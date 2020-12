Restaurants zijn klaar om je kerstdiner te bezorgen: 'Al vijf meter aan bestellingen'

Archieffoto Pexels.com vergroot

Het was een duidelijke oproep van premier Rutte: bestel je kerstdiner bij de favoriete restaurant. Op die manier help je de horeca de moeilijke kerstperiode door, nu ze nog altijd geen gasten mogen ontvangen. Een oproep die bij de meeste horeca positief ontvangen is. Al krijgt Rutte echt niet alle credits: “Het loopt wel lekker. Maar echt niet omdat Rutte dat gezegd heeft.”

Het zijn de woorden van Dorus de Bruijn, eigenaar bij restaurant Dijk 9 in Eindhoven. Daar hebben ze ervaring met menu’s die worden thuisbezorgd, het restaurant doet het nu al maanden zo. “We zijn hier in maart al in begonnen. De ene avond moesten we dicht, de volgende avond gingen we thuisbezorgen.”

De komende week verwacht het restaurant de meeste bestellingen voor de kerst: “Ik denk dat veel mensen de persconferentie van gisteren hebben afgewacht om plannen te maken voor de kerstdagen. We hadden ook een boel reserveringen onder voorbehoud voor als we wel open zouden mogen. Die mensen hebben we allemaal gevraagd of ze niet een kerstmenu thuisbezorgd willen krijgen.”

"Ik heb wel te veel koks, maar mensen kunnen in ieder geval weer even naar het werk."

Niet alle restaurants hebben al zoveel ervaring. Voor The Shoege in Den Bosch wordt het de eerste keer. Eigenaresse Carla Suijkerbuijk is blij met de oproep van de premier. “We hebben speciaal een viergangenmenu samengesteld.”

Normaal gesproken zit de zaak vol met de kerstdagen. Een thuisbezorgd menu is daarom nu uit nood geboren. “Op kerstavond en met eerste en tweede kerstdag is het altijd hartstikke druk en eigenlijk ook de rest van de kerstvakantie. Dus we willen graag iets doen voor onze gasten.”

Maar minstens zo belangrijk voor Carla zijn haar medewerkers: “Dit is een manier om je team gemotiveerd te houden. Mensen die in de horeca werken die zitten echt alleen nog maar thuis. Je ziet dat mensen daar na zoveel tijd echt schoon genoeg van hebben. En nu heb ik dan wel te veel koks in de keuken staan, maar mensen kunnen in ieder geval weer even naar het werk. Dat is het belangrijkst, je hebt er niets aan als mensen in een depressie komen.”

"Er was woensdagochtend al vijf meter aan bonnen binnen gekomen. Mensen gingen gelijk bestellen."

Bij De Burgerij in Tilburg stond van tevoren al vast dat er deze kerst vol ingezet zou worden op de thuis te bezorgen menu’s. Het restaurant van de broers Joris, Jaap en Sam van Corven had al plannen om te gaan bezorgen en die zijn door de coronacrisis in een stroomversnelling geraakt.

“We hebben bewust tot de persconferentie gewacht,” vertelt Joris, “en tijdens de tweede helft de aankondiging op sociale media eruit gegooid.” En met succes: “Mijn broer kwam vanmorgen op het werk en hij zei dat er vijf meter aan bonnen was binnengekomen. Mensen gingen meteen bestellen.”

Het loopt zelfs zo voorspoedig dat Joris en zijn broers ook na de coronacrisis doorgaan met bezorgen. Het is nu een geluk bij een ongeluk: "Ik kan nu in ieder geval mijn medewerkers aan het werk houden."

