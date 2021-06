Negen tips over overval bij YouTube-ster Nikkie de Jager

De politie heeft tot nu toe negen tips gekregen over de overvallen op bekende Nederlanders, onder wie Nikkie de Jager uit Uden. Beelden van de overvallers werden dinsdag getoond bij Opsporing Verzocht.

De tips worden onderzocht, meldt de politie. Degene die de gouden tip geeft over de overvallers krijgt 10.000 euro.

De Jager werd vorig jaar op 8 augustus in haar huis in Uden overvallen door gewapende mannen. De YouTube-ster en haar verloofde Dylan Drossaers werden vastgebonden en met een vuurwapen onder schot gehouden.

De politie heeft al acht verdachten in beeld, van wie er zeven nog vastzitten. Op basis van camerabeelden vermoedt ze echter dat er ook andere daders bij zijn betrokken. De verdachten die nu vastzitten zijn tussen de 19 en 32 jaar oud.

Verdachten Ze zouden meerdere bekende en rijke Nederlanders hebben overvallen. Ook oud-voetballer René van der Gijp was een van de slachtoffers.

Traumatisch De make-upartieste uit Uden noemde de overval 'een van de meest enge en traumatische gebeurtenissen in mijn leven'. De buit van de overval bestond onder meer uit een grote hoeveelheid kostbare sieraden en een tas van het merk Louis Vuitton.

Vrijdag is bij de rechtbank in Rotterdam weer een pro-formazitting in deze zaak. De slachtoffers van de inbraken en overvallen zijn niet bij de zittingen aanwezig. Zij kunnen de zaak thuis met een videoverbinding volgen.