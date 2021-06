Weer explosie in Poolse supermarkt: link met Brabantse winkels

De totaal vernielde winkel in Heeswijk-Dinther (foto: Bart Meesters/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Zaterdag is er voor de achtste keer brand gesticht bij een Poolse supermarkt. Dit keer in Panningen in Limburg. Uit onderzoek van Omroep Brabant blijkt dat er een link is met winkel in Heeswijk-Dinther waar ook een aanslag werd gepleegd: de eigenaar van de Limburgse winkel heeft ook een zaak in Oss die hij enige tijd samen runde met de eigenaar van de winkel in Heeswijk-Dinther.

De supermarkt in Heeswijk-Dinther was in december vorig jaar de eerste in de reeks Poolse winkels die werden verwoest door explosieven.

De reeks aanslagen op Poolse supermarkten sinds eind vorig jaar:

December 2020: explosieven geplaatst bij winkels in Heeswijk-Dinther, Aalsmeer en twee keer in Beverwijk.

Januari 2021: aanslag op een Poolse supermarkt in Tilburg

Maart en april 2021: twee brandstichtingen bij Poolse supermarkt in Rotterdam

Juni 2021: brandstichting bij winkel in Panningen

De politie doet al maanden onderzoek naar de verschillende aanslagen op Poolse winkels. In januari werd een 19-jarige Rotterdammer opgepakt. Begin deze maand kwamen daar vier Amsterdammers bij. Wat er precies aan de hand is en wat de link is tussen de aanslagen is nog niet bekend.

Nog een link

Wat wel bekend is, is dat de de eigenaar van de Poolse supermarkt in Tilburg ook de eigenaar is van de winkels in Aalsmeer en Beverwijk, waar in december vorig jaar explosies plaatsvonden.

Nu blijken er nog twee aanslagen aan elkaar te koppelen te zijn. De winkel in Panningen is eigendom van iemand die ook een winkel in Oss heeft. Die winkel runde hij tot vorig jaar samen met de eigenaar van de zaak in Heeswijk-Dinther.

'Ik ben doodsbang'

Omroep Brabant sprak eerder met een zakenpartner van de man. Hij was erg bang na de aanslagen: “Mijn compagnon kent die mensen in Aalsmeer en Beverwijk niet. Hij heeft niets met ze te maken.” Over wie of wat er achter de aanslagen zou kunnen zitten: “Ik heb geen idee waarom ze deze supermarkten moeten hebben. Ik ben alleen doodsbang dat een van mijn winkels de volgende is.”

De eigenaar van de winkel in Heeswijk-Dinther wil niet reageren op de laatste ontwikkelingen.

