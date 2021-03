Coronanieuws: Mogelijk verdubbeling coronapatiënten op intensive cares

Foto: Omroep Brabant. vergroot

Ook deze woensdag houden we je via dit liveblog op de hoogte van het belangrijkste nieuws over corona in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

De Tweede Kamer debatteert vandaag over de verlenging van de coronamaatregelen tot en met 20 april.

Het RIVM houdt komende weken rekening met een verdubbeling van het aantal coronapatiënten op de intensive care.

Afgelopen dag zijn 30 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de Brabantse ziekenhuizen.

Prikken met AstraZeneca wordt vandaag op grote schaal hervat.

14.16 - Hogere straffen voor mannen die opriepen tot avondklokrellen

Twee mannen die anderen hebben aangezet tot de avondklokrellen in Tilburg en Breda, hebben woensdag in hoger beroep een hogere straf gekregen van de rechter. Ze plaatsten voorafgaand aan de rellen berichten over wapens en geweld in WhatsApp-groepen en op Facebook.

Het gaat om de rellen op 24 januari. In Tilburg werden brandbommen naar de politie gegooid en werden journalisten belaagd. In Breda lieten relschoppers een spoor van vernieling achter en werden onder andere puien van winkels vernield.

14.13 - Campers populairder dan ooit vanwege coronacrisis

In de meivakantie naar het buitenland zit er niet in en ook de zomervakantie is dit jaar nog onzeker. Veel mensen vinden een kampeertrip in eigen land met de caravan of camper daarom een goed alternatief, maar die voertuigen zijn volgens verkopers en verhuurders inmiddels niet meer aan te slepen. Door de toenemende belangstelling zijn ook de prijzen omhoog gegaan.

"Wij moeten campers inkopen in het buitenland, maar de inkoopprijzen zijn nu al zo hoog als waar we ze twee maanden geleden nog voor verkochten", zegt een verkoper van campers tegen Omroep Brabant.

14.03 - Draagvlak coronamaatregelen vaak groter dan naleving

Het draagvlak voor de coronamaatregelen is in veel gevallen groter dan de mate waarin deze regels worden nageleefd. Dat blijkt uit een presentatie die RIVM-directeur Jaap van Dissel woensdagochtend gaf aan de Tweede Kamer. Het volgen van basisregels als thuisblijven en laten testen bij klachten, handen wassen en afstand houden zijn volgens Van Dissel het belangrijkst om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Maar uit zijn presentatie blijkt dat slechts de helft van de mensen zich houdt aan deze regels.

De presentatie van Van Dissel. vergroot

13.51 - België komt met strengere coronamaatregelen

België gaat weer verder op slot omdat het aantal ziekenhuisopnames en de coronabesmettingen blijft toenemen. Contactberoepen als kappers moeten weer dicht voor vier weken. Niet-noodzakelijke winkels mogen alleen open op afspraak en de hele grote winkels voor maximaal vijftig mensen tegelijkertijd. Het lager en voorgezet onderwijs gaat een week eerder met paasvakantie.

Er is volgens premier Alexander De Croo gekozen voor een 'korte pijnperiode, een paaspauze' in de hoop de besmettingen terug te dringen.

13.31 - Aantal coronapatiënten op IC kan volgens RIVM verdubbelen

De druk op de intensive cares kan in de komende weken ongeveer verdubbelen. Daar houdt het RIVM rekening mee. Momenteel liggen 600 tot 650 coronapatiënten op een ic-afdeling, begin april kan dat zijn gestegen tot ergens tussen de 1000 en 1250.

De laatste keer dat er meer dan duizend coronapatiënten op een intensive care werden behandeld, was op 23 april vorig jaar, tijdens de eerste coronagolf.

13.14 - 'Sneltesten kunnen leiden tot meer besmettingen'

Het gebruik van sneltesten kan in theorie leiden tot een toename van het aantal coronabesmettingen. Dat zei RIVM-directeur Jaap van Dissel woensdag. De sneltest geeft namelijk nooit een volledig betrouwbare uitslag. Het kabinet wil delen van de samenleving versneld openen door middel van grootschalige inzet van toegangstesten en zelftesten.

13.07 - Reissector verleidt mensen om alvast vakantie te boeken

Reisorganisaties zijn met een gezamenlijke campagne gekomen om Nederlanders ondanks de coronacrisis te verleiden om toch alvast een zomervakantie te boeken. Reisbranchevereniging ANVR garandeert dat vakantiegangers hun geld terugkrijgen bij een annulering. Mensen worden ook terug naar huis gebracht als het reisadvies op de locatie naar oranje of rood verandert.

12.56 - Flinke schade door avondklokrellen in Eindhoven

Avondklokrellers hebben op 24 januari in Eindhoven voor zeker 670.000 euro aan schade aangericht. Dat blijkt uit de schadeclaims die gedupeerden van de rellen hebben ingediend bij de rechtbank. Ze hopen dat de schade verhaald kan worden op de daders. In het bedrag is de inzet van politie en ME niet meegenomen. Eerder werd al duidelijk dat de schade aan het station in Eindhoven in de tonnen loopt.

De brandende wagen van ProRail (foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

12.42 - Gezondheidsraad ziet potentie in coronavaccin via huid of neus

In de toekomst kunnen coronavaccins misschien wel via de huid of neus worden toegediend. Nu wordt dat alleen nog met een injectie in de spier gedaan, maar andere manieren zouden misschien wel efficiënter zijn. De Gezondheidsraad schrijft dat toediening via de huid of slijmvliezen, bijvoorbeeld via een neusspray, uitkomst zou kunnen bieden.

Een lagere dosis vaccin 'zou dan kunnen volstaan om een immuunrespons op te wekke', aldus een commissie van de raad die zich bezighoudt met medische vraagstukken rond COVID-19. Dat een lagere dosis waarschijnlijk voldoende is bij de alternatieve methoden, komt doordat de huid en slijmvliezen specifieke afweercellen hebben. Ook zijn daar meer afweercellen aanwezig dan in de spieren.

12.29 - Oprichter van actiegroep Viruswaarheid voor de rechter

Willem Engel, oprichter van actiegroep Viruswaarheid, moet op 30 maart voor de politierechter in Den Haag verschijnen. Het Openbaar Ministerie beschuldigt hem van opruiing tegen het openbaar gezag. Engel schreef op 10 oktober vorig jaar op Facebook over zijn arrestatie tijdens een onaangekondigde demonstratie. Hij staat ook terecht voor het feit dat hij heeft geweigerd de demonstratie onmiddellijk te beëindigen en te vertrekken.

De demonstratie was gericht tegen de coronaspoedwet, die op dat moment in behandeling was in de Tweede Kamer. Engel kreeg destijds een gebiedsverbod van tien dagen voor Den Haag.

12.19 - Studenten wandelen samen tegen depressiviteit

Het coronavirus zorgt ook onder studenten voor veel ellende. Kroegen zijn dicht, de opleidingen zijn maar mondjesmaat open en daardoor is er onderling maar nauwelijks echt contact. De studenten worden er niet vrolijker van. Er dreigt eenzaamheid of zelfs depressiviteit. Amber Hielkema heeft een simpele, maar doeltreffende oplossing: samen wandelen en praten over wat je als student nu zoal bezighoudt.

Met vier andere medestudenten begon ze het platform 'Walk Along' oftewel 'Loop met me mee'. Het doel is Bredase studenten aan elkaar te koppelen om samen door de stad te gaan wandelen. Op die manier kunnen ze ervaringen uitwisselen. Maar belangrijker nog: het eenzame gevoel onder studenten doorbreken.

11.52 - Omgekomen vis 'eerste corona-afvalslachtoffer'

Een jonge baars die vorig jaar overleed door een latex handschoen, wordt vanaf woensdag tentoongesteld als vroeg en voor zover bekend eerste gevonden corona-afvalslachtoffer in Nederland. De vis werd door zwerfvuilonderzoekers gevonden tijdens een opruimactie in de grachten van Leiden. Zij besloten de gevolgen voor dieren van alle mondmakers en handschoenen die worden weggegooid in kaart te brengen. Biologen zetten een zoektocht op om te achterhalen hoe vaak en waar dieren te maken krijgen met corona-afval. Het blijkt overal ter wereld voor te komen.

11.15 - Brabantse ziekenhuiscijfers

In de Brabantse ziekenhuizen lagen woensdagochtend 338 coronapatiënten, drie meer dan dinsdag. Dat maakt het ROAZ woensdagochtend bekend. In de afgelopen 24 uur zijn 30 nieuwe coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen opgenomen. Dat zijn er 23 minder dan dinsdag. Ook zijn 31 coronapatiënten ontslagen uit het ziekenhuis. Vier werden het voorbije etmaal overgeplaatst en vier coronapatiënten overleden.

11.02 - Vanavond kun je je aanmelden voor vakantiepilot

Woensdagavond om zes uur kun je je aanmelden voor een vakantiepilot naar Rhodos. Sunweb en Transavia testen hiermee hoe we in de toekomst weer veilig kunnen reizen. In totaal kunnen 187 mensen van 12 tot en met 19 april mee op vakantie. De vakantiegangers mogen hun hotel op het eiland gedurende die week niet verlaten en vanwege het coronavirus zijn het wellnesscentrum en het binnenzwembad niet geopend.

Als je meedoet aan de pilot, moet je je 72 uur voor vertrek laten testen op het coronavirus. Je mag alleen mee als je negatief bent getest. 72 uur voordat je weer uit Griekenland vertrekt, moet je ook getest worden en op het vliegveld krijgen alle vakantiegangers nog eens een sneltest. Eenmaal thuis moeten alle vakantiegangers tien dagen in zelfisolatie.

10.55 - 75- en 76-jarigen aan de beurt voor vaccin

Vanaf woensdag krijgen mensen van 75 en 76 jaar oud een uitnodiging om gevaccineerd te worden. Half april zijn dan de 70- tot 74-jarigen aan de beurt en eind april mensen van 65 tot 69 jaar. Ook hun partners mogen zich laten vaccineren. Zij krijgen het vaccin van Pfizer en BioNTech. Dat zegt Jaap van Delden van het RIVM woensdag tijdens een technische briefing in de Tweede Kamer.

Volgens Van Delden is de vaccinatie van de ouderen inmiddels 'ongeveer klaar'. Binnen twee tot drie weken moet de vaccinatie van mensen met medische risico's klaar zijn. Ook andere groepen komen nu aan de beurt voor vaccinatie. Zo worden momenteel ook zorgverleners voor mensen met een persoonsgebonden budget uitgenodigd. Oudere gedetineerden zijn afgelopen tijd ingeënt met het vaccin van Moderna en ook oudere asielzoekers krijgen de komende tijd dat vaccin.

10.26 - Voorlopig nog geen motorcross in Oss

De MXGP-motorcross in Oss op 23 mei niet door vanwege de coronamaatregelen. De organisatie vindt het niet verantwoord om het door te laten gaan. "We moeten realistisch blijven en er nu alles aan doen om het virus onder controle te houden", liet organisator Ebert Dollevoet weten.

De start van het MXGP-seizoen was al uitgesteld omdat de organisator graag races wilde organiseren met publiek. De eerste wedstrijd is nu de MXGP van Rusland in Orlyonok.

09.52 - Stembureaulid Eindhoven achteraf positief getest

Op een van de stembureaus in Eindhoven heeft iemand gewerkt die achteraf positief is getest op corona. Dat laat de gemeente weten. Medewerkers die met dit stembureaulid in aanraking zijn geweest, moeten in quarantaine.

Het gaat om het stembureau op Basisschool Strijp Dorp. Alle stembureaus en stembureauleden hielden zich volgens de gemeente aan de coronaregels. "De risico's voor de kiezers zijn daarmee vrijwel nul", aldus de gemeente.

09.07 - Bijna veertigduizend medewerkers acute zorg krijgen vaccin

Opnieuw kan een groep zorgmedewerkers worden gevaccineerd. Het gaat om ongeveer 39.500 mensen die werken in de acute COVID-zorg of op de spoedeisende hulp. Dat schrijft demissionair minister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer.

De medewerkers worden 'op korte termijn' gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin. Nu worden 63- en 64-jarigen geprikt met dat vaccin en mensen met morbide obesitas of het syndroom van Down. Volgens De Jonge gaat de planning voor die groep slechts 'enkele dagen' achterlopen nu de groep zorgmedewerkers erbij komt.

08.45 - Veel minder mensen met tuberculose door lockdown

Het aantal mensen met tuberculose (tbc) in Nederland is vorig jaar met 17 procent gedaald. Dat is de grootste afname in vijftig jaar. Volgens het RIVM gaat het om 623 tbc-gevallen vergeleken met 754 in 2019. Vooral tijdens de lockdowns waren er minder tbc-patiënten. De afname in besmettingen zou het gevolg zijn van de coronamaatregelen, zoals het houden van afstand. "Hierdoor kan de tbc-bacterie zich ook minder makkelijk verspreiden", aldus het RIVM. Maar het kan ook komen doordat mensen bijvoorbeeld minder naar de dokter gingen en er minder zorgaanbod was. "De kans is dan groot dat deze mensen zich later alsnog zullen melden, mogelijk met ernstigere klachten."

Een andere verklaring is de afname van het aantal immigranten en asielzoekers. Bij binnenkomst in Nederland worden nieuwkomers uit landen waar tbc veel voorkomt verplicht getest op tuberculose. Het aantal vastgestelde patiënten daalde afgelopen jaar van 49 naar 21.

08.04 - Ruim vijf miljoen mensen keken naar persconferentie

Dinsdagavond keken ruim vijf miljoen mensen naar de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge. Dat is minder dan bij de vorige persconferentie. Toen keken ruim 5,5 miljoen mensen.

In de persconferentie over de coronamaatregelen werd dinsdag onder meer verteld dat de avondklok per 31 maart een uurtje later ingaat. Verder maakten De Jonge en Rutte duidelijk dat verdere versoepelingen nu nog niet mogelijk zijn vanwege de stijgende besmettingen.

07.55 - Zorgmedewerkers willen compensatie eigen risico

Tot nu toe hebben 375 zorgmedewerkers die zelf corona hebben gehad een aanvraag gedaan voor compensatie van hun eigen risico in de zorgverzekering. Dat hebben ze gedaan bij IZZ, een ledencollectief van mensen in de zorg. Als ze zelf corona hebben opgelopen en daardoor hun eigen risico moesten aanspreken, kunnen de zorgmedewerkers dat verplichte eigen risicobedrag van 385 euro gecompenseerd krijgen. De compensatieregeling werd in november vorig jaar gelanceerd en is bedoeld voor zorgpersoneel met een collectieve IZZ Zorgverzekering.

07.35 - Proef cafébezoek Utrecht gaat door in afgeslankte vorm

De proef in Utrecht om het gedrag van cafébezoekers te testen, gaat in afgeslankte vorm door. Wanneer precies is nog niet duidelijk. Volgens het kabinet kan het experiment alleen op een kleinschalige manier plaatsvinden. Dit vanwege de huidige situatie met de toegenomen besmettingen van het coronavirus.

Doel van de proef is om te kijken hoe cafés straks op een veilige en verantwoorde manier open kunnen.

07.25 - 'Aantal faillissementen loopt dit jaar waarschijnlijk flink op'

Het aantal faillissementen in Nederland neemt dit jaar fors toe, verwacht kredietverzekeraar Atradius. Meer bedrijven zullen bankroet gaan in 2021 dan voor de coronapandemie. Vorig jaar daalde het aantal failliete bedrijven nog ten opzichte van een jaar eerder. Dit mede door steunpakketten vanuit de overheid.

Het aantal faillissementen in Nederland gaat met 44 procent omhoog, denkt Atradius. Maar dat is wel ten opzichte van het lage niveau van vorig jaar. In 2020 gingen 17 procent minder bedrijven op de fles dan een jaar eerder. Atradius-econoom Theo Smid wijt de stijging aan een 'vertraagde doorwerking van de coronacrisis'.

06.55 - Aantal nieuwe besmettingen Duitsland verdubbeld

Het aantal nieuwe coronabesmettingen dat in de afgelopen 24 uur in Duitsland is vastgesteld, is verdubbeld ten opzichte van een dag eerder. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM, heeft woensdagochtend bijna 16.000 nieuwe gevallen gemeld.

Dinsdagochtend meldde het RKI nog 7485 nieuwe gevallen. In de nacht van maandag op dinsdag besloten bondskanselier Angela Merkel en de deelstaatpremiers dat de lockdown in Duitsland wordt verlengd tot 18 april. Ook besloten de autoriteiten dat het aantal sociale contacten rondom de paasdagen moet worden beperkt.

06.00 - Kamer aan zet over de verlenging van de coronamaatregelen

De oude Tweede Kamer staat woensdagmiddag opnieuw tegenover coronaminister Hugo de Jonge en premier Mark Rutte in een coronadebat. Vooral de maatschappelijke gevolgen van de opnieuw verlengde lockdown staan centraal.

Daarnaast willen Kamerleden ook duidelijkheid over de verlate ingang van de avondklok en de vaccinatiestrategie. Het debat vindt plaats op dezelfde dag dat waarschijnlijk een groot deel van het kabinet zich laat testen op corona, nadat maandag was gebleken dat staatssecretaris Mona Keijzer positief was getest.

Premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge maakten dinsdagavond in een nieuwe persconferentie duidelijk dat versoepelingen nu niet mogelijk zijn vanwege de stijgende besmettingscijfers en de toename van het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis.

Bekijk hier de samenvatting van de persconferentie van dinsdagavond:

Tijdens de vorige persconferentie hadden Rutte en De Jonge nog hoop gegeven dat eind maart - bij een gunstige ontwikkeling - onder meer de terrassen weer open zouden kunnen.

Voorafgaand aan het debat van woensdagmiddag worden de Kamerfracties bijgepraat over de ontwikkelingen door Jaap van Dissel en Jaap van Delden, beiden van het RIVM.

06.00 - Prikken met AstraZeneca wordt op grote schaal hervat

De GGD's beginnen vandaag weer met het toedienen van het coronavaccin van AstraZeneca. De vaccinaties met dat middel waren anderhalve week geleden stilgelegd uit angst voor mogelijke zeldzame bijwerkingen.

GGD's dienen het AstraZeneca-vaccin toe aan mensen die in de zorg werken. Vanwege de prikpauze moesten 43.000 prikafspraken worden afgezegd. Die mensen zijn als eersten aan de beurt. Huisartsen dienen het vaccin van AstraZeneca ook toe. Zij geven het aan 60- tot 64-jarigen, mensen met het syndroom van Down en mensen met extreem overgewicht.

02.45 - Kerk op Urk laat coronaregels deels varen en stroomt vol

De Sionkerk op Urk opent de deuren weer voor al haar leden. De orthodoxe gemeente laat de coronaregels goeddeels los, uit onvrede met het landelijke overheidsbeleid, meldt Trouw.

Beide diensten in de gereformeerde gemeente op Urk zaten afgelopen zondag behoorlijk vol. De kerkenraad laat de afstandsregels los, omdat hij tegemoet wil komen aan 'de nood en het geestelijk welzijn' van de gemeente.

02.10 - Janssen levert in april bijna 170.000 vaccins

Farmaceut Janssen levert in april bijna 170.000 coronavaccins aan Nederland, meldt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Van dit vaccin is maar een prik nodig.

Halverwege april levert Janssen 84.750 vaccins. In de laatste week van de maand wordt nog eens eenzelfde hoeveelheid geleverd. De farmaceut wil in het tweede kwartaal in totaal 3 miljoen vaccins leveren. De Gezondheidsraad adviseerde eerder het vaccin van Janssen als eerste toe te dienen aan ouderen boven de 60 jaar en aan mensen met specifieke medische aandoeningen.

00.00 - Kuipers: verlaten avondklok heeft geen effect op besmettingen

Dat de avondklok vanaf 31 maart een uur later ingaat, zal volgens Ernst Kuipers geen effect hebben op het aantal besmettingen. Dat zei de hoogleraar en voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg dinsdagavond in de talkshow Op1.

Volgens Kuipers heeft het vaccineren vooralsnog geen grote positieve gevolgen voor de druk op de ziekenhuizen. Hij legt uit dat in totaal nu zo'n 1,5 miljoen mensen een prik hebben gehad. "Dat is minder dan 10 procent van de bevolking." Ook wijst hij erop dat de mensen die nu gevaccineerd zijn veelal een hele hoge leeftijd hebben en anders ook niet zo snel in het ziekenhuis terecht zouden komen.

00.00 - Gommers: 60-plussers zo snel mogelijk prikken voor versoepelingen

Om verder te kunnen versoepelen is het 'van essentieel belang' dat 60-plussers zo snel mogelijk gevaccineerd worden tegen het coronavirus. IC-arts Diederik Gommers zegt in het praatprogramma Beau op RTL4 dinsdagavond dat bij die groep 'de volgende uitdaging' ligt. Gommers hekelt bij Beau dat het prikken in zijn ogen nog steeds onvoldoende op gang is gekomen. "Blijkbaar gaat het toch lastig met de aanlevering van die vaccins", zegt hij. Want 'het prikje zetten in de bovenarm' is volgens hem niet zo moeilijk.

Gommers had graag gezien dat alle 60-plussers in april een eerste prik zouden hebben gekregen, maar dat loopt nu mogelijk uit tot juni. Anders had in mei verder versoepeld kunnen worden, stelt hij.

00.00 - Vaak geen contact met GGD na melding via CoronaMelder

Bijna zestig procent van de mensen die op de app CoronaMelder de melding kreeg dat ze in contact zijn geweest met een besmet persoon, is daarna niet meer door de GGD benaderd voor bron- en contactonderzoek. Dat concluderen onderzoekers van de Erasmus Universiteit in een onderzoek dat coronaminister Hugo de Jonge naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Ook staat in het onderzoek dat nog een aanzienlijk deel van de mensen zich niet aan de adviezen houdt. Minder dan de helft van de mensen die een melding ontvangt, blijft ook daadwerkelijk thuis.

