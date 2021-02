Zo staan de geplunderde winkels er anderhalve week na de rellen bij

Het gaat nog weken duren voordat de Primera in Den Bosch helemaal is hersteld (foto: Omroep Brabant). vergroot

Omgevallen schappen, kapotte ruiten en vertrapte wenskaarten. Meerdere winkels waren een puinhoop na de rellen en plunderingen op 24 en 25 januari. Anderhalve week later gaat Omroep Brabant langs bij een aantal winkels om te kijken hoe ze er nu voorstaan. Waar de troep in en rondom de winkels overal is opgeruimd, blijkt het glaswerk meer tijd te kosten.

Bij de Jumbo City op Eindhoven Centraal bedekken houten planken de gebroken ruiten van de kleine supermarkt. Ook aan het monumentale stationsgebouw moet nog een hoop gebeuren. Een groep glaszetters is vrijdagmiddag bezig om de boel op te meten. ''In de ramen zat speciaal glas en alles moet ook nog op maat gemaakt worden", vertelt een van de mannen. "Dat kost erg veel tijd en kan zomaar nog eens acht weken duren."

Tijdens de rellen op zondag 24 januari werden onder meer stenen uit de grond getrokken. Daarom zaten er grote gaten in het wegdek van het Stationsplein en het 18 Septemberplein. Die zijn inmiddels allemaal gedicht.

In Schijndel ging het dinsdag 26 januari mis.. Bij de HEMA in Schijndel ontplofte een bom. Anderhalve week later zit er nog steeds een groot gat in het raam en is de halve winkelstraat uit angst voor nieuwe rellen dichtgetimmerd.

Groot gat in de deur van de HEMA in Schijndel (foto: Omroep Brabant). vergroot

Dat is wel anders bij de Jumbo in de Bossche Visstraat. Zij hebben alles weer helemaal op orde. Relschoppers forceerden daar op 25 januari de deuren en plunderden de supermarkt. De deuren zijn weer gerepareerd en ook in de winkel is de schade hersteld.

Forse schade in de Jumbo City in Den Bosch vergroot

Dat is een wereld van verschil met de Primera van Maaike Neuféglise. Haar zaak werd zwaar getroffen. In tranen vertelde ze de dag na de rellen aan Omroep Brabant dat ze kapot was van de situatie. Anderhalve week later zijn de ramen nog steeds dichtgetimmerd en komt de verzekering langs om de schade op te nemen. "Het zal nog zes tot acht weken duren voor de winkel weer als van ouds is", vertelt Maaike. "Maar hij wordt uiteindelijk mooier dan ‘ie ooit is geweest."

Naast verdriet is er ook plaats voor opluchting. Vrijdag verschenen namelijk ook een aantal Bossche relschoppers voor de rechter. Daar is Maaike erg blij mee.

