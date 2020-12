Coronanieuws: OMT-leden bedreigd, 'vertrouwen in politiek na sterke stijging weer afgenomen'

Een pastoor preekt op kerstavond tijdens de speciale nachtmis (foto: ANP 2013/Bas Czerwinski vergroot

In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Voor het eerst sinds mensenheugenis zijn dit jaar in tientallen kerken op kerstavond geen kerstnachtvieringen.

Onderzoekers van het CBS zagen het aantal sterfgevallen vorige week na weken van daling weer toenemen.

09.34 - Udens College sluit tijdelijk de bovenbouw

Leerlingen in 4 en 5 havo en 4, 5, en 6 vwo van het Udens College krijgen voorlopig een week online les. De school heeft besloten om de bovenbouw van de sector havo en vwo tijdelijk te sluiten vanwege een piek in coronabesmettingen. Op de afdeling waren donderdag ruim 300 van de 1450 leerlingen niet op school. De sluiting geldt vanaf maandag 7 december, voor minimaal een week.

09.28 - 'Vertrouwen in politiek na sterke stijging weer afgenomen'

Waar het vertrouwen in de politiek aan het begin van de coronacrisis sterk was gestegen, is dat inmiddels weer een stuk lager. Dat meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vrijdag. De overheid wordt volgens het SCP nu ook medeverantwoordelijk gehouden voor de omvang van de crisis, met name omdat de overheid zich in de ogen van veel mensen nu beter had kunnen en moeten voorbereiden.

07.55 - OMT-leden bedreigd en beveiligd

Leden van het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert over de bestrijding van het coronavirus, zijn de afgelopen tijd bedreigd. Een enkel OMT-lid wordt beveiligd. Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care en OMT-lid, bevestigde een bericht hierover van Nu.nl.

Gommers, die vrijdagochtend niet veel meer wil zeggen dan dat het bericht klopt, spreekt volgens Nu.nl over ernstige bedreigingen via sociale media. Soms worden OMT-leden ook thuis bezocht.

07.47 - Twee derde kankerpatiënten wil gevaccineerd worden tegen corona

Twee derde van de mensen met kanker geeft aan gevaccineerd te willen worden tegen corona. Van deze groep wil ruim de helft graag voorrang krijgen op de vaccinatie. Kijkend naar de mensen die niet meer beter worden dan geeft ruim 7 op de 10 aan gevaccineerd te willen worden, waarvan zelfs twee derde graag met voorrang. DAt blijkt uit onderzoek van onder meer Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en Netwerk Verpleegkundig Specialisten Oncologie

05.36 - Coronasteun naar payrollbedrijven

Payrollbedrijven hebben voor miljoenen coronasteun kunnen incasseren die daar niet voor bedoeld was, schrijft de Volkskrant. Dat is het gevolg van wetgeving die payrolling onaantrekkelijker moest maken. Een deel van de omzetdaling die dat veroorzaakte, hebben de bedrijven kunnen verhalen dankzij de coronasteunmaatregelen.

04.45 - Kerstviering sneuvelt

Voor het eerst sinds mensenheugenis zijn dit jaar in zeker enkele tientallen rooms-katholieke kerken door heel Nederland op kerstavond geen traditionele kerstnachtvieringen, meldt Trouw. De kerken willen zich aan de coronamaatregelen houden en daarom niet meer dan dertig mensen toelaten, maar ze vrezen een veel grotere toeloop. De vieringen op kerstavond worden in normale tijden druk bezocht: voor veel mensen is het de enige keer per jaar dat ze naar de kerk gaan.

00.01 - Aantal sterfgevallen neemt toe na drie weken daling

Onderzoekers van het statistiekbureau CBS zagen het aantal sterfgevallen vorige week weer toenemen, volgend op drie weken van daling. Het is nu al tien weken zo dat er meer mensen overlijden dan gebruikelijk was in dezelfde periode in de jaren hiervoor. Dat komt hoogstwaarschijnlijk vanwege het coronavirus.

00.01 - Forse toename leegstand winkels in binnensteden

De effecten van de coronamaatregelen zorgen de komende paar jaar voor een forse toename in de winkelleegstand in binnensteden, voorspelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De leegstand zal in 2022 toenemen met veertig procent. De horeca zal deze leegstand niet kunnen opvullen, denkt het PBL.

23.06 - Kamer legt zich niet neer bij vertraging in borstkankeronderzoek

Een grote meerderheid van de Tweede Kamer is het er niet mee eens dat vrouwen tussen 50 en 75 jaar voorlopig niet meer elke twee jaar worden onderzocht op borstkanker, maar eens in de drie jaar. Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft hiertoe besloten vanwege personeelstekorten en door de coronamaatregelen. Er waren door de tekorten al achterstanden ontstaan en die zijn door de coronamaatregelen verder opgelopen.

