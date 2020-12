Coronanieuws: RIVM registreert fors meer nieuwe coronabesmettingen, 1570 in Brabant

Archieffoto: Pexels vergroot

Ook deze donderdag houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

In de afgelopen 24 uur zijn 47 mensen opgenomen in de Brabantse ziekenhuizen, dat zijn er twee meer dan gisteren.

De tweede coronagolf was volgens RIVM-baas Jaap van Dissel te voorkomen geweest, als mensen zich beter aan de maatregelen hadden gehouden.

Een fikse toename van het aantal lastminuteboekingen vanuit Nederland redt de kerstperiode van vakantieparken.

De meeste kerken houden de kerstmissen op kerstavond, eerste en tweede kerstdag online.

17.55 - Ook negatieve uitslag nodig voor reizigers via trein, bus of schip

De verplichting voor reizigers naar Nederland om een negatieve coronatest te kunnen tonen gaat ook gelden voor mensen die met trein, bus of schip reizen. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid donderdag bekendgemaakt. De verplichting geldt voor iedereen die uit een risicogebied naar Nederland wil reizen en gaat aanstaande dinsdag in.

17.30 - UEFA kerstboodschap in coronajaar 2020

Het 'coronajaar' 2020 heeft de Europese voetbalgemeenschap geleerd dat alles kan, mits er samengewerkt wordt. Dat benadrukt Aleksander Ceferin, de voorzitter van de UEFA, in zijn kerstboodschap. "In 2020 hebben we geleerd dat de Europese voetbalgemeenschap ieder obstakel kan overwinnen door samen te werken, in een sfeer van begrip en compromis. Door als team te handelen en dezelfde doelen na te streven. Die les gaat ons in de toekomst goed van pas komen", schrijft Ceferin op de website van de Europese federatie.

16.30 - Thoraxchirurgen vrezen extra sterfte hartpatiënten

De Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie vreest dat er meer hartpatiënten zullen sterven als gevolg van de capaciteitsproblemen op de ic's door de corona-epidemie. Dat schrijft ze op haar site. Ze pleit voor een betere spreiding van ic-bedden.

"Het is in Nederland op dit moment niet meer mogelijk om de hartchirurgische zorg te leveren waarvan we in ons land vinden dat die noodzakelijk is. Dit betekent een toename van sterfte door niet of te laat verrichten van operaties en verlies van levensverwachting en kwaliteit van leven."

15.39 - Iets meer coronapatiënten op verpleegafdeling, iets minder op ic

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is donderdag slechts licht toegenomen, met 13 in totaal. In totaal zijn nu 2302 coronapatiënten opgenomen, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Alleen op verpleegafdelingen was een toename. Op de intensive cares werd het juist iets rustiger. Daar liggen nu 590 patiënten met Covid-19, 13 minder dan een dag eerder.

15.24 - RIVM registreert fors meer nieuwe besmettingen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft 11.555 nieuwe besmettingen met het coronavirus geregistreerd. Dat zijn er ruim duizend meer dan het instituut woensdag noteerde. Volgens gecorrigeerde cijfers werden toen 10.432 positieve testresultaten gemeld.

Tussen woensdag en donderdagochtend zijn 89 sterfgevallen geregistreerd die zijn gerelateerd aan Covid-19. Een dag eerder waren dat er 106. Dit betekent niet dat deze mensen allemaal de afgelopen 24 uur zijn overleden. Cijfers komen soms met vertraging binnen.

Het aantal besmettingen is de afgelopen weken steeds verder opgelopen. Met een strenge lockdown hoopt het kabinet daarin verandering te brengen.

15.20 - 1570 nieuwe besmettingen in Brabant

In de afgelopen 24 uur werden 1570 nieuwe besmettingen gemeld in onze provincie. Dat is een stijging ten opzichte van een dag eerder. Toen werden 1421 mensen positief getest.

14.52 - 'Kerstboodschap' van de Brabantse ziekenhuizen

Mensen in Nederland 'veroorloven zich nog steeds veel vrijheden', ziet Bart Berden, bestuursvoorzitter van het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg. "En dat wordt niet gesnapt in de zorg en levert frustraties op." Want het moegestreden personeel in zijn ziekenhuis moet ondanks een krappe bezetting door ziekte en ondanks de feestdagen alle zeilen bijzetten om de tweede golf het hoofd te kunnen bieden. "Dus alsjeblieft, hou je aan die regels."

13.51 - 'Nog tientallen Nederlandse chauffeurs in file voor Kanaaltunnel'

Tientallen Nederlandse chauffeurs staan naar schatting nog vast in het Verenigd Koninkrijk. Een deel van hen lukt het waarschijnlijk niet om voor de kerst nog thuis te komen. Ze staan al dagen in de file en zijn voor hun eten aangewezen op wat ingeslagen voorraden in de wagen. Toiletteren kan alleen in dixi's die langs de weg staan. "De frustratie bij sommige chauffeurs is groot", zegt de 19-jarige Mitchel Thomas, die in de file staat voor de Kanaaltunnel. Volgens hem vinden er zelfs gevechten plaats tussen chauffeurs en de Britse politie. Zelf deed Thomas daar niet aan mee, maar het laat wel zien hoe grimmig de situatie is. Thomas rijdt voor ProTrans Eindhoven en ging in het weekend naar Engeland om een lading elektronica af te leveren. Het was de bedoeling om maandag weer thuis te zijn, maar dat bleek onmogelijk.

12.42 - Rebellerende kroegen en restaurants stellen heropening uit

De opstandige horecaondernemers die dreigen hun zaken zonder toestemming van de regering open te gooien, houden rekening met de nieuwe, strengere lockdown. De groep, die bestaat uit 65 afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en duizenden losse ondernemers, heropent de deuren daarom niet op 17 maar op 19 januari. Of later, als de lockdown langer duurt. 'Winkels open is horeca open', zo luidt de boodschap.

11.46 - Brabantse ziekenhuiscijfers

In de afgelopen 24 uur zijn 47 mensen opgenomen in de Brabantse ziekenhuizen. In totaal liggen 393 mensen met corona in de Brabantse ziekenhuizen. Dat meldt het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Er zijn acht mensen overleden, acht patiënten overplaatst naar andere ziekenhuis en 46 coronapatiënten mochten naar huis.

11.33 - Derde Brabantse vaccinatieplek is Eindhovens sportcentrum

De GGD in Zuidoost-Brabant start op 18 januari met vaccineren in het Indoor Sportcentrum Eindhoven. Als eerste komt het zorgpersoneel aan bod in het sportcentrum aan de Theo Koomenlaan. De locatie is gekozen in overleg met de gemeente en de Veiligheidsregio. Volgens de GGD is de locatie goed bereikbaar en is het in het sportcentrum relatief eenvoudig om in vaccinaties op te schalen als dat nodig is.

De andere twee priklocaties waren al bekend. Een voormalig distributiecentrum van de Jumbo in Veghel wordt vanaf 11 januari een priklocatie voor de eerste vaccinatieronde in de strijd tegen het coronavirus. In het oude Amphia Ziekenhuis aan de Langendijk in Breda wordt vanaf 18 januari gevaccineerd.

09.44 - 'Tweede coronagolf kostte al 1,9 miljard aan ziekte-uitkeringen'

De tweede coronagolf heeft de Nederlandse samenleving al 1,9 miljard euro aan ziekte-uitkeringen gekost. Volgens berekeningen van Acture, de grootste private uitvoerder van de Ziektewet, overschrijden de kosten daarmee die van de eerste golf. Die zijn berekend op ongeveer 1,1 miljard euro. Het gaat om de kosten die werkgevers maken door het verzuim.

Deze lasten komen boven op de enorme kosten die de samenleving al draagt als gevolg van alle steunmaatregelen om de horeca, de detailhandel, de evenementenbranche en de culturele sector op de been te houden. "Waar de eerste golf relatief kort en krachtig was is deze tweede coronagolf langdurig en venijnig", zegt topvrouw Maudie Derks van Acture.

"We steunen nu met ongekende bedragen de economie en dat is niet meer dan terecht, maar we moeten ons realiseren dat werkgevers de komende jaren met blijvend hogere verzuimkosten zullen worden geconfronteerd." Acture heeft in de berekeningen metingen tot en met maandag verwerkt. De organisatie houdt al sinds 2017 de Griepmonitor bij. Dat is een overzicht van meldingen en hun financiÙle impact naar aanleiding van griepklachten. Deze monitor is nu omgebouwd naar de Virusmonitor.

08.26 - 'Laagste aantal inbraken in tien jaar tijd door thuiswerken'

Door de coronamaatregelen werken veel mensen thuis en dat leidt ertoe dat er veel minder inbraken worden gemeld. Dat geldt ook voor Brabant: ten opzichte van vorig jaar is het aantal inbraken met twintig procent afgenomen in de provincie. Opvallen is dat het aantal inbraken in Eindhoven relatief veel meer is gedaald dan in de andere grote Brabantse steden.

Volgens de InbraakBarometer van verzekeraar Interpolis is er dit jaar tot nu toe ruim 28.113 keer ingebroken, een laagterecord. Voor het hele jaar komt het aantal waarschijnlijk op 30.000 uit, dat is 22 procent minder dan vorig jaar en sowieso het laagste aantal in zeker tien jaar tijd, zegt Interpolis. Vooral tijdens de twee coronagolven, begonnen in maart en oktober, is het aantal inbraken fors lager dan in het tweede en vierde kwartaal van vorig jaar.

07.40 - 'Tweede coronagolf was te voorkomen geweest'

De tweede coronagolf was te voorkomen geweest, als mensen zich beter aan de maatregelen hadden gehouden. Dat zegt RIVM-baas Jaap van Dissel in een interview in de Volkskrant. Van Dissel denkt dat het in de wind slaan van de corona-adviezen komt doordat mensen er geen zin meer in hebben. "Zeker, de intenties van de meesten zijn goed, en de meesten doen het ook goed. Maar tegelijkertijd: als we kijken naar verschillende onderzoeken, zoals bijvoorbeeld naar het winkelgedrag, zien we toch dat het haast weer zit op het niveau van voor Covid, of zelfs erboven. Het gevoel van urgentie is duidelijk veranderd.

07.30 - Lastminuteboeker redt kerstperiode voor vakantieparken

Een fikse toename van het aantal lastminuteboekingen vanuit Nederland redt de kerstperiode van vakantieparken. Waar ze normaal gesproken al maanden van tevoren zijn volgeboekt voor de feestdagen, stonden veel bungalows nu lange tijd leeg, omdat Duitse of Belgische gasten thuis of in eigen land blijven. Maar doordat Nederlanders op het laatste moment weg proberen te komen uit de lockdownsferen thuis, blijft het aantal gasten nog enigszins op peil .

06.25 - Verpleeghuizen aansprakelijk gesteld om 'rigide bezoekverbod'

Advocaat Liesbeth Zegveld heeft twee verzorgingstehuizen - Zonnehuisgroep Amstelland en stichting Amsta - aansprakelijk gesteld wegens 'onrechtmatig handelen' tijdens de eerste lockdown, omdat er nauwelijks bezoek mogelijk was. Zegveld doet dat namens twee families die in die periode een naaste verloren. Volgens de advocaat was er sprake van een 'rigide bezoekverbod' en werd er niet gekeken naar 'maatwerk'. Dat zegt ze in de Volkskrant.

06.00 - 'Consumptie door lockdown kwart lager dan normaal'

Vanwege de lockdown geven we veel minder uit dan normaal. In de week voor Kerstmis, die samenvalt met de eerste week van de lockdown, hebben we een kwart minder besteed dan normaal, meldt het Economisch Bureau van ABN AMRO. Vooral aan zaken zoals entertainment en reizen wordt logischerwijs minder uitgegeven, maar ook bestedingen aan kleding en juwelen lopen terug.

06.00 - Rode Kruis coacht eenzame jongeren door feestdagen

Het Rode Kruis biedt eenzame jongeren de komende feestdagen gratis telefonische gesprekken aan. Volgens de hulporganisatie vinden veel jongvolwassenen de donkere wintermaanden dit jaar lastig vanwege de coronacrisis. Onder meer vanwege het gebrek aan sociale contacten. "Door de fase in hun leven hebben ze maximaal behoefte aan sport, spel, actie, spanning en gezelligheid. Allemaal dingen die nu weer erg beperkt zijn."

03.53 - Flinke afname van woninginbraken dankzij thuiswerken

Dankzij het thuiswerken is het aantal woninginbraken in 2020 spectaculair is afgenomen. Criminelen sloegen tot dusverre 28.113 keer toe en dat is 22 procent minder dan vorig jaar vlak voor de kerstdagen. Dat blijkt volgens De Telegraaf uit de nieuwste cijfers van de Interpolis InbraakBarometer. Analisten verwachten dat het jaar afgesloten wordt met uiteindelijk een kleine 30.000 inbraken, wat een absoluut laagterecord zou betekenen.

03.31 - Gezondheidsraad adviseert over Pfizer-vaccin

De Gezondheidsraad komt donderdag aan het eind van de middag met een nader advies aan het kabinet over het vaccineren tegen het coronavirus. Eerder gaf de raad al een voorlopig advies over het toedienen van vaccins tegen corona in het algemeen, nu wordt het toegespitst op het vaccin van Pfizer, dat inmiddels als veilig en werkzaam is bestempeld en ook voor ons land is goedgekeurd.

03.30 - Kerken houden kerstmissen online, op een aantal na

De meeste kerken houden de kerstmissen op kerstavond, eerste en tweede kerstdag online. Daarmee geven zij gehoor aan de oproepen van de kerkkoepels van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en de Rooms-Katholieke Kerk (RKK) om vanwege de verdere verspreiding van het coronavirus niet samen te komen voor de kerstvieringen. Een aantal gemeenten houdt wel publiek toegankelijke diensten.

Een pastoor preekt op kerstavond tijdens de speciale nachtmis (foto: ANP 2013/Bas Czerwinski vergroot

