Problemen met E. colibacterie in drinkwater Zuidoost-Brabant opgelost

Inwoners van Hapert, Eersel en een aantal andere dorpen in Zuidoost-Brabant kunnen weer water uit de kraan gebruiken, zonder het eerst te koken. De E. colibacterie die in het water zat, is verwijderd.

De bacterie die kan zorgen voor diarree en maag- en darmklachten, werd zaterdag voor het eerst in het water aangetroffen. Met een NL-Alert werden de inwoners van Eersel, Duizel, Hooge Mierde, Lage Mierde, Hapert, Hulsel, Reusel en Bladel gewaarschuwd. Het water moest eerst 3 minuten gekookt worden, ook als het gebruikt werd om koffie mee te zetten of tanden te poetsen.

Watermonsters

Dat hoeft nu niet meer, zegt een woordvoerder van Brabant Water. "De afgelopen dagen zijn vele watermonsters genomen in het hele gebied, op verschillende dagen, op verschillende momenten en op verschillende locaties. De meetresultaten tonen aan dat de E.coli bacterie is verdwenen."

Om de bacterie te verwijderen is het water op hoge snelheid gespoeld. Dat duurde langer dan verwacht. Eerst meldde Brabant Water dat de problemen zondag al verholpen zouden zijn. Later werd maandagavond zes uur als schatting gegeven, omdat er toch nog sporen van de bacterie in het water zaten.

Poepbacterie

De E. colibacterie komt voor in de darmen van mens en dier. In de volksmond wordt de E. colibacterie ook wel de poepbacterie genoemd. Sommige soorten van de bacterie kunnen een voedselvergiftiging veroorzaken.

In de supermarkten was het water in flessen niet aan te slepen. Bij verschillende verzorgingshuizen in in de regio werd een speciale watertank geplaatst, zodat de verpleging het water niet hoefde te koken. In zo'n tank zit 700 liter, die werd iedere dag ververst.

