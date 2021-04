Coronanieuws: 1514 nieuwe besmettingen in Brabant, gedoe rond 538 Oranjedag

Ook deze zondag houden we je via dit liveblog op de hoogte van het laatste nieuws rond de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

De bestuursvoorzitters van onder meer CZ, het OLVG, Zilveren Kruis, Menzis en Zuyderland MC noemen de investering in testevenementen een "kostbare impulsaankoop om even de gemoederen te sussen". Het vrijmaken van 925 miljoen euro terwijl we in de derde golf zitten roept volgens de bestuurders "een heel vreemd beeld op".

Een groep ziekenhuisbestuurders, zorgverzekeraars en artsen doet een oproep aan het kabinet om te stoppen met investeringen in de 'testmaatschappij'. In een manifest uiten ze kritiek op het plan van de overheid om 925 miljoen euro vrij te maken voor het opzetten van een infrastructuur van testen. Dat geld kan volgens de groep beter geïnvesteerd worden in gezondheid en preventie.

In de afgelopen 24 uur zijn 12 sterfgevallen door corona gemeld. Zaterdagochtend waren dat er veel meer (31) en vrijdag eveneens 12. Wanneer een coronapatiënt sterft, wordt dit soms pas een tijdje later geregistreerd. Sinds het begin van de vaccinatiecampagne nam het aantal sterfgevallen flink af, tot vorige week zo'n twintig per dag.

Tussen zaterdagochtend en zondagochtend zijn 8600 nieuwe coronagevallen geregistreerd door het RIVM. Een etmaal eerder waren dat er 8301. Dat aantal is bijgesteld, aanvankelijk ging het om 8336 nieuwe positieve tests. In Brabant kwam het aantal nieuwe besmettingen op 1514.

Vanaf het moment dat bekend werd dat er op 24 april een feest met 10.000 bezoekers gehouden gaat worden in Breda, ligt het evenement onder vuur. Ook de politiek roert zich, want: hoe lang was de gemeente al op de hoogte van dit plan, en wiens idee was het eigenlijk? Waar Paul Depla dinsdag tegenover de gemeenteraad van 'onverwacht nieuws' sprak, blijkt na onderzoek van Omroep Brabant dat de gemeente al weken op de hoogte was . Volgens radiozender BNR was het zelfs burgemeester Depla die vroeg om een testevenement in zijn stad.

15.00

Fieldlab: eventuele afgelasting 538 Oranjedag is niet aan ons

Het eventueel afgelasten van 538 Oranjedag is aan Radio 538, de landelijke overheid of de gemeente Breda. Dat zegt een woordvoerder van Fieldlab Evenementen tegen het ANP in een reactie op de onrust die is ontstaan over het proefevenement voor 10.000 mensen in Breda, na een petitie vanuit het nabijgelegen Amphia Ziekenhuis.

"Het is absoluut niet onze intentie een klap aan de zorg, dan wel de horeca of winkeliers, uit te delen", aldus de zegsman. "Sterker nog, we denken dat we aan de hand van onze resultaten iets betekenen voor de samenleving als geheel en dat het gaat om op een veilige en verantwoorde manier mensen samen te kunnen brengen."