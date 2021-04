Na rampjaar is Marcel Hunze dolblij dat Dutch Masters nu wel doorgaat

Toernooidirecteur Marcel Hunze vergroot

Toernooidirecteur Marcel Hunze van de Dutch Masters is opgelucht na alle teleurstellingen die hij het afgelopen jaar te verwerken kreeg. Twee keer eerder ging de Dutch Masters, beter bekend als Indoor Brabant, niet door. Maar nu staat het evenement dan eindelijk op het punt van beginnen.

Al zegt dat nog niet alles. Een jaar geleden werd het evenement twee uur van te voren afgeblazen. “De teleurstelling was enorm”, vertelt Marcel. “Er mochten maar 100 mensen meer samenkomen en dat was voor ons geen optie. Dus we konden niet anders dan het afblazen.”

In maart dit jaar ging het opnieuw mis. Nu was het een ander virus dat dwars lag, namelijk het rhinovirus. Het evenement werd nu door de internationale paardensportfederatie FEI van de kalender geschrapt vanwege de uitbraak onder paarden.

"We zijn niet bij de pakken neer gaan zitten."

“Gelukkig hadden we van vorig jaar geleerd en waren we zo laat mogelijk begonnen met opbouwen. Waardoor we nog niks hadden staan. Toch was de teleurstelling weer groot. Maar we zijn niet bij de pakken neer gaan zitten en zijn meteen op dezelfde dag al gaan kijken wat er dan wel mogelijk was. Met het resultaat dat we nu een maand later hier staan. De kans dat we een nieuwe datum zouden vinden was erg klein. Maar het is gelukt en ik ben nu vooral opgelucht!”

Marcel is ook directeur van het tennistoernooi Libema Open in Rosmalen, dat dit jaar voor de tweede maal op rij niet doorgaat. “Een evenement zonder publiek is een enorme uitdaging, maar bij tennis is dat nog moeilijker. Zo’n evenement duurt 10 dagen, er lopen zo’n 120 spelers rond en heel veel publiek, dat komt voor een dagje uit. Dus als je dit zonder publiek moet organiseren is moeilijk. We hadden er al onze bedenkingen over of we het dit jaar moesten organiseren.”

“Als er geen publiek is, organiseer je het eigenlijk allee voor de spelers. Toen Roland Garros een week opschoof en met ons overlapte, bleek dat de topspelers niet aanwezig konden zijn. Dus als er geen publiek en ook geen spelers, waar ben je dan mee bezig? Dus we zetten nu vol in om het in 2022 te organiseren.”

"Er was zo veel onduidelijkheid over wat wel en niet kon."

Door alle onzekerheid in het coronajaar was het voor Marcel een emotionele achtbaan. “Er was zo veel onduidelijkheid over wat wel en niet kon. We hebben heel veel plannen gemaakt, voor evenementen zonder publiek, voor een evenement op anderhalve meter afstand en ook voor een evenement met publiek. Zo blijf je switchen, iedere keer veranderen er zaken. Het was een heel lastig verhaal.”

Evenementen die niet doorgaan zijn op zijn zachtts gezegd niet goed voor de portemonnee. De afgeblazen Dutch Masters van vorig was de grootste kostenpost. “Het is financieel erg moeilijk. Maar we houden het nog vol, bij de Dutch Masters en bij Rosmalen. Dat heeft vooral te maken met de hulp van onze partners, sponsoren en leveranciers. Iedereen helpt en denkt mee. We kijken nu vooral naar de lange termijn. Als het volgend jaar weer kan doorgaan, dan zijn we er volop bij.”

