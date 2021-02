Coronanieuws: 716 nieuwe coronabesmettingen in Brabant

Foto: ANP vergroot

Ook deze vrijdag houden we je in dit liveblog op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen op coronagebied in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Er liggen vrijdag 358 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen.

Het Outbreak Management Team bespreekt vrijdag de avondklok.

Minister noemt inzet vaccin AstraZeneca een dilemma .

Werknemers zijn bang het coronavirus op de werkvloer op te lopen.

19.05 - WHO roept alle farmaceuten op te helpen met vaccinproductie

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) roept alle farmaceutische bedrijven op te helpen bij de productie van vaccins tegen het coronavirus. Bedrijven zouden de Franse farmaceut Sanofi als voorbeeld moeten nemen. Sanofi gaat helpen om het vaccin Pfizer/BioNTech op grote schaal te produceren.

18.35 - Minder verkeer tijdens avondklok, maar totaal aantal auto's blijft gelijk

Het was afgelopen dinsdag, anderhalve week na het ingaan van de de avondklok, ’s avonds zo’n 30 procent rustiger op de Brabantse snelwegen. Dat blijkt uit een steekproef van Omroep Brabant. Het effect van de avondklok op het totale snelwegverkeer is te verwaarlozen, in totaal reden er 1,5% minder auto’s dan voor de avondklok.



18.25 - School Hapert gaat niet open, ondanks afhaken andere scholen

Basisschool Het Palet in Hapert gaat komende week niet open, ook niet nu scholen in West-Brabant vrijdag aankondigden vanaf komende woensdag toch hun deuren te openen. Deze basisscholen besloten na gesprekken met het ministerie van Onderwijs terug te komen op hun eerdere voornemen de scholen dicht te houden. Directeur Gerard Smetsers van De Parel zei vrijdagavond dit voorbeeld "vast en zeker" niet te volgen.

Smetsers vindt het onverantwoord de basisschool in Hapert te openen. Hij wil meer zekerheid over de veiligheid van leerkrachten en kinderen. De besmettingscijfers in dit deel van Brabant zijn erg hoog. Hij vindt de veiligheidsmaatregelen waarmee het ministerie kwam, onvoldoende. Smetsers wees er bovendien op dat hele groepen naar huis moeten en in quarantaine als een van de leerlingen of leerkrachten besmet blijkt.

18.00 - West-Brabantse scholen op de vingers getikt door ministerie: deuren toch open vanaf woensdag

De 31 basisscholen in de regio Bergen op Zoom van koepel Lowys Porquin gaan toch woensdag al open. Dat heeft de scholenkoepel besloten na aandringen van het ministerie van Onderwijs en de Onderwijsinspectie. Eerder liet het bestuur van de scholenkoepel weten de deuren tot na de carnavalsvakantie dicht te houden.

Lowys Porquin gebruikt maandag 8 februari en dinsdag 9 februari om de lessen voor te bereiden. Op die twee dagen wordt dus ook geen onderwijs op afstand gegeven. Voorzitter Stéphane Cépèro zei donderdag tegen Omroep Brabant dat de scholen te weinig tijd hebben om goed en veilig onderwijs te organiseren.

17.40 - 'Voorrang zorgmedewerkers nieuw vaccin doet recht aan frontlinie'

Zorgvakbond NU'91 is blij dat ongeveer 500.000 mensen die in de langdurige zorg werken, vooraan staan om het coronavaccin van AstraZeneca te krijgen. "De keuzes van de minister kloppen, dit doet recht aan de mensen die in de frontlinie staan. Voor mensen in de zorg is het belangrijk dat hun stem wordt gehoord, dat ze dit vaccin nodig hebben om zorg te kunnen blijven geven. Er wordt geluisterd naar de beroepsgroep. Dat is een positief signaal, misschien wel het eerste in lange tijd", laat een woordvoerder van de vakbond weten.

17.00 - Beroep op regeling voor vaste lasten na verruiming verdubbeld

Ruim 90.000 bedrijven en zelfstandigen hebben een aanvraag ingediend voor een tegemoetkoming in hun vaste lasten voor het laatste kwartaal van 2020, bijna twee keer zoveel als in de voorgaande periode. Dat komt doordat niet alleen ondernemers in aanmerking kwamen die rechtstreeks door coronamaatregelen zijn getroffen, maar ook bijvoorbeeld toeleveranciers en transportbedrijven.

Ondernemers hadden tot 29 januari de tijd om zich te melden voor de zogenoemde TVL-regeling. Voor het laatste kwartaal van vorig jaar is tot dusver 1,1 miljard euro aan steun uitgekeerd via de TVL. Van de aanvragers had 85 procent het voorschot binnen drie weken op de rekening staan.

16.15 - AstraZeneca naar 60-64 jarigen en zorgmedewerkers

Het vaccin van AstraZeneca zal in eerste instantie worden ingezet voor zowel mensen van 60 tot en met 64 jaar als werknemers in de langdurige zorg. Dat heeft coronaminister Hugo de Jonge vrijdag bekendgemaakt.

De Gezondheidsraad, adviseerde donderdag het vaccin in eerste instantie voor mensen van 60 tot en met 64 jaar in te zetten, en niet voor 65-plussers. Nederland verwacht in het eerste kwartaal zo'n 1,5 miljoen vaccins van AstreZeneca te ontvangen.

15.50 - Aantal patiënten in Nederlandse ziekenhuizen daalt

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen daalt verder tot net boven de 2000. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2052 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is het laagste aantal sinds 18 december.

Op verpleegafdelingen liggen 1479 coronapatiënten, veertig minder dan op donderdag. Voor het eerst sinds 18 december komt dat aantal onder 1500 uit. Het aantal coronapatienten op de intensive cares daalde van 602 naar 573. Dit aantal kwam voor het eerst sinds tweede kerstdag onder de 600 uit.

15.45 - 716 nieuwe coronabesmettingen

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn in onze provincie 716 nieuwe coronagevallen gemeld. Dat is iets minder dan een dag eerder, toen waren het er 722.

In het hele land zijn 4365 positieve coronatests geregistreerd. Dat is meer dan op woensdag en donderdag, en ook meer dan gemiddeld. In de afgelopen weken lag het aantal gevallen op vrijdagen juist wat lager dan op donderdagen.

15.02 - Rutte: geen uitzondering voor schaatswedstrijden op natuurijs

Er komt geen toestemming voor schaatswedstrijden op natuurijs, mocht de komende vorstperiode daar lang genoeg voor aanhouden. Dat heeft minister-president Mark Rutte gezegd tijdens zijn wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad.

14.35 - Vaccin AstraZeneca werkt volgens Oxford ook tegen Britse variant

Het coronavaccin van farmaceut AstraZeneca en de Britse universiteit Oxford werkt volgens die universiteit even goed tegen de Britse coronamutatie als tegen de daarvoor bekende variant van het virus.

De universiteit van Oxford heeft deze bevindingen in een artikel gepubliceerd. De onderzoeksresultaten zijn nog niet beoordeeld door andere onderzoekers.

14.28 Minister: studenten met vertraging niet de rekening laten betalen

Studenten die vertraging oplopen door de coronacrisis moeten daar niet de rekening voor gepresenteerd krijgen. Dat vindt minister Ingrid van Engelshoven. Een voorstel vanuit de Tweede Kamer voor verdere financiële steun aan studenten kan op haar sympathie rekenen, maar hoe die steun er precies uit moet zien, liet ze in het midden.

Een meerderheid van de Kamer steunde een donderdag ingediend voorstel om studenten met vertraging een jaar extra studietijd te geven, zonder dat ze daarvoor college- en lesgeld hoeven te betalen.

14.20 - Meeste testlocaties Rotterdam-Rijnmond zondag en maandag dicht

Zo goed als alle testlocaties in de regio Rotterdam-Rijnmond zijn zondag en maandag dicht vanwege het verwachte winterse weer. Alleen de locaties bij Ahoy en Rotterdam The Hague Airport blijven open. Daar worden extra teststraten ingericht.

Het vliegveld van Rotterdam is vooralsnog de enige vaccinatielocatie in de regio. Die inentingen gaan gewoon door. De landelijke organisatie van gezondheidsdiensten, GGD GHOR Nederland, zei eerder dat teststraten en vaccinatielocaties zo veel mogelijk open blijven en dat medewerkers alles op alles zetten om de plekken bereikbaar te houden.

13.32 - 'Schoolzwemmen wel, maar zwemles niet toestaan leidt tot kloof'

Het is 'selectief' dat schoolzwemmen vanaf maandag wel weer mogelijk is, maar particuliere zwemscholen en zwembaden nog geen groen licht hebben om weer zwemles te geven. Dat stelt de Nederlandse Stichting Water- en Zwemveiligheid (NSWZ) vrijdag.

Voorzitter van de NSWZ Shiva de Winter wijst erop dat schoolzwemmen bij de meeste gemeentes in Nederland al tijden is wegbezuinigd. Daardoor ontstaat er volgens de vorzitter 'een kloof' tussen kinderen die wel les krijgen en niet.

13.28 - Kinderen niet per se in quarantaine bij positieve test klasgenoot

Als het coronavirus wordt vastgesteld bij een kind dat naar de basisschool gaat, betekent dit niet automatisch dat alle klasgenootjes in quarantaine moeten gaan. Scholen kunnen ervoor kiezen om klassen op te delen in kleinere groepjes die op minstens 1,5 meter van elkaar zitten.

Bij een besmetting hoeven dan misschien alleen de kinderen uit dat groepje in isolatie te gaan, en kan de rest van de klas naar school blijven gaan. Dat staat in de richtlijnen die zijn opgesteld door de koepel voor basisscholen, de PO-Raad.

Het is uiteindelijk aan de GGD om te bepalen welke kinderen in quarantaine moeten gaan, benadrukt de organisatie.

13.20 - Coronaproof schaatspret - koek-en-zopie mag

Nu er vriesweer op komst is terwijl we nog midden in de strenge coronalockdown zitten, komen de veiligheidsregio's alvast met een aantal regels voor schaatspret op natuurijs.

De natuurijsbanen mogen open. Mensen van 18 jaar en ouder mogen daar in hun eentje schaatsen of hooguit met z'n tweeën, maar dan wel op 1,5 meter afstand. Jongeren tot en met 17 mogen wel in grotere groepjes schaatsen. Schaatswedstrijden en toertochten zijn niet de bedoeling en kleedkamers en kantines van ijsverenigingen blijven dicht.

Een koek-en-zopietent, waar je buiten iets te eten en drinken afhaalt, mag wel.

13.18 - Drie van vijf verdachten voor datalek bij GGD vrijgelaten

Drie mannen die deze week zijn aangehouden op verdenking van datadiefstal bij de GGD zijn weer vrijgelaten. Het gaat om mannen uit Heiloo, Rotterdam en Amstelveen. Dit zegt een woordvoerder van het OM Midden-Nederland.

De vrijgelaten mannen blijven wel verdachten in het onderzoek van het cybercrimeteam naar de verkoop van persoonsgegevens uit de systemen die de GGD gebruikt voor de coranatesten. Er zitten nu nog twee verdachten vast, een 23-jarige man uit Alblasserdam en een 21-jarige man uit Heiloo. Zij werkten op een callcentrum van de GGD.

13.08 - De GGD'en schalen op met vaccineren

De GGD'en breiden de huidige vaccinatiecapaciteit uit tot 450.000 per week in april en tot mogelijk 700.000 per week in juni. Deze capaciteit is gebaseerd op de huidige leverschema’s van de vaccins. Donderdag maakte GGD Ghor Nederland de nieuwe vaccinatieplanning al bekend.

13.06 - 'Test- en prikstraten blijven zo veel mogelijk open'

Coronateststraten en vaccinatielocaties blijven de komende dagen zo veel mogelijk open. Medewerkers zetten alles op alles om de locaties bereikbaar te houden tijdens het verwachte winterweer. Mensen hoeven niet buiten te wachten, ze mogen in hun auto blijven of de locaties maken gebruik van een aangrenzende ruimte om wachtenden op te vangen.

En als mensen zich echt niet veilig voelen, mogen ze het afsprakennummer bellen om hun afspraak te verzetten, laat de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland weten.

12.30 - Eén op vijf Belgen heeft antistoffen tegen coronavirus

Eén op de vijf Belgen heeft antistoffen tegen het coronavirus. Dat zei viroloog Steven Van Gucht op een persconferentie van de Belgische gezondheidsautoriteiten. Hij baseerde zich op onderzoek bij bloeddonoren.

"Dit blijft ruim onvoldoende voor groepsimmuniteit, wat we binnenkort hopelijk wel kunnen bereiken dankzij de vaccinaties", zei hij. Voor groepsimmuniteit heeft minstens 70 procent van de bevolking antistoffen nodig.

12.00 - Ministers: zorgen leraren over sneltesten niet nodig

Volgens demissionaire ministers Arie Slob van Onderwijs en Hugo de Jonge van Volksgezondheid hoeven scholen zich geen zorgen te maken over de trage uitrol van coronasneltesten op scholen. Leraren hebben immers voorrang bij de gewone teststraten.

De basisscholen gaan maandag open, maar het sneltesten op scholen is over drie maanden pas landelijk geregeld.

11.53 - 'Veel ouderen durven prik niet te halen om verwacht bar weer'

Veel ouderen zijn bang om dit weekend een coronaprik te halen wegens de slechte weersverwachting, meldt seniorenbond ANBO. "Wij krijgen veel telefoontjes van bezorgde senioren wegens het weerbericht", aldus een zegsman.

"Wij kunnen het ons goed voorstellen dat mensen afhaken als je ziet wat voor weer het wordt. Zaterdag wordt de eerste ijzel al verwacht. Het is dan tricky voor mensen op die leeftijd om op locatie een prik te gaan halen."

11.28 - 358 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen is in de afgelopen 24 uur licht afgenomen. Er liggen nu 358 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen. Vier minder dan donderdag maakte het ROAZ vrijdagochtend bekend.

De afgelopen 24 uur zijn 34 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Zes coronapatiënten overleden het afgelopen etmaal, 30 coronapatiënten werden uit het ziekenhuis ontslagen en zeven werden er overgeplaatst naar een ander ziekenhuis.

10.55 - Relschopper Eindhoven herkend en aangehouden

Een 22-jarige man uit Zaandam is in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden voor betrokkenheid bij de avondklokrellen in Eindhoven. De man meldde zichzelf op het politiebureau, nadat hij werd herkend op beelden die deze week onder meer in Bureau Brabant werden getoond.

De man wordt ervan verdacht stenen te hebben gegooid, waardoor ruiten van een koffiezaak op het Centraal Station in Eindhoven sneuvelden. Ook zou hij betrokken zijn geweest bij het in brand steken van een auto van spoorbeheerder ProRail voor het station. Lees hier meer.

10.43 - Zes maanden cel voor gooien stenen en fiets bij rellen Eindhoven

De politierechter in Den Bosch heeft vrijdag zes maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk, opgelegd aan een 24-jarige Eindhovenaar die op zondag 24 januari betrokken was bij de avondklokrellen in Eindhoven.

Lees hier meer.

10.30 De Jonge: inzet vaccin AstraZeneca is een dilemma

Hoe het vaccin van AstraZeneca moet worden ingezet is een dilemma. Dat zei coronaminister Hugo de Jonge vrijdag. De Gezondheidsraad adviseerde donderdag het vaccin in eerste instantie voor 60'ers in te zetten, terwijl het kabinet van plan is er zorgmedewerkers mee in te enten.

"Aan de ene kant zijn er zorgmedewerkers in de langdurige zorg die al een tijdje op vaccinatie wachten", aldus De Jonge. "Ik heb ook met hen afgesproken dat AstraZeneca voor hen een geschikt vaccin zou zijn. Aan de andere kant is er een advies van de Gezondheidsraad dat ervoor pleit eerst mensen van 60 tot 64 jaar ermee in te enten, om die groep sneller te beschermen tegen het virus. "

De minister 'hoopt' vrijdag een knoop door te hakken.

09.45 - Helft kinderen beweegt minder dan voor coronacrisis

De helft van de kinderen beweegt 'aanzienlijk minder' dan voor de coronacrisis. Dat hebben kinderartsen van het Maastricht UMC+ in samenwerking met andere ziekenhuizen vastgesteld. Eén op de vijf kinderen drinkt ook meer dan drie suikerhoudende drankjes per dag. Voor de coronapandemie was dit nog één op de zeven.

Kinderarts Anita Vreugdenhil pleit op basis van de resultaten voor een landelijke aanpak om de leefstijl van kinderen te verbeteren: een Deltaplan Jong & Gezond'.

07.27 - Alle geteste tennissers en staf na coronabesmetting negatief

Alle 507 tennissers, coaches, officials en stafleden hebben tijdens hun quarantaine in een hotel in Melbourne negatief getest op het coronavirus. Dat liet de organisatie van de Australian Open vrijdag weten. Door een recente coronabesmetting bij een medewerker in een van de spelershotels moesten de 507 tennisgasten woensdag weer in isolatie. Onder hen bevonden zich 160 spelers, onder wie Bredanaar Matwé Middelkoop.

07.07 - 'Werknemers vrezen coronavirus op te lopen op de werkvloer'

Een groot deel van de mensen op de werkvloer is bang daar het coronavirus op te lopen, blijkt uit onderzoek van de vakbonden CNV en FNV. "Het moet echt beter. Bijna achttien procent van de mensen raakt op de werkplek besmet", zegt FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. Zo'n 65 procent van de 10.000 mensen die meededen aan het FNV-onderzoek, is bang op het werk corona op te lopen. Bij het CNV gaat het om 71 procent van de 1200 geïnterviewde mensen met een fysiek beroep.

03.30 - OMT bespreekt wat er moet gebeuren met de avondklok

Het Outbreak Management Team (OMT) bespreekt vrijdag op verzoek van het kabinet het hele pakket maatregelen dat er nu ligt om de Britse variant van het coronavirus te bestrijden. Belangrijke vraag is wat er met de avondklok moet gebeuren. Die omstreden maatregel loopt woensdagochtend af. RIVM-directeur Jaap van Dissel gaf donderdag in de Tweede Kamer aan dat er weinig of geen ruimte is voor versoepelingen.

03.13 - Sneltesten van leraren kan en moet sneller

Het overschot aan coronatesten is enorm, maar voor leraren kan het maanden duren voordat er een landelijke aanbod van sneltesten is. Als basisscholen volgende week weer opengaan duurt dat te lang, menen deskundigen en onderwijsbonden. In Trouw pleiten ze voor meer doortastendheid om de beschikbare testen in te zetten.

00.01 - Dodental tweede coronagolf circa 2500 in vijf weken

Onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zeggen dat in de eerste vijf weken van de tweede coronagolf 2482 mensen zeker of vermoedelijk zijn overleden aan het nieuwe coronavirus. Dat is ruim zeventig procent meer dan het aantal door corona veroorzaakte sterfgevallen dat het RIVM heeft vastgesteld over die periode. In totaal zijn tussen maart en november bijna 13.000 mensen overleden aan Covid-19.

23.54 - Leidse maker coronavaccin vraagt VS om versnelde goedkeuring

Farmaceut Janssen Biotech uit Leiden heeft de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit toestemming gevraagd om zijn coronavaccin op de markt te zetten. Dat maakte het Amerikaanse moederbedrijf Johnson & Johnson (J&J) bekend. Het gaat om een aanvraag voor een versnelde goedkeuring van het vaccin bij de Food and Drug Administration (FDA).

23.13 -'Te vroeg voor vaccinatiebewijs'

Het is nog te vroeg om te gaan werken met een vaccinatiebewijs. Dat zegt Marc Kaptein, medisch directeur Nederland van vaccinfabrikant Pfizer, in het televisieprogramma Op1. "Als je gevaccineerd bent tegen corona, word je in principe niet ziek, maar je kunt nog niet zeggen dat je geen drager bent van het virus. Daar is het laatste woord absoluut nog niet over gesproken. Het is daarom veel te vroeg voor een vaccinatiebewijs. Je kunt daarmee pas in april of mei gaan experimenteren."

