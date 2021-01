Coronanieuws: eerste afspraken voor vaccinaties worden vandaag gemaakt

Archieffoto: ANP vergroot

Via dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Vanaf maandag 8.00 uur kunnen afspraken worden gemaakt voor de eerste vaccinaties.

1305 nieuwe coronagevallen in Brabant zondag, 246 meer dan zaterdag.

Het aantal nieuwe coronagevallen in heel Nederland bedroeg zondag 7438. Dat zijn er bijna 1200 minder dan een dag eerder.

08.00 - Afspraken voor eerste vaccinaties kunnen worden gemaakt

Vanaf acht uur maandagochtend is het callcentrum van de GGD open voor het maken van afspraken voor de eerste coronavaccinaties. Het callcentrum wordt bemand door tweeduizend medewerkers. In eerste instantie ontvangen medewerkers van verpleeghuizen via hun werkgevers een uitnodiging om zich binnenkort te laten vaccineren.

Het inenten begint vrijdag in Houten, Veghel en Rotterdam.

07.29 - Duitsland meldt minder dan 10.000 nieuwe coronagevallen

In Duitsland zijn 9847 nieuwe coronagevallen vastgesteld. Ook steeg het dodental door de pandemie met nog eens 302. Dit maakte het Robert Koch Instituut (RKI) maandag bekend.

Het aantal geregistreerde coronagevallen steeg minder snel dan de afgelopen dagen. Het RKI maakte zondag nog melding van ruim 10.000 nieuwe coronabesmettingen. De Duitse regering en deelstaten besloten vorige maand tot een strengere lockdown om verspreiding van het virus tegen te gaan. Die duurt in elk geval tot 10 januari. Morgen wordt naar verwachting besloten de lockdown te verlengen.

06.55 - Afspraken voor eerste vaccinaties

Duizenden medewerkers die werkzaam zijn in verpleeghuizen ontvangen vanaf maandag een uitnodiging om zich binnenkort te laten vaccineren tegen het coronavirus. Het inenten begint vrijdag 8 januari in Houten, Veghel en Rotterdam. Amsterdam, Drenthe en Haaglanden volgen op 11 januari, de overige GGD-regio's op 15 januari.

Eerst wordt verzorgend personeel in verpleegtehuizen ingeënt, daarna de in die tehuizen wonende ouderen. Ook mensen die in de acute zorg werken worden zo snel mogelijk gevaccineerd. Huisartsen zullen eveneens met prioriteit een vaccinatie krijgen.

06.44 - Evenementenbranche eist in advertentie duidelijkheid van kabinet

De evenementenbranche wil van het kabinet zo snel mogelijk duidelijkheid over wat er wel en niet kan worden georganiseerd de komende maanden. In een paginagrote advertentie in verschillende kranten kondigen de organisatoren van festivals, concerten en sportwedstrijden maandag een groot aantal evenementen aan voor dit jaar, waarbij ze weer bezoekers hopen te kunnen ontvangen.

Het gaat onder meer om de festivals Paaspop, Best Kept Secret, 7th Sunday en Lakedance in onze provincie.

Onder de noemer #happynewyear, naar het gelijknamige nummer van ABBA, voert de sector deze keer actie. De branche wil uiterlijk 1 februari van het kabinet weten waar ze aan toe is. Een woordvoerder is bang dat er anders niet voldoende tijd is om de evenementen goed te kunnen organiseren. "We kunnen het ons niet veroorloven een tweede evenementenzomer te missen", zegt ze.

06.44 - Vuurwerkbond wil shows

De Nederlandse Vuurwerkbond begint een offensief om vanaf de volgende jaarwisseling in heel Nederland veilige vuurwerkshows van de grond te krijgen. Bij lokale vuurwerkverenigingen kunnen speciaal getrainde vrijwilligers in hun eigen omgeving kleine vuurwerkshows organiseren, meldt het AD. Daarmee komt volgens de Nederlandse Vuurwerkbond (NVB) een einde aan overlast en ongelukken, maar verdwijnt vuurwerk niet helemaal.

06.31 - Tweede vaccin in Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk gaat vanaf maandag ook burgers inenten met een tweede coronavaccin. Het middel van de universiteit van Oxford en de farmaceut AstraZeneca wordt eerst geleverd aan een handjevol ziekenhuizen. Later in de week moeten ook honderden andere vaccinatiecentra de beschikking krijgen over het vaccin.

06.15 - Meer besmettingen op Bonaire

Het aantal personen op Bonaire dat is besmet met het coronavirus is flink toegenomen. Op 31 december waren er nog 13 besmette personen, met 61 personen in quarantaine. Op 3 januari was dat gestegen naar 58 personen. Er zijn nu 151 personen in quarantaine.

