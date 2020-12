Coronanieuws: 'Tweede coronagolf was te voorkomen geweest'

Jaap van Dissel van het RIVM over de ontwikkelingen rond het coronavirus. (Foto: ANP) vergroot

Ook deze donderdag houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

De tweede coronagolf was volgens RIVM-baas Jaap van Dissel te voorkomen geweest, als mensen zich beter aan de maatregelen hadden gehouden.

Een fikse toename van het aantal lastminuteboekingen vanuit Nederland redt de kerstperiode van vakantieparken.

De meeste kerken houden de kerstmissen op kerstavond, eerste en tweede kerstdag online.

09.44 - 'Tweede coronagolf kostte al 1,9 miljard aan ziekte-uitkeringen'

De tweede coronagolf heeft de Nederlandse samenleving al 1,9 miljard euro aan ziekte-uitkeringen gekost. Volgens berekeningen van Acture, de grootste private uitvoerder van de Ziektewet, overschrijden de kosten daarmee die van de eerste golf. Die zijn berekend op ongeveer 1,1 miljard euro. Het gaat om de kosten die werkgevers maken door het verzuim.

Deze lasten komen boven op de enorme kosten die de samenleving al draagt als gevolg van alle steunmaatregelen om de horeca, de detailhandel, de evenementenbranche en de culturele sector op de been te houden. "Waar de eerste golf relatief kort en krachtig was is deze tweede coronagolf langdurig en venijnig", zegt topvrouw Maudie Derks van Acture.

"We steunen nu met ongekende bedragen de economie en dat is niet meer dan terecht, maar we moeten ons realiseren dat werkgevers de komende jaren met blijvend hogere verzuimkosten zullen worden geconfronteerd." Acture heeft in de berekeningen metingen tot en met maandag verwerkt. De organisatie houdt al sinds 2017 de Griepmonitor bij. Dat is een overzicht van meldingen en hun financiÙle impact naar aanleiding van griepklachten. Deze monitor is nu omgebouwd naar de Virusmonitor.

08.26 - 'Laagste aantal inbraken in tien jaar tijd door thuiswerken'

Door de coronamaatregelen werken veel mensen thuis en dat leidt ertoe dat er veel minder inbraken worden gemeld. Dat geldt ook voor Brabant: ten opzichte van vorig jaar is het aantal inbraken met twintig procent afgenomen in de provincie. Opvallen is dat het aantal inbraken in Eindhoven relatief veel meer is gedaald dan in de andere grote Brabantse steden.

Volgens de InbraakBarometer van verzekeraar Interpolis is er dit jaar tot nu toe ruim 28.113 keer ingebroken, een laagterecord. Voor het hele jaar komt het aantal waarschijnlijk op 30.000 uit, dat is 22 procent minder dan vorig jaar en sowieso het laagste aantal in zeker tien jaar tijd, zegt Interpolis. Vooral tijdens de twee coronagolven, begonnen in maart en oktober, is het aantal inbraken fors lager dan in het tweede en vierde kwartaal van vorig jaar.

07.40 - 'Tweede coronagolf was te voorkomen geweest'

De tweede coronagolf was te voorkomen geweest, als mensen zich beter aan de maatregelen hadden gehouden. Dat zegt RIVM-baas Jaap van Dissel in een interview in de Volkskrant. Van Dissel denkt dat het in de wind slaan van de corona-adviezen komt doordat mensen er geen zin meer in hebben. "Zeker, de intenties van de meesten zijn goed, en de meesten doen het ook goed. Maar tegelijkertijd: als we kijken naar verschillende onderzoeken, zoals bijvoorbeeld naar het winkelgedrag, zien we toch dat het haast weer zit op het niveau van voor Covid, of zelfs erboven. Het gevoel van urgentie is duidelijk veranderd.

07.30 - Lastminuteboeker redt kerstperiode voor vakantieparken

Een fikse toename van het aantal lastminuteboekingen vanuit Nederland redt de kerstperiode van vakantieparken. Waar ze normaal gesproken al maanden van tevoren zijn volgeboekt voor de feestdagen, stonden veel bungalows nu lange tijd leeg, omdat Duitse of Belgische gasten thuis of in eigen land blijven. Maar doordat Nederlanders op het laatste moment weg proberen te komen uit de lockdownsferen thuis, blijft het aantal gasten nog enigszins op peil .

06.25 - Verpleeghuizen aansprakelijk gesteld om 'rigide bezoekverbod'

Advocaat Liesbeth Zegveld heeft twee verzorgingstehuizen - Zonnehuisgroep Amstelland en stichting Amsta - aansprakelijk gesteld wegens 'onrechtmatig handelen' tijdens de eerste lockdown, omdat er nauwelijks bezoek mogelijk was. Zegveld doet dat namens twee families die in die periode een naaste verloren. Volgens de advocaat was er sprake van een 'rigide bezoekverbod' en werd er niet gekeken naar 'maatwerk'. Dat zegt ze in de Volkskrant.

06.00 - 'Consumptie door lockdown kwart lager dan normaal'

Vanwege de lockdown geven we veel minder uit dan normaal. In de week voor Kerstmis, die samenvalt met de eerste week van de lockdown, hebben we een kwart minder besteed dan normaal, meldt het Economisch Bureau van ABN AMRO. Vooral aan zaken zoals entertainment en reizen wordt logischerwijs minder uitgegeven, maar ook bestedingen aan kleding en juwelen lopen terug.

06.00 - Rode Kruis coacht eenzame jongeren door feestdagen

Het Rode Kruis biedt eenzame jongeren de komende feestdagen gratis telefonische gesprekken aan. Volgens de hulporganisatie vinden veel jongvolwassenen de donkere wintermaanden dit jaar lastig vanwege de coronacrisis. Onder meer vanwege het gebrek aan sociale contacten. "Door de fase in hun leven hebben ze maximaal behoefte aan sport, spel, actie, spanning en gezelligheid. Allemaal dingen die nu weer erg beperkt zijn."

03.53 - Flinke afname van woninginbraken dankzij thuiswerken

Dankzij het thuiswerken is het aantal woninginbraken in 2020 spectaculair is afgenomen. Criminelen sloegen tot dusverre 28.113 keer toe en dat is 22 procent minder dan vorig jaar vlak voor de kerstdagen. Dat blijkt volgens De Telegraaf uit de nieuwste cijfers van de Interpolis InbraakBarometer. Analisten verwachten dat het jaar afgesloten wordt met uiteindelijk een kleine 30.000 inbraken, wat een absoluut laagterecord zou betekenen.

03.31 - Gezondheidsraad adviseert over Pfizer-vaccin

De Gezondheidsraad komt donderdag aan het eind van de middag met een nader advies aan het kabinet over het vaccineren tegen het coronavirus. Eerder gaf de raad al een voorlopig advies over het toedienen van vaccins tegen corona in het algemeen, nu wordt het toegespitst op het vaccin van Pfizer, dat inmiddels als veilig en werkzaam is bestempeld en ook voor ons land is goedgekeurd.

03.30 - Kerken houden kerstmissen online, op een aantal na

De meeste kerken houden de kerstmissen op kerstavond, eerste en tweede kerstdag online. Daarmee geven zij gehoor aan de oproepen van de kerkkoepels van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en de Rooms-Katholieke Kerk (RKK) om vanwege de verdere verspreiding van het coronavirus niet samen te komen voor de kerstvieringen. Een aantal gemeenten houdt wel publiek toegankelijke diensten.

Een pastoor preekt op kerstavond tijdens de speciale nachtmis (foto: ANP 2013/Bas Czerwinski vergroot

