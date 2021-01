Coronanieuws: 967 nieuwe coronagevallen, lockdown waarschijnlijk verlengd

Het vaccin van Moderna is goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (foto: ANP). vergroot

Ook op deze woensdag, de dag van de eerste vaccinaties in Nederland, is er weer veel te melden over het coronavirus. Alle belangrijke ontwikkelingen in Brabant en daarbuiten zetten we in dit liveblog op een rij.

De hoofdpunten:

De eerste vaccinaties zijn woensdagochtend gezet in Veghel, Sanna Elkadiri had de primeur.

In de Brabantse ziekenhuizen liggen woensdag 440 coronapatiënten.

967 nieuwe coronagevallen in Brabant woensdag, 179 minder dan dinsdag.

Het aantal nieuwe coronagevallen in heel Nederland bedroeg woensdag 7142, fors meer dan dinsdag.

18.15 - Vaccineren in het Bravis ziekenhuis begonnen

Miranda Zaalberg was woensdagmiddag om exact om 13.48 uur in het Bravis ziekenhuis in Roosendaal als eerste aan de beurt om ingeënt te worden met het vaccin van BioNTech/Pfizer. De IC-verpleegkundige werd enkele minuten later gevolgd door anesthesioloog-intensivist Hester Beckmann-Stam. De komende dagen worden zo’n vijfhonderd Bravis-medewerkers ingeënt tegen het coronavirus.

Het ziekenhuispersoneel dat wordt gevaccineerd is werkzaam op de Intensive Care, Spoedeisende Hulp en de corona-afdelingen. De bereidheid onder de IC-medewerkers om zich te laten vaccineren is hoog. Ruim 95% heeft zich aangemeld. Mirande heeft daar wel een verklaring voor. “Het geeft aan hoe belangrijk we het vinden dat er een eind aan corona komt. In de eerste golf hebben we al een piek meegemaakt, maar nu gaat het maar door”, vertelt ze. “Het zou fijn zijn om weer andere zorg dan alleen covid-zorg te kunnen leveren”, vult Hester aan.

Voor Bianka Mennema, voorzitter Raad van Bestuur, voelt het als een feestelijke dag. “Het is het begin van de echte oplossing.” Ze is blij met de hoge vaccinatiebereidheid, zonder dat medewerkers onder druk zijn gezet. “We hebben vooral ingezet op voorlichting, zodat mensen hun eigen afweging kunnen maken. De medewerkers op de IC zien wat het is om corona in zijn meest ernstige vorm te hebben. Wat voor impact het heeft op de patiënten en hun familie. Dat maakt de bereidheid groot. Door het vaccineren hopen we te voorkomen dat medewerkers zelf ziek worden. Het ziekteverzuim onder het personeel is gelukkig aan het dalen, maar we hebben iedereen hard nodig.”

18.00 - Kamer buigt zich over wettelijke verankering testplicht reizigers

De Tweede Kamer buigt zich met spoed over een voorstel om de verplichte negatieve coronatest die reizigers moeten overleggen voordat zij uit een risicogebied naar Nederland reizen, een extra wettelijke basis te geven. Het is de bedoeling dat daar al donderdagmiddag over wordt gestemd.

Vervoersmaatschappijen mogen sinds vorige week alleen reizigers uit risicogebieden meenemen naar Nederland met een negatieve testuitslag. Die bepaling doorstond een eerste toets bij de rechter evenwel niet. In een kort geding werd de overheid in het ongelijk gesteld. Het kabinet liet al weten tegen die uitspraak in beroep te gaan.

17.15 - Lockdown waarschijnlijk minimaal twee weken verlengd

Het ziet ernaar uit dat de lockdown in Nederland na 19 januari met zeker twee weken wordt verlengd. Volgens Haagse bronnen vindt het kabinet het aantal besmettingen nu te hoog en zouden versoepelingen daarom geen goed signaal zijn. De bewindslieden denken nog na over aanscherping.

Het kabinet wacht eerst een advies af van het Outbreak Management Team. Het hakt dan volgende week de knoop door.

Het lijkt er dus op dat de scholen en de kinderopvang ook na half januari dicht blijven. Ook de restaurants, cafés en niet noodzakelijke winkels gaan waarschijnlijk nog niet open.

Gisteren wilde premier Rutte er in de Tweede Kamer niet te veel op vooruitlopen, maar hij zei wel dat hij niet "erg hoopvol" is over wat er kan na 19 januari. Volgens het RIVM blijven "overtuigende effecten van de lockdown" uit. Die werd op 14 december aangekondigd.

16.50 - Brussel stemt ook in met coronavaccin Moderna

Het coronavaccin van het Amerikaanse bedrijf Moderna mag in de Europese Unie verkocht en toegediend worden. Dat heeft de Europese Commissie bekendgemaakt.

Het dagelijks EU-bestuur heeft het laatste woord over markttoelating in de EU en volgt met zijn besluit het zwaarwegende advies van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) dat eerder woensdag positief oordeelde over het Moderna-vaccin. Het is na het vaccin van BioNTech/Pfizer het tweede vaccin dat in Europa kan worden ingezet tegen het coronavirus.

16.20 - Zeker 30 besmettingen met Britse coronavariant na schooluitbraak

Na de corona-uitbraak op een basisschool in Bergschenhoek (Zuid-Holland) is al bij zeker 30 mensen de Britse variant van het coronavirus vastgesteld. De GGD Rotterdam-Rijnmond meldt dat de infecties "te linken zijn aan de school".

Ook op een andere school die in hetzelfde gebouw is gevestigd zijn mensen besmet geraakt met de gemuteerde versie van het virus, die volgens de Britse overheid besmettelijker is dan eerdere varianten.

De GGD en het Erasmus MC onderzoeken de uitbraak en maakten woensdag de eerste resultaten bekend.

15.55 - Aantal opgenomen coronapatiënten daalt licht

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal licht gedaald. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2827 mensen. Dat zijn er 55 minder dan dinsdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

15.45 - 'Ziekenhuizen gaan vaccinaties snel opmaken'

Onder het medisch zorgpersoneel is er veel belangstelling om zich te laten vaccineren. Meerdere ziekenhuizen verwachten voor het einde van deze week hun woensdag ontvangen lading vaccins al opgemaakt te hebben.

Het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) in Brabant verwacht dat de lading van duizend vaccins er uiterlijk donderdag al doorheen is. "Er heerst heel veel belangstelling onder het personeel, de intekenlijsten waren in no-time vol", zegt een woordvoerder.

15.25 - 967 nieuwe besmettingen in Brabant

In Brabant zijn sinds dinsdag 967 nieuwe coronagevallen geteld. Dat blijkt uit de dagelijkse cijfers van het RIVM. Dinsdag waren het er nog 1146. In heel Nederland kwamen er 7142 nieuwe besmettingen bij.

Sinds het begin van de uitbraak zijn in Nederland 841.238 mensen positief getest. Als het virus zich in het huidige tempo blijft verspreiden, komt het aantal bevestigde besmettingen eind januari uit boven een miljoen. Volgens de officiële statistieken staat van 12.001 mensen in Nederland vast dat ze zijn overleden na positief te zijn getest op het virus.

15.11 - Vaccineren in Catharina Ziekenhuis is begonnen

Ook in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is gestart met het vaccineren van het personeel. Woensdag zijn zeventig medewerkers aan de beurt. Donderdag en vrijdag krijgt het ziekenhuis weer een levering vaccins. Zaterdag hoopt het ziekenhuis 825 medewerkers gevaccineerd te hebben. Manager zorg en uitvoering Esther Gruintjes: “Het is heel fijn dat we nu kunnen beginnen. Het is het begin van het einde. Ons beeld is dat het overgrote deel van het personeel zich wil laten vaccineren.

Personeel van het Catharina Ziekenhuis wordt ingeënt. vergroot

14.38 - Topdrukte bij vaccinatielijn GGD

Het is topdrukte bij het callcentrum van GGD GHOR waar mensen een afspraak kunnen maken voor vaccinaties tegen het coronavirus, meldt de koepelorganisatie. Doordat de lijnen zijn overbelast kunnen mensen mogelijk geen afspraak maken. "De lijnen zijn zeven dagen per week van 8.00 tot 20.00 uur open. Ook morgen plannen we afspraken in, excuses voor het ongemak", aldus de GGD.

14.17 - Gommers dient eerste vaccinatie in Erasmus toe en krijgt zelf ook prik

Intensivist Diederik Gommers heeft zelf het eerste coronavaccin toegediend in het Erasmus MC in Rotterdam, het ziekenhuis waar hij werkt. Hij diende het middel toe aan een verpleegkundige. Daarna werden de rollen omgedraaid. Gommers kreeg de tweede prik in het ziekenhuis van de verpleegkundige.

14.11 - Zo gaat het eraan toe als je een vaccin krijgt

Milou kreeg woensdagmorgen ook het vaccin in Veghel. In deze video zie je hoe dat er aan toeging.

14.08 - Levering Moderna-vaccins aan Nederland

Volgens de vaccinatiestrategie staat in kwartaal een levering van 0,4 miljoen vaccins van Moderna gepland. In kwartaal 2 (1,8 miljoen), kwartaal 3 (3,1 miljoen) en kwartaal 4 (6,2 miljoen) staan veel grotere leveringen gepland. Met de eerste batch Moderna-vaccins worden vanaf februari 77.000 bewoners verpleeghuizen en mensen met een verstandelijke beperking in een instelling en een deel van de 155.000 bewoners verpleeghuizen en mensen met een verstandelijke beperking in een instelling.

14.07 - Moderna-vaccin werkt ook tegen besmettelijke Britse variant

Het nieuwe coronavaccin van Moderna zal ook gewoon werken tegen de besmettelijkere Britse variant van het coronavirus, zo is de verwachting volgens voorzitter Ton de Boer van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Dat het vaccin ook deze mutatie effectief bestrijdt, moet nog wel definitief worden bevestigd door nader onderzoek.

14.00 - Snel besluit over toelating Moderna-vaccin

De Europese Commissie neemt zo snel mogelijk een besluit over de markttoelating van het coronavaccin van het Amerikaanse bedrijf Moderna in de EU. "We werken op volle snelheid om het vaccin goed te keuren en beschikbaar te maken in de EU", twittert voorzitter Ursula von der Leyen.

13.56 - Coronavaccinaties mogen zonder handschoenen

De vaccinaties tegen het coronavirus mogen zonder medische handschoenen worden gezet. De eerste publieke prikken, woensdagochtend in priklocatie Veghel en even later ook in het Amsterdamse UMC, riepen op sociale media veel vragen op. Want fysiek contact tijdens de coronapandemie is toch niet de bedoeling?

Vaccineren zonder gebruik van handschoenen is in lijn met de richtlijn die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) daarover heeft opgesteld. "Handschoenen worden nooit gebruikt bij vaccinaties", bevestigt een woordvoerder van het RIVM.

13.50 - Vaccins voor ETZ-medewerkers worden klaargemaakt

13.43 - Coronavaccins werken anders dan alle vroegere vaccins

De coronavaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna zijn beide gebaseerd op nieuwe medische technologieën. Voor het eerst is de hoofdrol weggelegd voor een genetische code, zogeheten messenger-RNA (mRNA). Eerdere vaccins waren gebaseerd op de ziekteverwekkers zelf, bijvoorbeeld verzwakt of inactief gemaakt virus. De techniek achter de nieuwe coronavaccins is wezenlijk anders, maar evengoed veilig, benadrukken de fabrikanten en de Europese medicijnautoriteiten.

13.42 - Autoriteiten blijven uitwerking vaccin 'goed in de gaten houden'

De Europese medicijnautoriteiten blijven de veiligheid en werkzaamheid van het coronavaccin van Moderna 'goed in de gaten houden', benadrukt het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). "Met dit tweede coronavaccin hebben we nog een extra middel in handen om uit deze pandemie te komen. Maar ons werk zit er niet op", zegt voorzitter Ton de Boer.

13.34 - Prikangst? Dit kun je er tegen doen

Wat nu als je enorm bang bent voor naalden en dus prikangst hebt? Dat is best lastig als je straks een keer aan de beurt bent voor een vaccinatie. Psychologe Najla Edriouch weet daar wel raad mee. "Als je een angst wil overwinnen, doe dan alsof je een kind zou begeleiden." Meer tips vind je in dit artikel.

13.23 - Koning Willem-Alexander zal zich laten vaccineren

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zullen zich, wanneer ze aan de beurt zijn, zeker laten vaccineren tegen het coronavirus. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst woensdag bevestigd aan het ANP. Over het inenten zelf zullen geen mededelingen worden gedaan.

13.19 - Ook Moderna-vaccin goedgekeurd door EU

Ook het Moderna-vaccin is nu goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Die geodkeuring werd vandaag al verwacht. Als de Europese Commissie dat advies overneemt, kunnen alle EU-lidstaten het vaccin gaan gebruiken.

De eerste vaccinaties werden vanmorgen gezet met het vaccin van Pfizer en BioNTech. Een voordeel van het Moderna-vaccin ten opzichte van dat van concurrent Pfizer/BioNTech is dat het niet bij extreem lage temperaturen hoeft te worden bewaard. Het is 30 dagen houdbaar in een gewone koelkast.

12.55 - Veel meer kindermishandeling tijdens lockdown

Het aantal slachtoffers van kindermishandeling was tijdens de eerste lockdown fors hoger vergeleken met andere periodes, toen scholen en de kinderopvang gewoon open waren. In drie maanden tijd kregen bijna 40.000 kinderen te maken met mishandeling tijdens de eerste lockdown die half maart begon. In dezelfde periode in 2017 ging het om bijna 15.000 kinderen, stellen onderzoekers van de Universiteit Leiden.

12.50 - Duitsland verwacht volgende week eerste levering Moderna-vaccin

Duitsland verwacht dat de eerste doses van het Moderna-vaccin volgende week worden geleverd. Het middel wordt woensdag naar verwachting goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) voor gebruik in de EU. Het zou het tweede coronavaccin zijn dat wordt goedgekeurd door die toezichthouder.

12.40 - Vier op tien ouderen wil geen vaccinatie

Vier op de tien ouderen wil zich niet laten vaccineren. Dat blijkt uit een peiling van 50PLUS. Bijna 60 procent van de ondervraagden wil zich zeker laten vaccineren, maar denkt dat we in 2021 het coronavirus nog niet onder controle hebben. Ook geeft wee derde van de ouderen aan dat ze niet tevreden is over het vaccinatieprogramma van het kabinet.

12.14 - Nederlandse corona-app kan nu ook met België praten

Nederlanders die gevaarlijk dicht en lang in de buurt zijn geweest van een besmette Belg, kunnen voortaan gewaarschuwd worden door hun corona-app. En omgekeerd. De Nederlandse CoronaMelder werkt sinds vorige maand al samen met soortgelijke corona-apps uit Duitsland, Denemarken, Spanje, Italië, Ierland, Polen, Kroatië, Letland en Cyprus. Woensdag kwam daar België bij, melden Belgische media. Later zullen nog andere EU-landen zich aansluiten.

11.54 - Johan Vlemmix viert vaccinatiedag met lied

Feestneus Johan Vlemmix speelt op eigen wijze in op de vaccinatiedag. Hij heeft de carnavalskraker ‘Het feest kan beginnen’ van De Deurzakkers in een nieuw jasje gestoken. Dit is het resultaat:

11.45 - UMC Maastricht eerste ziekenhuis dat vaccineert

Het UMC Maastricht is voor zover bekend als eerste ziekenhuis in Nederland gestart met vaccineren tegen het coronavirus. Om 10.30 uur kreeg ic-verpleegkundige Maurice Hoorens als eerste medewerker van het ziekenhuis een vaccinatie toegediend. Later vandaag worden ook in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en het ETZ in Tilburg ziekenhuismedewerkers gevaccineerd.

11.43 - Ampul eerste coronavaccinatie naar Rijksmuseum Boerhaave

Rijksmuseum Boerhaave krijgt de ampul van de eerste vaccinatie tegen corona. Museumdirecteur Amito Haarhuis laat weten trots te zijn deze 'belangrijke mijlpaal in onze geschiedenis' te mogen toevoegen aan de rijkscollectie. Boerhaave is het Leidse museum voor wetenschap en geneeskunde.

11.39 - Meer dan 90 procent van ziekenhuispersoneel wil zich laten inenten

Meer dan 90 procent van het ziekenhuispersoneel in Brabant wil zich laten inenten. Dat zei Bart Berden in een interview op NPO Radio 1. Hij is blij met dit hoge animo. Berden is voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorg.

11.35 - 440 coronapatiënten in de ziekenhuizen

Na dinsdag is woensdag ook sprake van een lichte daling van het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen in onze provincie. Woensdag liggen 440 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen. Dat zijn er twaalf minder dan een dag eerder. Het afgelopen etmaal werden 36 nieuwe patiënten opgenomen. Daar tegenover staat dat 57 patiënten uit het ziekenhuis zijn ontslagen. Twee coronapatiënten zijn overgeplaatst naar andere ziekenhuizen en zes patiënten overleden aan het coronavirus.

11.14 - Nieuw Nederlands coronavaccin in de maak

Het Maastrichtse biotechnologiebedrijf Cristal Therapeutics en Intravacc, een Nederlandse instituut voor vaccinonderzoek, gaan samen vaccins ontwikkelen tegen corona. Intravacc is volgens een woordvoerder op dit moment bezig met de ontwikkeling van vier verschillende vaccins. Cristal Therapeutics heeft volgens hem een technologie ontwikkeld om therapieën efficiënter en veiliger te maken. Door de technologieën van de bedrijven te combineren 'zal een snelle ontwikkeling van kandidaat-vaccins voor een breed scala aan ziekten mogelijk worden'.

11.07 - Verder aanscherpen regels voor hotels 'hoogst symbolisch'

Het nog weer verder aanscherpen van de coronaregels voor hotels zou 'hoogst symbolisch' zijn. Dat zei directeur Dirk Beljaarts van Koninklijke Horeca Nederland in een reactie op berichten in de media dat een strengere lockdown aanstaande is, waarbij onder meer recreatieve overnachtingen in hotels verboden zouden worden.

Er zijn bij de brancheorganisatie nog geen signalen binnengekomen dat de coronaregels voor hotelovernachtingen verder worden aangescherpt. Beljaarts benadrukt dat momenteel bijna 'niemand voor zijn plezier' in een hotel zit. De paar duizend gasten die momenteel in hotels verblijven, zitten daar volgens de KHN-directeur vooral vanwege hun werk.

11.04 - Ook in buitenland aandacht voor start vaccinatie in Nederland

Het begin van het vaccineren in Nederland trekt ook internationaal de aandacht. In buitenlandse media wordt opgemerkt dat in Nederland veel onvrede bestaat over de vaccinatiecampagne. Het valt slecht dat Nederland als laatste EU-lidstaat begint met prikken, berichten media in andere Europese landen.

10.55 - Wies zette de eerste coronaprik

Het ging de afgelopen dagen natuurlijk veel over Sanna Elkadiri, die de eerste vaccinatie kreeg. Maar die vaccinatie werd gezet door Wies, werkzaam bij GGD Hart voor Brabant. "Dan voel je de druk wel even", zegt ze tegen Omroep Brabant. "Maar het voelde goed, het ging goed."

Wies zette de eerste prikken. vergroot

10.47 - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima reageren

10.39 - Eerste prik in ETZ live te volgen bij Omroep Brabant

Om 14.00 uur wordt in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg de eerste coronavaccinatie gezet bij het personeel daar. Dit moment zenden we uit op onze app, site en Facebook.

10.22 - Bijna 60.000 mensen hebben afspraak voor vaccinatie

In de afgelopen twee dagen hebben 59.608 mensen al een afspraak gemaakt om te worden ingeënt tegen het coronavirus. Ze hebben niet alleen de eerste afspraak ingepland, maar ook al de herhaalprik die over een paar weken nodig is, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

09.29 - Revalidatiearts spreekt van feestelijke dag

Revalidatiearts Marinca de Beer van het Bravis ziekenhuis vindt het een feestelijke dag vandaag. Ze ziet de start van de vaccinaties als een lichtpunt. "Eindelijk, want de druk op het ziekenhuis is groot. We liggen goed vol en we zijn er aan toe dat het einde in zicht komt", zegt ze tegen Omroep Brabant.

09.20 - Zo werden de eerste vaccinaties gezet

Na Sanna waren drie collega's van haar aan de beurt voor een vaccinatie. In deze video zie je hoe dat ging.

09.17 - Burgemeester van Meijerijstad is trots

Burgemeester Kees van Rooij van Meijerijstad is megatrots dat het vaccineren in zijn gemeente is begonnen. “Vooral trots op al die mensen die het voor elkaar gebokst hebben dat we in onze gemeente mogen starten.”

09.09 - Sanna: 'Voel me hartstikke goed'

Een kwartiertje na de prik geeft Sanna Elkadiri een reactie. "Het ging heel erg goed. Het deed geen pijn. Ik had meer zenuwen door de pers, dan door de prik. Voel me hartstikke goed. Tot nu toe is het super verlopen. Mooi moment om de eerste te zijn. Fijn dat velen met mij dit aangaan. Het mooiste is dat we straks ons normale leven weer kunnen oppakken."

In de video de volledige reactie van Sanna:

09.04 - Sanna Elkadiri geeft later nog een reactie

Het is nog even wachten op de eerste reactie van Sanna Elkadiri. Zij kreeg rond tien voor negen de eerste vaccinatie in Nederland.

09.02 - 'Laten we dit moment vieren'

"We snakken naar het einde van de crisis. Enorme mijlpijl dat het einde van de crisis in Brabant is begonnen. We beginnen op tempo dat het verantwoord is. Het tempo snel opvoeren. Laten we dit moment vieren, het gaat zo snel als dat mogelijk is", zegt coronaminister Hugo de Jonge in gesprek met Omroep Brabant.

In de video de volledige reactie van De Jonge:

08.51 - Ook in ziekenhuizen wordt vandaag gevaccineerd

In de ziekenhuizen wordt vandaag gestart met inenten van ic-personeel en ambulancemedewerkers. In Brabant worden de eerste prikken gezet in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg.

08.50 - Meteen drie andere vaccinaties

Na de prik bij Senna volgden al drie andere zorgmedewerkers die zijn gevaccineerd. De eerste vier prikken zijn dus gezet. Een historisch moment.

08.43 - Sanna krijgt de eerste prik

Daar is het moment. De 39-jarige Sanna Elkadiri krijgt de eerste coronavaccinatie in Nederland. Na de prik volgt applaus van de aanwezigen. Het was zo gepiept.

In de video zie je hoe de prik bij Sanna wordt gezet:

08.42 - 'Eindelijk, we gaan beginnen'

"We maken een begin op de plek waar in Nederland ook de crisis begon", zegt minister Hugo de Jonge. "We beginnen met het beschermen met de meest kwetsbare mens en de mensen die voor hen zorgen. Eindelijk, zo voelt het. En wat een enorme prestatie van de wetenschap en farmacie om een vaccin te ontwikkelen dat veilig is."

In de video de toespraak van Hugo de Jonge:

08.41 - Begin met oplossing is gemaakt

Jaap van Delden van het RIVM: "Hier wordt vandaag het begin gemaakt van een oplossing die ons uit de huidige situatie leidt."

08.35 - Welkomstwoordje van André Rouvoet

GGD GHOR-voorzitter André Rouvoet houdt eerst een welkomstpraatje. Hij zegt dat alle GGD'en klaar zijn voor het vaccinatieprogramma. Hij vindt het bemoedigend dat de vaccinatiebereidheid hoog is. "Zo willen we het graag hebben."

08.31 - Twaalf prikstraten in Veghel

In de hal in Veghel zijn twaalf prikstraten ingericht. Het gaat om een voormalig distributiecentrum van Jumbo. De hal is groot en dat is nodig, want het prikken moet op anderhalvemeter afstand gebeuren.

08.23 - Wonen in tiny house zorgt voor uitdagingen in coronatijd

Luca en Felker wonen in een tiny house in Den Bosch. Hun gloednieuwe huisje is 21 vierkante meter. Dat is knus, maar het zorgt in coronatijden ook voor uitdagingen. "Nu we hier wonen, mag het wel klaar zijn met die hele lockdown", zeggen ze tegen Omroep Brabant.

08.17 - Annelins corona-afdeling wordt weer verbouwd

Annelin Christianen houdt voor de serie Brabant Hou Vol van Omroep Brabant een videodagboek bij. In een nieuwe aflevering vertelt ze dat de corona-afdeling bij Thebe weer wordt omgebouwd tot revalidatie-afdeling. Dat is hard nodig, zegt ze, want coronapatiënten moeten revalideren omdat ze conditioneel veel inleveren.

Bekijk hier het videodagboek van Annelin:

08.12 - Hoog bezoek bij eerste vaccinatie

Bij de eerste vaccinatie in Veghel zijn GGD GHOR-voorzitter André Rouvoet, Jaap van Delden (programmadirecteur vaccinatie COVID-19 bij het RIVM) en coronaminster Hugo de Jonge aanwezig. De eerste vaccinatie wordt rond tien voor negen gezet. Dat is zoals eerder gezegd live te volgen op alle platforms van Omroep Brabant. Ook in dit liveblog kun je straks meekijken.

08.05 - Groothandel Sligro draait veel minder omzet

Groothandelsketen Sligro uit Veghel heeft afgelopen jaar haast een vijfde minder omzet gedraaid door het coronavirus. Vooral de sluiting van veel horecazaken tijdens delen van het jaar zat het concern dwars. De totale omzet van Sligro bedroeg ruim 1,9 miljard euro. In 2019 kwam er nog net geen 2,4 miljard euro binnen bij Sligro, dat merkte dat de omzet in België wat harder terugliep dan in Nederland. Op de Belgische markt is Sligro echter een veel kleinere speler.

07.00 - Nederland ondanks lockdown duizenden bedrijven rijker

Het aantal bedrijven in Nederland blijft ondanks de coronacrisis gestaag groeien. In december nam het aantal ondernemers dat een bedrijf begon met 19 procent toe ten opzichte van een jaar eerder.

Tegelijkertijd beëindigden in de laatste maand van 2020 minder bedrijven hun activiteiten, meldt de Kamer van Koophandel (KvK) op basis van inschrijvingscijfers. Op 1 januari waren er in totaal 2.078.716 bedrijven in Nederland. Dat waren er aan het begin van vorig jaar volgens de KvK nog 2.000.404. Met name in de detailhandel kwamen er vorige maand veel nieuwe bedrijven bij.

06.35 - Eerste prik live te zien bij Omroep Brabant

De eerste coronaprik die woensdagmorgen in Veghel wordt gezet is live te zien op Omroep Brabant. Het vaccineren start om halfnegen. Vanaf tien voor halfnegen hebben we daarom een extra tv-uitzending.

De 39-jarige verpleeghuismedewerkster Sanna Elkadiri krijgt dan in Veghel de allereerste coronaprik van Nederland. Zij werkt in verpleeghuis Het Wereldhuis in Boxtel, een verpleeghuis voor dementerende ouderen.

06.30 - Sanna krijgt woensdag als eerst het coronavaccin

De eerste Nederlanders worden woensdag gevaccineerd tegen het coronavirus. In Veghel krijgen zorgmedewerkers van verpleeghuizen het vaccin toegediend en in ziekenhuizen worden ambulancemedewerkers en ic-personeel ingeënt.

Verpleeghuismedewerkster Sanna Elkadiri uit Boxtel krijgt woensdagochtend in Veghel als eerste in Nederland het vaccin tegen het coronavirus. Daarop volgen meteen drie collega's, twee vrouwen en een man. Later woensdag zullen alleen al op deze priklocatie in Veghel zoveel mogelijk mensen uit de zorg tegen corona worden ingeënt, maar bijvoorbeeld ook al in diverse ziekenhuizen.

Lees hier het verhaal van Sanna.

06.00 - CNV: risico op maandenlange vertraging bij vaccineren

Nederland loopt een groot risico dat eind 2021 nog lang niet iedereen is gevaccineerd. Dit stelt het CNV. De vakbond vindt dat de huidige capaciteit bij priklocaties volstrekt onvoldoende is. Daarom pleit het CNV ervoor zo snel mogelijk op te schalen en daarbij de evenementensector in te zetten.

Nederland slaat in de ogen van de vakbond 'een modderfiguur met het huidige vaccinatiebeleid'. "Het gevolg is dat de zorgsector overbelast blijft, nog meer mensen overlijden en ook de economie nog een paar extra maanden stilligt", zegt de vorzitter van de bond.

05.40 - Aantal nieuwe coronagevallen Duitsland bijna verdubbeld

Het aantal nieuwe coronabesmettingen dat in Duitsland is vastgesteld in het laatste etmaal, is bijna verdubbeld ten opzichte van het aantal dat dinsdag nog werd gemeld. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM, meldde woensdagochtend 21.237 nieuwe vastgestelde besmettingsgevallen.

Dinsdag meldde het RKI nog 11.897 nieuwe gevallen, een matige toename ten opzichte van de 9847 nieuwe gevallen van maandag.

03.30 - EMA praat verder over coronavaccin Moderna

Het beoordelingscomité van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) praat woensdag verder over de veiligheid en werkzaamheid van het coronavaccin van het Amerikaanse bedrijf Moderna. Of het comité tot een eindoordeel zal komen, hangt mede af van de antwoorden die Moderna geeft op openstaande vragen.

Maandag bleef een definitieve conclusie nog uit.

23.15 - Gommers: meeste zorgen om Britse virusmutatie

Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, is niet positief over de huidige coronacijfers. Eerder dinsdag liet premier Mark Rutte al weten 'niet erg hoopvol te zijn over wat kan na 19 januari'. Gommers gaat ook niet uit van een versoepeling van de coronanregels.

"Het is heel moeilijk", zei hij dinsdagavond in het televisieprogramma Op1. "De besmettingen gaan wel omlaag, maar het percentage testen dat positief is, is weer hoger. Ook het aantal opnames in ziekenhuizen blijft hoog." Gommers zei zich het meeste zorgen te maken over de Britse virusmutatie, die ook in Nederland op nog kleine schaal is opgedoken.

