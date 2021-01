Commissaris van de Koning: 'Plunderen heeft niets met strijden voor vrijheid te maken'

Commissaris van de Koning Ida Adema noemt rellen 'verschrikkelijk'. vergroot

Commissaris van de Koning in Brabant Ina Adema noemt het dinsdagochtend 'verschrikkelijk' wat er op dit moment in de steden in onze provincie gebeurt. De rellen maandagavond in Den Bosch en Helmond en zondag in onder meer Eindhoven en Tilburg hebben volgens haar 'niets maar dan ook helemaal niets met strijden voor vrijheid te maken'.

"Mijn vader heeft me een beeld gegeven van de oorlog en sprak over pure angst, verlies van broers door oorlogsgeweld, honger omdat er geen eten was. Deze rellen hebben daar niets mee te maken. Nu wordt een supermarkt geplunderd voor Red Bull en bier", reageert ze op Facebook.

In haar bericht geeft ze aan respect te hebben voor alle hulpverleners 'die dag en nacht voor ons klaar staan!'

