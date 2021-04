Coronanieuws: versoepelingen leiden niet tot piek op ic's, zegt Gommers

Ook deze zondag houden we je op de hoogte van het belangrijkste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

18.45

Gommers over zorgen om ic's: versoepelingen leiden niet tot piek

De versoepelingen van de coronamaatregelen zullen niet zorgen voor een piek in het aantal ic-opnames omdat het vaccineren nu echt op stoom is, zegt arts en voorman van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) Diederik Gommers tegen het ANP. Wel benadrukt hij dat het openen van de terrassen en het schrappen van de avondklok aanstaande woensdag niet moet leiden tot het idee dat "alles nu voorbij is".

Zaterdag schreef een groep intensivisten van Brabantse ziekenhuizen in een brief aan het ministerie van Volksgezondheid dat "de Nederlandse bevolking niet lijkt te beseffen hoe dicht we ons momenteel bevinden bij het moment dat de grens van onze ic-capaciteit bereikt wordt". Gommers begrijpt dat mensen zich zorgen maken over de situatie in de ziekenhuizen, maar benadrukt dat de huidige druk op de ic's "niets te maken heeft met de versoepelingen".