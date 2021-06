Burgemeester over feestgangers Zuiderplas: 'Geen verantwoordelijk gedrag'

Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch. vergroot

Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch vindt het ‘verwerpelijk’ dat honderden jongeren woensdagavond feestvierden bij de Zuiderplas. “Ik ben boos en teleurgesteld”, zegt hij in gesprek met Omroep Brabant.

“Hoeveel herrie en onrust deze jongeren hebben veroorzaakt in de buurt. Het buitensporige drankgebruik dat daarmee gepaard ging en de rotzooi die is achtergelaten. Dat vind ik geen verantwoordelijk gedrag”, aldus Mikkers.

Vanwege het mooie weer was het de hele dag al druk bij de Zuiderplas. Dat is een groot terrein waar mensen ook voldoende afstand van elkaar kunnen houden. Maar in de loop van de dag begonnen, mede door drankgebruik, de grenzen te vervagen. Uiteindelijk ontstond er een feestende menigte die vooral uit jongeren bestond.

"Het terrein moest zo snel mogelijk leeg."

Een omroepwagen moest er in eerste instantie voor zorgen dat mensen zouden vertrekken. “Maar daar reageerden weinig mensen op”, blikt Mikkers terug. Om die reden was politie-inzet nodig, maar het duurde even voordat er genoeg agenten waren. Volgens Mikkers omdat er ‘niet meteen twintig wagens paraat staan’.

Toen de politie eenmaal aanwezig was, werden geen bekeuringen uitgedeeld. Dat was een bewuste keuze. “Het hoofddoel was om de overlast voor de buurt zo snel mogelijk te minimaliseren. Het terrein moest zo snel mogelijk leeg en daarom is niemand bekeurd.”

Mikkers hoopt dat de jongeren nu, een dag later, inzien dat een situatie zoals woensdagavond niet kan. De gemeente gaat met scholen, jongerenwerkers en supermarkten in de omgeving in gesprek om te voorkomen dat dit nog eens gebeurt. De burgemeester benadrukt dat de Zuiderplas gewoon open blijft voor iedereen, zolang de regels maar nageleefd worden.

