Rob Kemps 'leerde bijna alles' van Willem, zijn oud-leraar is apetrots op De Slimste Mens

Oud-leraar Willem der Kinderen had Rob Kemps onder zijn hoede. vergroot

Oud-leraar Willem der Kinderen uit Best is apetrots op zijn vroegere leerling Rob Kemps. In de jaren negentig maakte Willem hem mee op het Kempenhorst College in Oirschot. Dat Kemps het zo ver zou schoppen als artiest en ook nog De Slimste Mens won, had Willem niet kunnen bevroeden. Wel vond hij Kemps toen al een aardige en hele creatieve leerling.

In Best is het nieuws dat dorpsgenoot Rob Kemps de slimste mens van Nederland is geworden, het gesprek van de dag. Ook oud-leraar Willem der Kinderen volgde de tv-quiz op de voet. "Hij had op school vooral animo voor sport. Dus ik had eerder verwacht dat hij sportman zou worden", zegt Willem. "Het was een super aardige, fijne leerling en hij is nog steeds een hele aardige vent."

Veel gelezen

"Hij wist veel vragen die ik niet zou hebben geweten", zegt Willem. "Ik vind het knap. Hij heeft veel gelezen en een hele goede algemene ontwikkeling." Willem komt zijn oud-leerling nog vaak tegen. Ze zijn elkaar nog niet vergeten. Trots laat Willem een boek zien dat hij kreeg van Kemps. Daarin staat met de hand geschreven: 'Bijna alles van jou geleerd'.

De boodschap van Kemps voor zijn oud-leraar Willem der Kinderen. vergroot

Simpele liedjes

Dat iemand die feestmuziek en misschien op het oog simpele liedjes maakt, zegt niets over zijn intelligentie, zegt Willem. "Ik heb hem op school en later als tonprater meegemaakt in Best. Daaruit bleek dat hij ontzettend creatief is en heel veel ideeën heeft. Ik gun hem het succes van harte. Want hij is nog steeds die super aardige gewone Beste jongen."

Willem der Kinderen. vergroot

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.