Coronanieuws: op eerste dag meldden 24.056 zorgverleners zich voor coronaprik

Via dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

In de Brabantse ziekenhuizen liggen maandag 473 coronapatiënten, elf meer dan zondag.

Sinds maandagochtend kunnen afspraken worden gemaakt voor de eerste vaccinaties, de telefoon staat roodgloeiend.

Op eerste dag meldden 24.056 zorgverleners zich voor coronaprik .

Ook leraren, agenten en boa's willen vaccinatievoorrang.

872 nieuwe coronagevallen in Brabant maandag, 432 minder dan zondag.

Het aantal nieuwe coronagevallen in heel Nederland bedroeg maandag 6671. Dat zijn er 757 minder dan een dag eerder.

21.10 - Engeland tot half februari in lockdown

Engeland gaat tot zeker medio februari in lockdown. De Britse premier Johnson kondigde de verscherpte maatregelen aan in een televisietoespraak. Hij sprak van een kritiek punt, omdat het aantal besmettingen in het hele land snel toeneemt.

In de Engelse ziekenhuizen liggen 30 procent meer coronapatiënten dan een week geleden. De druk op de zorg is sinds het begin van de pandemie niet zo groot geweest, zei de premier.

21.00 - Thema-uitzending NOS over corona-vaccinatiecampagne

Op de avond (dinsdag 5 januari) voordat in Nederland de eerste mensen een coronaprik krijgen, maakt de NOS vanaf een locatie in het land een rechtstreeks programma over de grootste vaccinatiecampagne in de Nederlandse geschiedenis. De presentatie is in handen van Rob Trip. De uitzending is van 20.35-21.55 uur op NPO1.

Te gast zijn vertegenwoordigers van onder andere de Gezondheidsraad, het RIVM en de GGD, ofwel de mensen die verantwoordelijk zijn voor wie wanneer waarmee zal worden ingeënt. Ook wordt geschakeld met een covid-afdeling in het land voor een gesprek met ervaringsdeskundigen: patiënten en verpleegkundigen.

Er is live contact met de locatie in Veghel waar woensdag de eerste Nederlander zijn of haar prik zal krijgen. En verder wordt de kijker een blik gegund op de afdeling waar een ander vaccin wordt getest. Nederlandse onderzoekers en testpersonen doen daar mee aan een wereldwijd onderzoek naar de werkzaamheid van dat vaccin.

20.45 - Op eerste dag meldden 24.056 zorgverleners zich voor coronaprik

Bij het speciale belcentrum van de GGD GHOR hebben zich maandag 24.056 zorgverleners gemeld voor een coronaprik. "De kop is eraf! Vandaag met 24.056 zorgmedewerkers een afspraak gemaakt voor 48.112 vaccinaties", twittert GGD GHOR Nederland.

Het gaat om medewerkers die werkzaam zijn in verpleeghuizen en instellingen voor gehandicapten, die maandag een brief met een uitnodiging hebben gehad van hun werkgever. Afgesproken is om de uitnodigingen gespreid te versturen. Dagelijks gaan er brieven uit, zodat niet alle belangstellenden zich tegelijk melden.

De GGD GHOR Nederland opende het belcentrum om 08.00 uur. Circa 2000 medewerkers stonden klaar om de afspraken in te plannen. De lijn is zeven dagen per week van 08.00 tot 20.00 uur geopend.

20.30 - Vanaf half februari coronaprik voor mensen met medische indicatie

Vlak na de meest kwetsbare mensen die naar verwachting vanaf begin februari als eersten worden gevaccineerd, komen mensen tussen de 18 en 60 jaar met een medische indicatie aan de beurt. Het zijn naar schatting 1,8 miljoen mensen, die vanaf medio februari worden geprikt. Volgens de vaccinatiestrategie van het kabinet krijgen zij het AstraZeneca-vaccin, dat nog moet worden goedgekeurd.

Vanaf medio maart volgen thuiswonende senioren tussen de 60 en 75 jaar. Naar schatting zijn dat 3 miljoen mensen. Voor hen is het BioNTech/Pfizer vaccin bedacht. Ongeveer tegelijk beginnen de vaccinaties van thuiswonenden die ouder zijn dan 75 jaar en niet-mobiele thuiswonende mensen tussen de 60 en 75 jaar. Zij krijgen volgens de planning het Moderna-vaccin.

De grote bulk Nederlanders, mensen tussen de 18 en 60 jaar zonder medische klachten, wordt in het tweede en derde kwartaal ingeënt. Het gaat om ruim 7,1 miljoen mensen. Deze inenting (met het AstraZeneca-vaccin of andere beschikbare vaccins) loopt via de huisartsen en GGD'en.

20.20 - Toch nog geen besluit over coronavaccin Moderna

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft maandag toch nog geen eindoordeel geveld over het coronavaccin van het Amerikaanse bedrijf Moderna. Tijdens een vergadering van het zogeheten geneesmiddelenbeoordelingscomité is nog geen conclusie bereikt. Voorzitter Ton de Boer van het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmidelen (CBG) maakte maandagavond bekend dat "nog niet alle vragen zijn beantwoord".

20.15 - Schiphol wil 'gecontroleerd herstel' na coronacrisis

Na de coronacrisis wil Schiphol naar eigen zeggen "gecontroleerd werken aan het herstel". In de online nieuwjaarsbijeenkomst benadrukte Schiphol-topman Dick Benschop dat duurzaamheid, verbinding en digitalisering daarbij belangrijk zijn.

Schiphol wil niet nog een keer de fout maken die na de financiële crisis van 2008 is gemaakt. De groei ging toen te hard en had ongewenste gevolgen voor de omgeving, zo staat in het al eerder gepresenteerde manifest Building Back Better. "Daarom is nu gecontroleerd herstel nodig: een gematigd, stapsgewijs herstel terwijl we door blijven werken aan hinderbeperking, leefomgeving en duurzaamheid."

20.10 - Viruswaarheidvoorman Engel wil de Tweede Kamer in

De voorman van actiegroep Viruswaarheid, Willem Engel, wil de Tweede Kamer in. Hij staat op de derde plek van een partij die op 17 maart wil meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen: Vrij en Sociaal Nederland (VSN). Engel liet dit maandag weten. Hij is tegenstander van de coronamaatregelen.

Engel werd onlangs tijdens een demonstratie om daar aandacht voor te vragen in Den Haag gearresteerd. De partij VSN zegt geen vertrouwen te hebben in het huidige kabinet. Initiatiefnemer en lijsttrekker van de partij is Bas Filippini, de afgelopen dertien jaar de voorzitter van Privacy First.

20.05 - De Jonge: alleen zorgberoepen als eerste vaccineren

Alleen zorgmedewerkers worden als beroepsgroep als eerste gevaccineerd tegen het coronavirus, zegt zorgminister Hugo de Jonge. Verzoeken van andere groepen om een snellere inenting krijgt de minister dagelijks binnen, maar hij wil vasthouden aan de hoofdstrategie. Die houdt in dat medewerkers in de frontlinie van de coronabestrijding voorrang krijgen.

Inmiddels hebben andere sectoren zoals leraren, politie en boa's bij het kabinet erop aangedrongen om zo snel mogelijk deze vitale beroepen te vaccineren. "Ik begrijp alle verzoeken. Maar we kunnen nu eenmaal niet met zijn allen vooraan in de bus zitten."

19. 55 - Half februari start vaccinatie in Caribisch deel Nederland

Half februari worden de eerste prikken gezet in het Caribische deel van Nederland, schrijft coronaminister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Op Curacao, Aruba, Sint-Maarten en Bonaire zijn eerst 60-plussers en zorgpersoneel aan de beurt.

18.15 - Pfizer: geen bewijs dat vaccin drie weken na eerste dosis beschermt

Er zijn geen gegevens om aan te tonen dat het vaccin van BioNTech en Pfizer drie weken na de toediening van de eerste dosis bescherming biedt tegen Covid-19. Dat zeggen beide bedrijven nu landen besluiten of overwegen de tweede inenting uit te stellen.

Het middel van BioNTech en Pfizer moet twee keer worden toegediend om maximale bescherming te bieden, in principe 21 dagen na de eerste injectie. "De veiligheid en effectiviteit van het vaccin is niet geëvalueerd op verschillende doseringsschema's, aangezien de meerderheid van de testdeelnemers de tweede dosis ontving zoals gespecificeerd in het ontwerp van de studie", aldus BioNTech en Pfizer in een verklaring.

18.10 - De Jonge geeft toe dat hij GGD te laat vroeg om voorbereiding

Zorgminister Hugo de Jonge geeft toe dat de coronavaccinatie in Nederland waarschijnlijk eerder had kunnen beginnen als hij de GGD'en eerder had gevraagd de systemen alvast klaar te maken voor grootschalige vaccinaties. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij "dat we onvoldoende wendbaar zijn gebleken om de veranderingen die zich voordeden snel genoeg te kunnen accommoderen. Dat had wellicht anders gekund en gemoeten."

In een toelichting maandag zegt de minister dat de eerste inentingen dan "mogelijk enkele dagen eerder" hadden kunnen worden gezet. In het buitenland gebeurde dat wel, eind december. De Jonge hield vast aan 8 januari, onder meer omdat het onderliggende IT-systeem van de GGD'en nog niet in orde was. Maandag werd bekend dat de vaccinaties op 6 januari beginnen.

17.30 - Gommers 'helemaal blij' met vervroegd inenten zorgpersoneel

Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) is "helemaal blij" met het besluit om eerder dan gepland te beginnen met het inenten van ziekenhuis- en ambulancepersoneel. Maandag werd bekend dat ambulance- en ic-personeel, medewerkers van de spoedeisende hulp en personeel dat op de verpleegafdelingen met Covid-patiënten werkt al vanaf woensdag worden ingeënt.

"Ik kan niet wachten tot we beginnen", aldus Gommers. Er kunnen vanaf woensdag 30.000 medewerkers in de acute zorg worden gevaccineerd. Dat is volgens hem precies genoeg en net op tijd. "Als zij gevaccineerd zijn, hebben ze over twee of drie weken voldoende afweer opgebouwd en loopt de uitval in de ziekenhuizen hopelijk terug."

17.15 - Kuipers: ziekenhuizen in week klaar met eerste vaccinatieronde

Ziekenhuizen hebben waarschijnlijk ongeveer een week nodig om het grootste deel van de eerste groep van circa 30.000 medewerkers hun eerste prik met het coronavaccin te geven. Die verwachting sprak voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) maandag uit.

"In een ziekenhuis is prikken niet helemaal vreemd", zei hij. Kuipers herinnerde eraan dat ziekenhuizen ook zelf ieder jaar hun medewerkers tegen het griepvirus vaccineren. Voor een effectieve bescherming is na 3 weken een tweede injectie nodig.

De ziekenhuizen beginnen woensdag met het vaccineren van medewerkers die in de acute zorg voor Covid-19-patiënten werken. Het gaat om verpleegkundigen en artsen op de intensive care, spoedeisende hulp, de Covid-afdelingen en ambulancemedewerkers.

15.35 - Vaccinatie in Nederland begint twee dagen eerder

Over twee dagen, woensdag 6 januari, wordt begonnen met het vaccineren van het zorgpersoneel, twee dagen eerder dan gepand. GGD Hart voor Brabant start dan in Veghel. Dat schrijft minister De Jonge van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer.

Verpleeghuismedewerkers kunnen zich melden voor een inenting. Op die dag wordt ook in ziekenhuizen begonnen met het inenten van personeel op de IC, de spoedeisende hulp en de corona-verpleegafdelingen.

Vanwege de schaarste kunnen volgens het Landelijk Netwerk Acute Zorg niet alle medewerkers van de acute zorg in de eerste ronde worden gevaccineerd. Voorrang krijgen de zorgmedewerkers die directe patiëntenzorg verlenen en bij wie uitval door ziekte directe gevolgen heeft voor de opnamecapaciteit.

Het zorgpersoneel krijgt het vaccin van Pfizer en BioNTech toegediend. Minister De Jonge komt straks met een toelichting op de vaccinatieplanning.

Zo ziet de eerste priklocatie in Veghel eruit.

15.25 - 872 nieuwe besmettingen in Brabant

In Brabant kwamen er de afgelopen 24 uur 872 nieuwe coronagevallen bij. Een dag eerder waren dat nog 432 nieuwe gevallen meer.

15.25 Aantal nieuwe Nederlandse coronagevallen opnieuw gedaald

Het afgelopen etmaal zijn 6671 nieuwe coronagevallen geregistreerd, een daling met 757 ten opzichte van zondag. Dat blijkt uit cijfers over het aantal positieve tests van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Zondag ging het aantal nieuwe gevallen ook al flink omlaag, met bijna 1200.

In 24 uur tijd werd het overlijden gemeld van 65 patiënten aan de gevolgen van het coronavirus. Zondag waren dat er 47, zaterdag 38 en vrijdag, op de eerste dag van het nieuwe jaar, 98. Wanneer een coronapatiënt sterft, wordt dit soms overigens pas na een tijdje doorgegeven.

In de afgelopen zeven dagen zijn 57.600 mensen positief getest, tegen ruim 69.500 de week ervoor. De meeste nieuwe besmettingen, 503, werden vastgesteld in de veiligheidsregio Utrecht. Ook in de regio Midden- en West-Brabant (360) werden relatief veel mensen positief getest.

Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 827.800 mensen positief getest op het coronavirus en overleden 11.677 personen.

15.00 - Al zeker 10.000 bellers voor een coronaprik

Bij het speciale belcentrum van de GGD GHOR hadden zich maandag om 13.00 uur al 10.000 zorgverleners gemeld voor een coronaprik. Dat meldt een woordvoerder. Het gaat om medewerkers die werkzaam zijn in verpleeghuizen en instellingen voor gehandicapten, die maandag een brief met een uitnodiging hebben gehad van hun werkgever.

Afgesproken is om de uitnodigingen gespreid te versturen. Dagelijks gaan er brieven uit, zodat niet alle belangstellenden zich tegelijk melden. Het belcentrum meet soms wachttijden van 6 minuten, maar zegt de drukte toch goed aan te kunnen. De GGD GHOR opende het belcentrum om acht uur maandagochtend. Het inenten begint eind deze week.

14.30 - EMA velt mogelijk maandagavond oordeel over coronavaccin Moderna

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) komt mogelijk maandagavond al met een eindoordeel over het coronavaccin van het Amerikaanse bedrijf Moderna. Geneesmiddelenbeoordelingscomité CHMP bespreekt maandag de veiligheid en werkzaamheid van het vaccin, zo bevestigt het EMA aan het ANP.

Het is nog niet zeker of maandag al een conclusie wordt bereikt. Als dat wel zo is, dan zal het geneesmiddelenbureau 'zo snel mogelijk na de vergadering' de conclusie naar buiten brengen. Kort daarna geeft het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) in dat geval een toelichting, zo laat een woordvoerster van het CBG weten. Het laatste woord over toelating van het vaccin is aan de Europese Commissie.

Nederland krijgt naar verwachting 6,2 miljoen doses van het Moderna-vaccin. Voor een effectieve bescherming zijn twee injecties nodig. Volgens de onderzoekresultaten van de ontwikkelaars is het vaccin voor 94,1 procent effectief.

14.00 - Het blijft druk bij de milieustraat, onder meer in Breda

Burgemeester Paul Depla adviseert daarom de website van de gemeente Breda te checken voor je gaat. "Zodat u weet wanneer het verstandig is om te gaan", zegt hij.

14.00 - Festivals hebben snel steun nodig: 'Anders wordt het een bloedbad'

Als er geen steunpakket vanuit de overheid komt, zullen veel evenementenorganisaties dit jaar niet overleven. Dat voorspelt Johan Dortmans, bestuurslid van het Brabantse festivalcollectief Front of House. Op 1 februari moet daar meer duidelijkheid over komen vanuit de overheid.

Volgens Dortmans is er hoop, maar ook haast: "We zitten aan de vooravond van de festivals, dus er moet snel uitsluitsel komen."

Lees hier heel het verhaal.

13.50 - We zullen luchtmacht vaker 'zien en horen'

De Koninklijke Luchtmacht vliegt op het moment meer boven onder meer onze provincie dan normaal. Dit meldt het ministerie van Defensie maandag. Dit komt omdat oefenen in het buitenland vanwege het coronavirus nu lastiger is.

Het ministerie laat weten dat de oefeningen en trainingen zo veel mogelijk gespreid boven Nederland zullen worden gehouden, maar waarschuwt ook dat burgers daar wat van zullen merken. "Dit zal te zien en te horen zijn."

De oefeningen zullen ook 's avonds worden gehouden. Voor het oefenen met jachtvliegtuigen in het donker worden de militaire vlieg- en oefengebieden gebruikt boven Brabant, maar ook boven Friesland, Drenthe en Overijssel.

13.44 - Geen kerstboomverbranding in Bernheze

13.15 - Afgelopen week 895 coronabekeuringen uitgedeeld

De politie heeft afgelopen week in het hele land bijna negenhonderd mensen bekeurd die zich niet hielden aan de coronamaatregelen. Ook kregen honderden mensen een waarschuwing, meldt de politie. Het gaat om de week van maandag 28 december tot maandag 4 januari.

Tijdens de jaarwisseling beëindigde de politie 39 illegale feesten.

12.45 - Ouders geven weer massaal thuisonderwijs

Nu de kerstvakantie erop zit, moeten veel ouders er deze maandag weer aan geloven: thuisonderwijs. En dat gaat niet overal vanzelf, blijkt wel uit een enorme hoeveelheid tweets van thuisjuffen en -meesters.

Lees hier heel het verhaal.

12.44 - Ook boa's willen snelle vaccinatie tegen coronavirus

De Nederlandse BOA Bond heeft bij het ministerie van Justitie en Veiligheid gepleit voor een snelle vaccinatie van boa's. Dit zegt vakbondsvoorzitter Ruud Kuin.

"Boa's worden gezien als een vitaal en essentieel beroep. Ze hebben veel contacten met andere mensen en lopen daarom extra risico op besmetting met het coronavirus. Een snelle vaccinatie van boa's is gewenst", zegt hij.

12.41 - Bild: lockdown Duitsland verlengd tot eind januari

De lockdown in Duitsland wordt verlengd tot 31 januari. Daar zijn de landelijke regering en deelstaten het over eens geworden, bericht de krant Bild op basis van onbekende bronnen. Een formeel besluit over het verlengen van de lockdown kan dinsdag al worden genomen.

Dan overlegt bondskanselier Angela Merkel met de leiders van deelstaten.

12.35 - Ook leraren willen voorrang bij vaccineren

Medewerkers in het onderwijs zouden voorrang moeten krijgen bij de inentingen tegen het coronavirus, vindt onderwijsbond AOb. "We snappen dat we niet tot de kopgroep behoren en dat de zorg eerst moet, maar als we willen dat de boel straks weer volledig gaat draaien dan moeten we ervoor zorgen dat het onderwijspersoneel zo snel mogelijk gevaccineerd wordt", zegt een woordvoerder.

Daarbij wijst ze erop dat er maandag alweer fysiek les gegeven wordt op scholen. "Er wordt nu eigenlijk verplicht door de minister om eindexamenklassen fysiek les te geven. Daar zijn heel veel zorgen over."

11.15 – Veertig nieuwe coronapatiënten in Brabant

In de Brabantse ziekenhuizen zijn het afgelopen etmaal veertig nieuwe coronapatiënten opgenomen. In totaal liggen nu 473 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen (ic's en klinieken). Dat zijn er elf meer dan zondag.

26 mensen mochten in het afgelopen etmaal naar huis en 4 coronapatiënten zijn overgeplaatst. Twaalf mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Dit blikt uit de dagelijkse cijfers van het ROAZ.

11.00 - Passagiersvervoer luchthaven Schiphol gekelderd door coronacrisis

Het passagiersvervoer via luchthaven Schiphol heeft vorig jaar keiharde klappen gekregen van de coronacrisis en de wereldwijde lockdownmaatregelen tegen de viruspandemie. Het aantal reizigers dat in 2020 werd verwerkt door Schiphol kelderde met 71 procent tot 20,9 miljoen.

Bij Rotterdam The Hague Airport ging het aantal reizigers vorig jaar met 77 procent omlaag tot 0,5 miljoen en bij Eindhoven Airport was een krimp met 69 procent tot 2,1 miljoen passagiers te zien.

10.58 - Start-ups kunnen opnieuw Corona-OverbruggingsLening aanvragen

Start-ups, scale-ups en andere innovatieve mkb-bedrijven die in financieel zwaar weer zitten door de coronacrisis kunnen vanaf maandag opnieuw de Corona-OverbruggingsLening (COL) aanvragen. De regeling is verlengd tot uiterlijk 30 juni 2021.

10.57 - Politiebond dringt aan op snel vaccineren van agenten

Politiebond ACP dringt aan op het zo snel mogelijk vaccineren van agenten. "Het kabinet bestempelt de politie als een vitaal beroep, dan is het logisch om deze beroepsgroep ook snel te vaccineren", zegt voorzitter Gerrit van de Kamp van de ACP.

"We hebben afgelopen dagen veel vragen van leden gekregen over dit onderwerp. We zijn in gesprek met de korpsleiding en het ministerie of sneller vaccineren mogelijk is en hoe snel dat kan", zegt Van de Kamp. Volgend hem komen agenten veel in contact met mensen die besmet blijken te zijn met het coronavirus.

10.30 - Actievoerders met koelwagen tegengehouden bij Movianto in Oss

Drie actievoerders van de groepering Containment Nu! die met een koelwagen op weg waren naar het bedrijf Movianto in Oss, zijn maandagochtend door de politie tegengehouden. Bij het bedrijf liggen de vaccins van Pfizer opgeslagen.

De actievoerders wilden in Oss naar eigen zeggen tienduizenden vaccins van Movianto in de koelwagen laden en naar onder meer ziekenhuizen, verpleeghuizen en prikcentra brengen. Ze zeggen niet te willen wachten tot de aftrap van de vaccinaties op 8 januari, zoals door het kabinet aangekondigd.

10.11 - 'Loonstijgingen stuk lager dan verwacht door corona'

De contractlonen stijgen dit jaar gemiddeld met 1,21 procent. Dat blijkt uit een analyse van werkgeversorganisatie AWVN van 26 reeds afgesloten cao's, die heel het jaar van kracht blijven.

Begin vorig jaar was de verwachting nog dat de lonen met 3 procent zouden stijgen, ruim boven de inflatie. Door de coronacrisis viel die stijging veel lager uit.

09.50 - Bruno Bruins benoemd tot commissaris vaccininstituut Intravacc

Oud-minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport is benoemd tot lid van de raad van commissarissen bij Intravacc, het Nederlandse overheidsinstituut voor vaccinonderzoek. Bruins is momenteel interim-bestuursvoorzitter van de Haagse vervoerder HTM.

In maart vorig jaar trad Bruins af als minister, nadat hij in een coronadebat in de Tweede Kamer onwel was geworden.

09.05 - Run op toiletpapier legt Jumbo geen windeieren: omzet stijgt met 15 procent

Het massale hamsteren van onder meer toiletpapier in het begin van de coronacrisis heeft supermarktconcern Jumbo in Veghel geen windeieren gelegd. Het familiebedrijf zag de omzet in het afgelopen jaar met vijftien procent stijgen tot bijna 9,7 miljard euro.

Lees hier meer ook over de verwachtingen van Jumbo voor dit jaar.

09.00 - Sterkste groei industrie sinds september 2018

De bedrijvigheid in de Nederlandse industrie is in december het sterkst gegroeid sinds september 2018. Met name het aantal nieuwe orders nam behoorlijk toe, meldde de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi). Ook de werkgelegenheid nam toe.

De groei van de orders leidde tot de op een na grootste toename van de productie in twee jaar. Bedrijven kochten duidelijk meer voorraden in. Maar door de coronacrisis zijn ook de verstoringen in de leveringsketen toegenomen. "Hoewel de coronacrisis allerminst voorbij is, laat de industrie een krachtig herstel zien", zegt Albert Jan Swart, sectoreconoom industrie bij ABN AMRO.

08.00 - Afspraken voor eerste vaccinaties kunnen worden gemaakt

Vanaf acht uur maandagochtend is het callcenter van de GGD open voor het maken van afspraken voor de eerste coronavaccinaties. Het callcenter wordt bemand door tweeduizend medewerkers. In eerste instantie ontvangen medewerkers van verpleeghuizen via hun werkgevers een uitnodiging om zich binnenkort te laten vaccineren.

Het inenten begint vrijdag in Houten, Veghel en Rotterdam.

07.29 - Duitsland meldt minder dan 10.000 nieuwe coronagevallen

In Duitsland zijn 9847 nieuwe coronagevallen vastgesteld. Ook steeg het dodental door de pandemie met nog eens 302. Dit maakte het Robert Koch Instituut (RKI) maandag bekend.

Het aantal geregistreerde coronagevallen steeg minder snel dan de afgelopen dagen. Het RKI maakte zondag nog melding van ruim 10.000 nieuwe coronabesmettingen. De Duitse regering en deelstaten besloten vorige maand tot een strengere lockdown om verspreiding van het virus tegen te gaan. Die duurt in elk geval tot 10 januari. Morgen wordt naar verwachting besloten de lockdown te verlengen.

06.55 - Afspraken voor eerste vaccinaties

Duizenden medewerkers die werkzaam zijn in verpleeghuizen ontvangen vanaf maandag een uitnodiging om zich binnenkort te laten vaccineren tegen het coronavirus. Het inenten begint vrijdag 8 januari in Houten, Veghel en Rotterdam. Amsterdam, Drenthe en Haaglanden volgen op 11 januari, de overige GGD-regio's op 15 januari.

Eerst wordt verzorgend personeel in verpleegtehuizen ingeënt, daarna de ouderen die in die tehuizen wonen. Ook mensen die in de acute zorg werken, worden zo snel mogelijk gevaccineerd. Huisartsen zullen ook met prioriteit een vaccinatie krijgen.

06.44 - Evenementenbranche eist in advertentie duidelijkheid van kabinet

De evenementenbranche wil van het kabinet zo snel mogelijk duidelijkheid over wat er wel en niet kan worden georganiseerd de komende maanden. In een paginagrote advertentie in verschillende kranten kondigen de organisatoren van festivals, concerten en sportwedstrijden maandag een groot aantal evenementen aan voor dit jaar, waarbij ze weer bezoekers hopen te kunnen ontvangen.

Het gaat onder meer om de festivals Paaspop, Best Kept Secret, 7th Sunday en Lakedance.

Onder de noemer #happynewyear, naar het gelijknamige nummer van ABBA, voert de sector deze keer actie. De branche wil uiterlijk 1 februari van het kabinet weten waar ze aan toe is. Een woordvoerder is bang dat er anders niet voldoende tijd is om de evenementen goed te kunnen organiseren. "We kunnen het ons niet veroorloven een tweede evenementenzomer te missen", zegt ze.

06.44 - Vuurwerkbond wil shows

De Nederlandse Vuurwerkbond begint een offensief om vanaf de volgende jaarwisseling in heel Nederland veilige vuurwerkshows van de grond te krijgen. Bij lokale vuurwerkverenigingen kunnen speciaal getrainde vrijwilligers in hun eigen omgeving kleine vuurwerkshows organiseren, meldt het AD. Daarmee komt volgens de Nederlandse Vuurwerkbond (NVB) een einde aan overlast en ongelukken, maar verdwijnt vuurwerk niet helemaal.

06.31 - Tweede vaccin in Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk gaat vanaf maandag ook burgers inenten met een tweede coronavaccin. Het middel van de universiteit van Oxford en de farmaceut AstraZeneca wordt eerst geleverd aan een handjevol ziekenhuizen. Later in de week moeten ook honderden andere vaccinatiecentra de beschikking krijgen over het vaccin.

06.15 - Meer besmettingen op Bonaire

Het aantal mensen op Bonaire dat is besmet met het coronavirus is flink toegenomen. Op 31 december waren er nog 13 besmette personen, met 61 personen in quarantaine. Op 3 januari was dat gestegen naar 58 personen. Er zijn nu 151 personen in quarantaine.

