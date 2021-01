Steen tegen politiebus in Den Bosch, man (19) aangehouden

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Een man van 19 is woensdagavond in Den Bosch aangehouden nadat hij een steen tegen een politiebus gooide. Dat meldt de politie. De politie was woensdagavond uit voorzorg in de stad aanwezig. Dit na de avondklokrellen van maandagavond in Den Bosch.

Sandra Kagie Geschreven door

"Collega’s constateerden tijdens een surveillance dat een jongeman een steen naar een politiebus gooide. De 19-jarige jongen uit ‘s-Hertogenbosch is vervolgens door de collega’s aangehouden en meegenomen naar het bureau", zo liet de politie weten.

Relschoppers hielden maandagavond huis in de binnenstad van Den Bosch. Auto's moesten het ontgelden, winkelruiten sneuvelden en winkels werden geplunderd. Dinsdag- en woensdagavond bleef het rustig in de stad.

