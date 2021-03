PSV biedt excuses aan na bedreigen van Ajacied Tadic door PSV-fans

PSV heeft excuses aangeboden voor de manier waarop Ajax-speler Dusan Tadic afgelopen zondag is bejegend door fans van de Eindhovense club. Algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV heeft zich hierover verontschuldigd bij zijn collega bij Ajax, Edwin van der Sar.

De supporters van PSV konden het niet verkroppen dat de Serviër in de laatste minuut gelijk had gemaakt (1-1) en het aan de stok had gekregen met Denzel Dumfries, de captain van de Eindhovense club. De twee kemphanen vlogen elkaar bijna in de haren nadat Ajax een strafschop toegewezen had gekregen, na hands van de PSV’er. Ook na de treffer en toen de wedstrijd was afgelopen leek het erop dat de twee met elkaar op de vuist wilden. Beiden voelden zich in hun eer aangetast.