekorten al achterstanden ontstaan en die zijn door de coronamaatregelen verder opgelopen.

