Aanslag met vuurwerkbom op huis burgemeester: 'Onderzoek verdomd lastig'

Het is nog altijd een raadsel wie er achter de aanslag zit met een vuurwerkbom op het huis van burgemeester Steven Adriaansen van de gemeente Woensdrecht. Dat bleek woensdag tijdens een bezoek van demissionair minister Ferd Grapperhaus van Veiligheid en Justitie aan de gemeente.

Woensdag sprak Grapperhaus voor de tweede keer sinds de aanslag met de burgemeester. Drie maanden na de explosie reageert de minister nog steeds onverminderd fel op wat Adriaansen overkomen is. "Dit is buitensporig crimineel wat hier gebeurd is. We moeten hier straf tegen optreden."