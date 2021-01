Coronanieuws: ziekenhuizen schreeuwen om meer verpleegkundigen

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Via dit liveblog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de coronacrisis in en voor Brabant.

De hoofdpunten:

In Brabant kwamen er tussen oudejaarsdag en 1 januari 1150 nieuwe coronagevallen bij. Dat zijn er 151 minder dan een dag eerder.

Het aantal nieuwe coronagevallen in ons land is gedaald. Tussen donderdag- en vrijdagochtend werden 8215 mensen positief getest. Dat zijn er 1490 minder dan de dag ervoor.

Er zijn bijna evenveel mensen voor als tegen een permanent vuurwerkverbod, blijkt uit een peiling van het tv-programma Hart van Nederland.

In Veghel worden 8 januari de eerste mensen ingeënt tegen COVID-19; later op de dag begint er ook een vaccinatiecampagne in Houten en Rotterdam.

5.00 – 'Ziekenhuizen smeken om verpleegkundigen '

Verpleegkundigen vallen massaal uit door besmetting met het coronavirus of doordat ze overwerkt raken. Dit is extra problematisch, omdat verpleegkundigen (in spe) nauwelijks te vinden zijn, meldt het Algemeen Dagblad.

Alleen al de afgelopen dagen hebben ziekenhuizen bij Regioplus tweehonderd aanvragen gedaan voor extra verpleegkundigen. Regioplus is de organisatie, die de landelijke campagne Extra Handen Voor De Zorg coördineert. Hiermee wordt geprobeerd om oud-zorgpersoneel terug te krijgen in de zieken- en verzorgingshuizen. Op de gespecialiseerde vacaturesite van Nursing staan momenteel 2200 vacatures voor verpleegkundigen.

4.50 – 'Recordaantal campers verkocht '

De verkoop van campers is vorig jaar door het dak gegaan. In twaalf maanden tijd werden 2400 nieuwe kampeerwagens de showroom uitgereden. Dat is een absoluut record, zo is te lezen in De Telegraaf. En dat terwijl er in het voorjaar nog sprake was van een forse daling.

Het totale aantal kampeerauto's dat in Nederland geregistreerd staat, ligt voor het eerst boven de 140.000. Vijf jaar geleden waren dat er nog geen 100.000. De krant meldt dit op basis van cijfers van Bovag en databureau RDC.

