Coronanieuws: minister De Jonge hoopt knoop over inzet AstraZeneca-vaccin vandaag door te hakken

De hoofdpunten:

Het Outbreak Management Team bespreekt vrijdag de avondklok.

Minister Hugo de Jonge: inzet vaccin AstraZeneca is een dilemma .

Dodental tweede coronagolf circa 2500 in vijf weken

Werknemers zijn bang het coronavirus op de werkvloer op te lopen.

10.55 - Relschopper Eindhoven herkend en aangehouden

Een 22-jarige man uit Zaandam is in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden voor betrokkenheid bij de avondklokrellen in Eindhoven. De man meldde zichzelf op het politiebureau, nadat hij werd herkend op beelden die deze week onder meer in Bureau Brabant werden getoond.

De man wordt ervan verdacht stenen te hebben gegooid, waardoor ruiten van een koffiezaak op het Centraal Station in Eindhoven sneuvelden. Ook zou hij betrokken zijn geweest bij het in brand steken van een auto van spoorbeheerder ProRail voor het station. Lees hier meer.

10.43 - Zes maanden cel voor gooien stenen en fiets bij rellen Eindhoven

De politierechter in Den Bosch heeft vrijdag zes maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk, opgelegd aan een 24-jarige Eindhovenaar die op zondag 24 januari betrokken was bij de avondklokrellen in Eindhoven.

10.30 De Jonge: inzet vaccin AstraZeneca is een dilemma

Hoe het vaccin van AstraZeneca moet worden ingezet is een dilemma. Dat zei coronaminister Hugo de Jonge vrijdag. De Gezondheidsraad adviseerde donderdag het vaccin in eerste instantie voor 60'ers in te zetten, terwijl het kabinet van plan is er zorgmedewerkers mee in te enten.

"Aan de ene kant zijn er zorgmedewerkers in de langdurige zorg die al een tijdje op vaccinatie wachten", aldus De Jonge. "Ik heb ook met hen afgesproken dat AstraZeneca voor hen een geschikt vaccin zou zijn. Aan de andere kant is er een advies van de Gezondheidsraad dat ervoor pleit eerst mensen van 60 tot 64 jaar ermee in te enten, om die groep sneller te beschermen tegen het virus. "

De minister 'hoopt' vrijdag een knoop door te hakken.

09.45 - Helft kinderen beweegt minder dan voor coronacrisis

De helft van de kinderen beweegt 'aanzienlijk minder' dan voor de coronacrisis. Dat hebben kinderartsen van het Maastricht UMC+ in samenwerking met andere ziekenhuizen vastgesteld. Eén op de vijf kinderen drinkt ook meer dan drie suikerhoudende drankjes per dag. Voor de coronapandemie was dit nog één op de zeven.

Kinderarts Anita Vreugdenhil pleit op basis van de resultaten voor een landelijke aanpak om de leefstijl van kinderen te verbeteren: een Deltaplan Jong & Gezond'.

07.27 - Alle geteste tennissers en staf na coronabesmetting negatief

Alle 507 tennissers, coaches, officials en stafleden hebben tijdens hun quarantaine in een hotel in Melbourne negatief getest op het coronavirus. Dat liet de organisatie van de Australian Open vrijdag weten. Door een recente coronabesmetting bij een medewerker in een van de spelershotels moesten de 507 tennisgasten woensdag weer in isolatie. Onder hen bevonden zich 160 spelers, onder wie Bredanaar Matwé Middelkoop.

07.07 - 'Werknemers vrezen coronavirus op te lopen op de werkvloer'

Een groot deel van de mensen op de werkvloer is bang daar het coronavirus op te lopen, blijkt uit onderzoek van de vakbonden CNV en FNV. "Het moet echt beter. Bijna achttien procent van de mensen raakt op de werkplek besmet", zegt FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. Zo'n 65 procent van de 10.000 mensen die meededen aan het FNV-onderzoek, is bang op het werk corona op te lopen. Bij het CNV gaat het om 71 procent van de 1200 geïnterviewde mensen met een fysiek beroep.

03.30 - OMT bespreekt wat er moet gebeuren met de avondklok

Het Outbreak Management Team (OMT) bespreekt vrijdag op verzoek van het kabinet het hele pakket maatregelen dat er nu ligt om de Britse variant van het coronavirus te bestrijden. Belangrijke vraag is wat er met de avondklok moet gebeuren. Die omstreden maatregel loopt woensdagochtend af. RIVM-directeur Jaap van Dissel gaf donderdag in de Tweede Kamer aan dat er weinig of geen ruimte is voor versoepelingen.

03.13 - Sneltesten van leraren kan en moet sneller

Het overschot aan coronatesten is enorm, maar voor leraren kan het maanden duren voordat er een landelijke aanbod van sneltesten is. Als basisscholen volgende week weer opengaan duurt dat te lang, menen deskundigen en onderwijsbonden. In Trouw pleiten ze voor meer doortastendheid om de beschikbare testen in te zetten.

00.01 - Dodental tweede coronagolf circa 2500 in vijf weken

Onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zeggen dat in de eerste vijf weken van de tweede coronagolf 2482 mensen zeker of vermoedelijk zijn overleden aan het nieuwe coronavirus. Dat is ruim zeventig procent meer dan het aantal door corona veroorzaakte sterfgevallen dat het RIVM heeft vastgesteld over die periode. In totaal zijn tussen maart en november bijna 13.000 mensen overleden aan Covid-19.

23.54 - Leidse maker coronavaccin vraagt VS om versnelde goedkeuring

Farmaceut Janssen Biotech uit Leiden heeft de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit toestemming gevraagd om zijn coronavaccin op de markt te zetten. Dat maakte het Amerikaanse moederbedrijf Johnson & Johnson (J&J) bekend. Het gaat om een aanvraag voor een versnelde goedkeuring van het vaccin bij de Food and Drug Administration (FDA).

23.13 -'Te vroeg voor vaccinatiebewijs'

Het is nog te vroeg om te gaan werken met een vaccinatiebewijs. Dat zegt Marc Kaptein, medisch directeur Nederland van vaccinfabrikant Pfizer, in het televisieprogramma Op1. "Als je gevaccineerd bent tegen corona, word je in principe niet ziek, maar je kunt nog niet zeggen dat je geen drager bent van het virus. Daar is het laatste woord absoluut nog niet over gesproken. Het is daarom veel te vroeg voor een vaccinatiebewijs. Je kunt daarmee pas in april of mei gaan experimenteren."

