Rust bij NAC-stadion keerde langzaam terug na nederlaag in promotieduel

Okita maakt een schitterende goal, maar niemand in Breda zal daar van genieten. De aanvaller van NEC brengt de ploeg uit Nijmegen in minuut 89 op voorsprong. Hij maakt het schitterend af, maar hij krijgt daar vooral ook de kans voor van Robin Schouten. De verdediger loopt in het strafschopgebied met zijn rug naar de bal, ziet de voorzet nooit komen en is vervolgens te laat om te reageren en verdedigend in te grijpen. Er is bijna geen tijd meer voor NAC om deze achterstand weg te werken.