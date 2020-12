Coronavaccinatie start als eerste in Veghel: zo maak je als zorgmedewerker een afspraak

Archieffoto: ANP vergroot

Brabants zorgpersoneel kan vanaf 4 januari een afspraak inplannen voor hun coronavaccinatie. Deze week hebben de eerste zorgmedewerkers een brief gekregen van hun werkgever. Daarin staat hoe ze de afspraak kunnen maken en wat daarbij komt kijken. Woensdag werd duidelijk dat het allereerste vaccin in Nederland op 8 januari in Veghel wordt toegediend. Hoe gaat het inplannen van zo'n afspraak in z'n werk?

In de brief aan het zorgpersoneel van een instelling staat het telefoonnummer van een speciale lijn van de GGD. Via dat nummer kunnen ze de afspraak inplannen. Komende maandagochtend om acht uur gaat de lijn open. Vanaf dan kunnen zorgmedewerkers in verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen zeven dagen per week, twaalf uur lang inbellen.

Een afspraak maken kan pas nadat je een officiële 'prikuitnodiging' van je werkgever hebt gekregen. Nu nog klinkt een vriendelijke automatische beantwoordstem aan de andere kant van de lijn. Er is te horen dat het vaccinatie-afsprakennummer van de GGD nog niet in gebruik is, waarna de verbinding wordt verbroken.

Informatiepakket voor medewerkers

In een informatiepakket dat door een Brabants verpleeg- en verzorgingscentrum is verstuurd aan medewerkers, wordt uitgelegd hoe het maken van een vaccinatieafspraak in zijn werk gaat:

Aan de telefoon wordt bekeken of een vaccinatie veilig is, in combinatie met bijvoorbeeld allergieën, zwangerschap, een coronaverleden of een naderende operatie.

Gevraagd wordt of persoonlijke gegevens zoals burgerservicenummer mogen worden doorgegeven aan de huisarts en het RIVM. ‘Dat is belangrijk voor de veiligheid, onderzoek om te kijken of het vaccin goed werkt en om te besluiten of er bij een voldoende hoge vaccinatiegraad maatregelen kunnen worden versoepeld’, staat in de brief.

De keuze heeft geen invloed op de vaccinatie. Het vaccin wordt ook toegediend, als mensen géén toestemming geven voor het delen van de informatie met het RIVM.

Zorginstellingen roepen het personeel op de vaccinafspraken zoveel mogelijk buiten werktijd in te plannen. Zo kan de zorg - die op dit moment behoorlijk onder druk staat - zoveel mogelijk doorgaan, zowel tijdens de eerste als tweede prikronde. Daar zit drie weken tussen. Tijdens de afspraak moeten kandidaten onder meer de afspraakbevestiging, de uitnodiging en een identificatiebewijs laten zien.

Primeur in Brabant

Brabantse zorgmedewerkers in het gebied van GGD Hart voor Brabant hebben de Nederlandse primeur. Op vrijdag 8 januari worden de eerste vaccins van Pfizer en BioNTech in Veghel geprikt. Op maandag 18 januari volgen ook de andere twee Brabantse GGD-regio’s.

Maar voor het zover is en het vaccinatieprogramma over het hele land uitgerold wordt, moet er onwijs veel gebeuren. Zo worden 25 centrale priklocaties in heel Nederland ingericht, net als de vaccinaanvoer vanuit het bedrijf Movianto in Oss, waar deze liggen opgeslagen. Daarnaast zoeken GGD’s naar prikpersoneel om uiteindelijk miljoenen mensen in te enten. Dat doen zij met hulp van grote uitzendbureaus.

De vaccinlocatie in Veghel (Foto: Niels Penninkhof).

De laatste controles

Komende dagen worden de laatste vaccincontroles uitgevoerd. Maandag wordt definitief een besluit verwacht om te starten met vaccineren. Die formele ‘go’ wordt gegeven door GGD/GHOR Nederland en het RIVM. Daarna volgen wekelijks nieuwe vaccinleveringen, waardoor ook zorgmedewerkers in instellingen voor gehandicaptenzorg en daarna wijkverpleging en Wmo-ondersteuning aan de beurt zijn. Hoe snel andere en niet-zorgmedewerkers aan de beurt zijn, is afhankelijk van de leveringssnelheid en de vaccinatiebereidheid.

