Coronanieuws: vaccinatie kwetsbare ouderen en mensen met beperking van start

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

Redactie & ANP Geschreven door

De hoofdpunten:

Basisscholen en kinderopvang blijven dicht tot 8 februari

Vaccinatie kwetsbare ouderen en mensen met beperking van start

Burgemeesters bespreken invoering avondklok met justitieminister Ferd Grapperhaus

733 nieuwe coronabesmettingen in Brabant, 206 minder dan zaterdag

Landelijk zijn er 5622 nieuwe coronagevallen geteld, een lichte stijging

Lees al het coronanieuws op omroepbrabant.nl/corona

06.30 - Avondklok opnieuw op tafel bij burgemeesters

De eventuele instelling van een avondklok om het coronavirus te bestrijden ligt maandagavond opnieuw op tafel bij het Veiligheidsberaad. De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio spreken met justitieminister Ferd Grapperhaus als vertegenwoordiger van het kabinet over nieuwe argumenten om de avondklok in te voeren. Vorige week heeft het kabinet om een advies daarover gevraagd van het Outbreak Management Team (OMT).

Zowel de politie als de burgemeesters zijn tot nu toe geen voorstander van het invoeren van een avondklok. Voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad, tevens burgemeester van Nijmegen, vindt het "een heftige maatregel die de vrijheid van inwoners ernstig inperkt. Er moet een overtuigend antwoord zijn dat het helpt."

06.00 - Vaccinatie kwetsbare ouderen en mensen met beperking van start

Na de vaccinatie van de eerste groep zorgmedewerkers, begint maandag ook de vaccinatie van de eerste verpleeghuisbewoners en mensen met een verstandelijke beperking die in instellingen wonen. Deze week krijgen totaal zo'n 15.000 mensen hun eerste prik, zo is de verwachting. In de weken daarna volgen grotere aantallen.

Kwetsbare ouderen zouden volgens de aanvankelijke plannen vooraan staan wanneer de vaccinaties beginnen. De Gezondheidsraad heeft daar in meerdere adviezen op aangedrongen. Het kabinet besloot echter de strategie aan te passen en te beginnen met medewerkers van verpleeghuizen en medewerkers van de acute zorgsector, die dagelijks patiënten met Covid-19 behandelen.



05.30 - Vijftien van de 143 arrestanten nog vast na protest Museumplein

Vijftien mensen die zijn aangehouden tijdens een verboden demonstratie op het Museumplein zitten in de nacht van zondag op maandag nog vast op verdenking van openlijke geweldpleging, meldt de politie. De rest is naar huis gestuurd. De gemeente Amsterdam had eerder deze week de demonstratie, tegen het kabinet-Rutte en de coronaregels, verboden. Toch verzamelden zich zondagmiddag steeds meer mensen op het Museumplein. Dat liep vervolgens uit de hand. In totaal werden volgens de politie 143 mensen aangehouden. Zij krijgen waarschijnlijk een boete. De hoogte daarvan is niet bekend.



Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.