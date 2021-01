Coronanieuws: 368 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

Redactie & ANP Geschreven door

De hoofdpunten:

Er liggen maandag 368 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen.

Vaccinatie kwetsbare ouderen en mensen met beperking van start.

Burgemeesters bespreken invoering avondklok met justitieminister Ferd Grapperhaus.

Er werden zondag 733 nieuwe coronabesmettingen in Brabant gemeld, 206 minder dan zaterdag.

Landelijk werden er zondag 5622 nieuwe coronagevallen geteld, een lichte stijging .

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina .

12.23 - Burgemeesters: avondklok moet 'passend en effectief' zijn

Het instellen van een avondklok tegen de verspreiding van het coronavirus moet 'passend en effectief' zijn. De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen willen maandagavond een goede onderbouwing horen van de voordelen van een avondklok, voordat zij hun goedkeuring hechten aan het plan van het kabinet om Nederlanders te verplichten 's avonds en 's nachts thuis te blijven.

Naar verluidt zou de avondklok ingesteld moeten worden tussen 20.00 en 04.00 uur. Het Veiligheidsberaad komt maandagavond bijeen in Utrecht.

12.18 - Zorgvakbond NU'91 wil niet dat tweede prik wordt uitgesteld

Zorgvakbond NU'91 roept de overheid op om niets te veranderen aan de vaccinaties van zorgpersoneel tegen het coronavirus. Drie weken na de eerste prik moeten de zorgmedewerkers een tweede inenting krijgen, maar die tweede vaccinatie wordt mogelijk uitgesteld zodat die doses kunnen worden gebruikt om anderen hun eerste prik te geven.

NU'91 is bang dat zorgmedewerkers straks onvoldoende beschermd zijn wanneer ze wel een eerste inenting krijgen, maar voorlopig geen herhaalprik.

11.40 - Problemen bij doorstroom van patiënten

In verschillende regio’s zijn problemen ontstaan bij de doorstroom van patiënten en cliënten van de ene naar de andere zorginstelling. Dit constateert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Volgens de inspectie is er in de verpleging, verzorging en thuiszorg niet altijd voldoende personeel om de uitstroom van patiënten uit ziekenhuizen op te vangen.

Er wordt gezocht naar oplossingen, zoals een zorghotel. Maar soms zijn er juist ook problemen om voldoende personeel in zorghotels te vinden.

Wachten op privacy instellingen...

11.30 - Afgelopen week meer dan duizend coronabekeuringen uitgedeeld

Afgelopen week deelde de politie in heel Nederland 1028 coronabekeuringen uit, dat waren er een week eerder nog 611. Ook werden afgelopen week 746 mensen gewaarschuwd omdat ze zich niet hielden aan de coronamaatregelen. Dit tegenover 626 een week eerder.

Ook werden dit weekend 29 illegale feesten beëindigd. Twee minder dan een weekend eerder.

Wachten op privacy instellingen...

11.25 - 'Eerst andere maatregelen nemen, dan pas kijken naar avondklok'

De Nederlandse BOA Bond vindt dat eerst een aantal andere maatregelen in gang moet worden gezet voordat de avondklok wordt ingevoerd in de strijd tegen het coronavirus. "Daarbij kan je onder meer denken aan het schrappen van vluchten van en naar Engeland om de verspreiding van de Britse variant van het virus tegen te gaan", zegt voorzitter Ruud Kuin van de Nederlandse BOA Bond.

Andere maatregelen die volgens de BOA Bond effect zouden kunnen hebben, zijn het verplicht stellen van thuiswerk en het niet toestaan van reizen buiten de stad.

11.10 - 368 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

In de Brabantse ziekenhuizen zijn het voorbije etmaal zeventien nieuwe coronapatiënten opgenomen. Zondag waren dat er 35. In totaal liggen er nu 368 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen, elf meer dan zondag. Dat maakte het ROAZ rond elf uur maandagochtend bekend.

Het voorbije etmaal zijn vijf coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen overleden. Veertien patiënten werden uit het ziekenhuis ontslagen en er werden geen Brabantse patiënten overgeplaatst naar andere ziekenhuizen.

11.05 - Vijftien arrestanten voorlopig vast na protest Museumplein

Vijftien mensen die zondag in Amsterdam werden aangehouden tijdens een verboden demonstratie tegen het kabinet-Rutte en de coronaregels msterdam blijven voorlopig vastzitten op verdenking van openlijke geweldpleging. De politie meldt dat de arrestanten in verzekering zijn gesteld.

De verdachten moeten dan maximaal drie dagen blijven voor afronding van het politieonderzoek. In totaal waren 143 mensen aangehouden. De rest van de arrestanten is naar huis gestuurd. Zij krijgen waarschijnlijk een boete. Het Openbaar Ministerie buigt zich nog over de hoogte van de boetes.

10.51 - 75.000 zorgmedewerkers hebben eerste prik tegen corona gekregen

De GGD heeft tot en met afgelopen weekend ruim 35.000 zorgmedewerkers van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking gevaccineerd tegen het coronavirus. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakte die tussenstand maandag bekend. Het totale aantal gevaccineerden in Nederland komt daarmee op circa 75.000.

Vanaf maandag zijn ook bewoners van verpleeghuizen en zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking aan de beurt. In eerste instantie worden 15.000 doses van het coronavaccin van Pfizer/BioNTech verspreid over twaalf grote zorginstellingen.

10.17 - 'Britse variant lijkt niet onder controle, verwachting zorgelijk'

Van alle coronabesmettingen die nu worden vastgesteld, is waarschijnlijk ongeveer tien procent de Britse variant. Dat is twee keer zo veel als kortgeleden. De situatie is kwetsbaar en de voorspellingen voor de lange termijn zijn 'ronduit zorgelijk', waarschuwt het Outbreak Management Team (OMT), dat de overheid adviseert over de aanpak van de corona-uitbraak.

Volgens het OMT zijn er momenteel in feite twee epidemieën aan de gang: de uitbraak van de oude variant daalt langzaam, maar de Britse variant neemt toe en 'lijkt niet onder controle'.

09.53 - Zorgpersoneel: extra beschermend mondmasker moet standaard worden

Extra beschermende FFP2-maskers moeten standaard worden voor alle zorgmedewerkers. Dit 'ongeacht de setting en de handelingen die uitgevoerd worden'. Daarvoor pleiten vier grote zorgbonden. CNV, FNV, NU'91 en V&VN willen dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn richtlijn over de mondneusmaskers aanscherpt.

De bonden willen binnen 48 uur een reactie krijgen van het RIVM. Ze wijzen op het steeds vaker voorkomen van de Britse variant van het coronavirus. Dit gemuteerde type is besmettelijker dan eerdere varianten. Daarom is volgens de organisaties die de medewerkers vertegenwoordigen snel actie nodig.

09.10 - Steeds meer ziekenhuispatiënten dupe van uitstellen ingrepen

Steeds meer patiënten in ziekenhuizen worden benadeeld doordat ingrepen uitgesteld worden als gevolg van de aanhoudende toestroom van coronapatiënten, waarschuwt de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV).

"We hebben nog steeds veel extra capaciteit op onze afdelingen nodig om de COVID-19 patiënten op te kunnen vangen. Dat lukt op dit moment alleen doordat een groot deel van de geplande ingrepen wordt uitgesteld. Dat kunnen we niet blijven doen. Uitgestelde zorg hoopt zich op en steeds meer patiënten worden hiervan de dupe", stelt de vereniging.

08.55 - Duitsland meldt duizenden nieuwe coronabesmettingen

De Duitse autoriteiten hebben maandag 7141 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Ook overleden nog eens 214 patiënten aan het virus, aldus het Robert Koch Instituut, de Duitse tegenhanger van het RIVM. Dat maakte afgelopen weekend bekend dat inmiddels meer dan een miljoen mensen een eerste dosis hebben gehad van een coronavaccin.

07.45 - 'Vakantie in 2021 in Nederland of met auto Europa in'

Nederlanders zoeken voor hun vakantie dit jaar vooral naar onderkomens in Nederland. Mensen die wel over de grens durven te kijken, tonen vooral interesse in autovakanties naar Europese landen als Frankrijk en Italië. Dat concludeert boekingswebsite Zoover, die views en zoekgedrag van miljoenen bezoekers analyseerde.

Naar vliegvakanties naar landen als Spanje, Portugal, Griekenland, Turkije en Egypte wordt nauwelijks gezocht.

07.40 - Nederlandse export houdt last van coronacrisis

De Nederlandse export blijft last houden van de coronacrisis en de lockdown. Volgens de maandelijkse Corona Monitor van ondernemersvereniging evofenedex en kredietverzekeraar Atradius had in december 52 procent van de exporterende bedrijven hinder van de crisis.

07.00 - Proef met sneltesten van studenten

In Groningen begint maandag een proef waarbij studenten voorafgaand aan een tentamen worden getest op het coronavirus. Ze krijgen een sneltest en horen binnen drie uur de uitslag. Als de test negatief is, mogen ze de tentamenhal in om het tentamen te maken naast hun mede-studenten.

Het kan een eerste stap zijn naar hervatten van fysieke lessen.

06.30 - Avondklok opnieuw op tafel bij burgemeesters

De eventuele instelling van een avondklok om het coronavirus te bestrijden ligt maandagavond opnieuw op tafel bij het Veiligheidsberaad. De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio spreken met justitieminister Ferd Grapperhaus als vertegenwoordiger van het kabinet over nieuwe argumenten om de avondklok in te voeren. Vorige week heeft het kabinet om een advies daarover gevraagd van het Outbreak Management Team (OMT).

Zowel de politie als de burgemeesters zijn tot nu toe geen voorstander van het invoeren van een avondklok. Voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad, tevens burgemeester van Nijmegen, vindt het "een heftige maatregel die de vrijheid van inwoners ernstig inperkt. Er moet een overtuigend antwoord zijn dat het helpt."

06.00 - Vaccinatie kwetsbare ouderen en mensen met beperking van start

Na de vaccinatie van de eerste groep zorgmedewerkers, begint maandag ook de vaccinatie van de eerste verpleeghuisbewoners en mensen met een verstandelijke beperking die in instellingen wonen. Deze week krijgen totaal zo'n 15.000 mensen hun eerste prik, zo is de verwachting. In de weken daarna volgen grotere aantallen.

Kwetsbare ouderen zouden volgens de aanvankelijke plannen vooraan staan wanneer de vaccinaties beginnen. De Gezondheidsraad heeft daar in meerdere adviezen op aangedrongen. Het kabinet besloot echter de strategie aan te passen en te beginnen met medewerkers van verpleeghuizen en medewerkers van de acute zorgsector, die dagelijks patiënten met Covid-19 behandelen.



05.30 - Vijftien van de 143 arrestanten nog vast na protest Museumplein

Vijftien mensen die zijn aangehouden tijdens een verboden demonstratie op het Museumplein zitten in de nacht van zondag op maandag nog vast op verdenking van openlijke geweldpleging, meldt de politie. De rest is naar huis gestuurd. De gemeente Amsterdam had eerder deze week de demonstratie, tegen het kabinet-Rutte en de coronaregels, verboden. Toch verzamelden zich zondagmiddag steeds meer mensen op het Museumplein. Dat liep vervolgens uit de hand. In totaal werden volgens de politie 143 mensen aangehouden. Zij krijgen waarschijnlijk een boete. De hoogte daarvan is niet bekend.



05.00 - Zuid-Afrikaanse én Britse coronavariant in Brabant, OMT adviseert 'nu' nieuwe maatregelen

Naast de Zuid-Afrikaanse variant is ook het Britse type van het coronavirus in onze provincie vastgesteld. Bovendien blijken twee mensen uit de omgeving van de Brabander, die als eerste Nederlander de Zuid-Afrikaanse virusmutatie had, ook besmet met deze variant. Experts van het Outbreak Management Team (OMT) maken zich zorgen over de hogere besmettelijkheid van deze nieuwe mutaties en adviseren nieuwe maatregelen te nemen.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.