Coronanieuws: meer coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen, vier doden

Koninklijke Horeca Nederland is tevreden over de caféproef in vijf Utrechtse kroegen en kijkt hoopvol uit naar de resultaten. Vijf horecazaken in de binnenstad van Utrecht waren vier dagen lang open om te onderzoeken of gasten en het personeel zich aan de coronamaatregelen konden houden. Helemaal foutloos ging dat niet. Maar volgens voorzitter Pieter Honing 'horen foutjes erbij'. "De onderzoekers waren onder de indruk. TNO heeft geen vreemde zaken gezien."