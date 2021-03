Mensen mogen niet op de terrassen zitten, dus zitten ze er nu vlak naast

Wachten op privacy instellingen... Met een biertje in de stad, het is voor veel mensen lang geleden. Volgende Vorige vergroot 1/2 In Breda werd gepicknickt bij de terrassen in de buurt

Vriendengroepjes, stelletjes, mensen met kinderen, een divers publiek streek zondagmiddag met drankjes en hapjes neer op groene picknickkleedjes in onder meer Breda. De kleedjes zijn door horeca-ondernemers neergelegd vlakbij terrassen in de stad. Het is een zoveelste schreeuw vanuit de horeca om aanpassing van de coronamaatregelen, die in de ogen van de ondernemers zo krom als een hoepel zijn.

"We moeten wel op de grond zitten, maar het is iets", zegt een man, die samen met twee anderen op een matje op de Haagsemarkt zit. Tussen de mannen in staan wat blikjes bier. Daarnaast liggen hun mobiele telefoons. Wie de terrasstoelen er zelf bij denkt, ziet een tafereel dat door de geldende coronamaatregelen al even uit het straatbeeld is verdwenen. "Heerlijk, zo leuk om weer mensen te zien", verzucht een dame dan ook.

Uitbater Ben Sprenkels, van onder meer de Aogse Markt, vertelt tegen de verslaggever van Omroep Brabant: "Iedere horeca-ondernemer zijn hart breekt als de zon schijnt en hij ziet de parken volstromen. En het is nog steeds blijkbaar toegestaan om met z'n allen in een vol park te zitten en samen te scholen en gezelligheid te maken. Dus hebben we gezegd, dan kun je ook net zo goed picknicken op het terras."

"Ik voel me hier niet onveilig."

Er wordt niet bediend, zoals dat eerder wel gebeurde, toen eigenaar Johan de Vos van Boerke Verschuren in het centrum van Breda uit protest zijn terras open deed. Sprenkels: "Nee, het mag nog niet. We nemen de regels in acht." Mensen kunnen wel eten en drinken afhalen en meenemen naar 'hun' kleedje.

De mensen die daar zondag gebruik van maken, lijken het roerend met de ondernemers eens te zijn. Gezelligheid buiten, de horeca open en de coronamaatregelen kunnen in hun ogen prima hand in hand. "Ik voel me hier niet onveilig."

Eind februari vond in Breda ook al een soortgelijke actie plaats. Voor deze zondag deden verschillende afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland een oproep om massaal te komen picknicken. Op voorhand bleek al dat de actie maar op een beperkt aantal plekken gevolg zou krijgen. Omroep Brabant trof in Tilburg geen picknickers aan. Ook in Bergen op Zoom bleef het rustig, werd gemeld. door ZuidWest TV.

