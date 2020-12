Gemeenten halen alles uit de kast om topdrukte in centrum komende weekends te voorkomen

Drukte in het centrum van Tilburg (foto: Jack Brekelmans). vergroot

Druktemeters, parkeergarages die het sein coronavol kunnen krijgen en een verkeerslichteninstallatie om aan te geven of het bezoek aan een winkelgebied nog verantwoord is. Diverse gemeenten in Brabant willen op het ergste voorbereid zijn. Zo’n mensenmassa als in het weekend van Black Friday. Dat nooit meer.

“Komend weekend is een van de drukste van het jaar. Ik noem het ook wel eens zwarte zaterdag”, zegt de Bredase centrummanager Koert Vermeulen. “Ik ben bang dat het dit keer weer druk gaat worden.” Hij zegt geen extra maatregelen meer te kunnen nemen. “We zijn nu echt afhankelijk van het gedrag van mensen. De laatste maatregel is de stad op slot gooien. Dat wil je niet, want dan krijg je een waterbedeffect en gaan mensen naar andere steden.”

'Te druk? Dan parkeergarage dicht'

Naar Tilburg misschien wel. Die gemeente speelt in op het advies van het kabinet om ook een vinger aan de pols te houden bij de bezetting van parkeergarages. “Als we zien dat het daar coronavol wordt, dan gaan ze dicht. Dat wil echter niet zeggen dat er dan geen auto meer geparkeerd had kunnen worden. Er is nog wel plek, maar auto’s komen er niet meer in. Voor winkelend publiek moet dat het sein zijn dat het te druk is”, zo legt een woordvoerster van de gemeente Tilburg uit.

Ze laat ook weten dat het centrummanagement een andere manier heeft bedacht om de stad te ontzien. Er is een bezorgdienst opgezet, waarbij mensen bestellingen kunnen doen om die thuis te laten bezorgen. “Als je niet naar het centrum kun komen, dan komt het centrum naar je toe”, aldus de woordvoerster, die eraan toevoegt dat er ook, net als in andere steden, tekstkarren of led-scherm met waarschuwingen worden geplaatst.

Druktemeters met drie of vier kleuren

Verder wordt er in navolging van onder meer Den Bosch een druktemeter ingezet. Bij groen is er geen vuiltje aan de lucht. Wanneer dit virtueel meetsysteem oranje uitslaat, dan is de mensenmassa bijna te groot. Bij rood kan en mag er geen kip meer bij.

Eindhoven voegt er een vierde kleur aan toe: geel (acceptabel druk). Door deze stad lopen deze en de volgende week steeds van donderdag tot en met zondag twaalf gastheren en -dames en een coördinator om bezoekers te begeleiden. In de week voor Kerstmis zijn ze er ook in het eerste deel van de week te vinden. Verder vertrouwt de gemeente op een goede samenwerking met de detailhandel. Maar bij overtreding zal worden opgetreden.

Extra controles

In Uden is het kleurenpalet afgelopen weekend met succes beproefd en wordt het de komende weken definitief ingezet. Ook deze gemeente wil geen risico nemen. “De afgelopen weken was er sprake van een gemoedelijke drukte, maar de komende weken zal die iets toenemen”, meldt centrummanager Peter van den Elsen. “Bovenop de bestaande maatregelen zal er extra worden gecontroleerd op onder meer wachtrijen en het deurbeleid van winkels”, aldus Van den Elsen, volgens wie Uden zich graag afficheert als ‘het veiligste alternatief voor de stad’.

Op afstand houden

Er zijn ook ludieke acties. Zo stond vorig weekend in Tilburg een danseres op een rotonde om winkelend publiek de weg van de minste weerbaarheid (lees: de minste drukte) te wijzen. In Den Bosch werden acteurs ingezet om eenieder op, anderhalvemeter, afstand te houden.

Voor de komende weekends schermt de provinciehoofdstad met verscheidene maatregelen. “We houden alle opties open en schakelen pas wanneer de drukte daartoe aanleiding geeft. Dit was nog niet het geval. Ook zijn we tevreden over het gedrag van onze bezoekers. De dagen rondom Black Friday en Sinterklaas zijn goed verlopen en voor de komende weken rekenen we op eenzelfde beeld”, klinkt het hoopvol.

